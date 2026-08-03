నాయకుల ప్రసంగాలు సమాజాన్ని రెచ్చగొట్టేలా కాకుండా, వృద్ధిలోకి తెచ్చేలా ఉండాలి: చాగంటి
కష్టపడటాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టపడాలని, చెమట చిందించడమే మనిషికి నిజమైన పరిమళమం: కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'విద్యార్థి సౌశీల్య వికాసం, నైతిక విలువల సదస్సులో చాగంటి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 4:31 PM IST
Chaganti Koteswara Rao Motivational Speech at Krishna University: యువత ప్రతి చిన్న విషయానికీ క్షణికావేశాలకు, ఆకర్షణలకు లోనుకావొద్దని, ఉద్రేకంగా ఉన్నప్పుడు చేసే పనులు జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్య, నైతిక విలువల సలహాదారు చాగంటి కోటేశ్వరరావు అన్నారు. అసాంఘీక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొని పోలీసు రికార్డులకెక్కితే అది జీవితంలో ఒక 'బ్లాక్ డాట్' గా మిగిలిపోయి భవిష్యత్తు ముగిసిపోతుందని స్పష్టం చేశారు. సీసీ కెమెరాలు, సాంకేతికత పెరిగిన ఈ రోజుల్లో తప్పు చేసిన వారిని సులువుగా గుర్తిస్తారని, యువతపై వారి కుటుంబాలు పెట్టుకున్న కలల సౌధాలను కూల్చవద్దని హితవు పలికారు. కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'విద్యార్థి సౌశీల్య వికాసం, నైతిక విలువల సదస్సులో చాగంటి కోటేశ్వరరావు ముఖ్యఅతిథిదిగా పాల్గొని కీలక ఉపన్యాసం చేశారు.
అమరవీరుల చరిత్రలు చదవాలి: మాతృభాషను ఏమాత్రం తక్కువ చేసి చూడొద్దన్నారు. పిల్లలకు పద్యాలు, సాహిత్యంపై పట్టు సాధించేలా ప్రోత్సహిస్తే ఆ అందమే వేరన్నారు. తరగతి గది అనేది విద్యార్థిని సంస్కారవంతునిగా తీర్చిదిద్దే పవిత్ర ప్రదేశమని, నేటి ఆధునిక కృత్రిమ మేధ సైతం చేయలేని అద్భుతాలను ఉపాధ్యాయులు మాత్రమే చేయగలరని ఉద్ఘాటించారు. పుట్టుకతో లేని అందాన్ని, గొప్పతనాన్ని విద్య మాత్రమే అందిస్తుందన్నారు. దేశ నిర్మాతలుగా నిలిచిన అబ్దుల్ కలాం, హోమీ భాభా, విక్రమ్ సారాభాయ్, మేడమ్ క్యూరీ లాంటి శాస్త్రవేత్తల జీవితాలను యువత ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల తరహాలోనే దేశం కోసం శ్రమించిన వారి చరిత్రలు చదవాలన్నారు.
కష్టమొస్తే కుంగిపోవద్దు: నాయకుల ప్రసంగాలు సమాజాన్ని రెచ్చగొట్టేలా కాకుండా, వృద్ధిలోకి తెచ్చేలా ఉండాలని సూచించారు. మన మాటలు పదిమంది మనసులు గెలుచుకునేలా ఉండాలన్నారు. కష్టపడటాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టపడాలని, చెమట చిందించడమే మనిషికి నిజమైన పరిమళమని పేర్కొన్నారు. ఏమీ చేయకుండా 24 గంటల పాటు సెల్ఫోన్లు, యూట్యూబ్లలో పనికిరాని విషయాలు చూస్తూ సమయం వృథా చేయొద్దని సూచించారు. మనం చెత్తను చూడటం మానేసి, 'కృష్ణాతీరం' లాంటి అద్భుతమైన పుస్తకాలను చదవాలని సూచించారు. కష్టమొస్తే కుంగిపోకూడదని, నిరాశా నిస్పృహలతో ప్రాణాలు వదలడం పిరికితనం అన్నారు. ధైర్యంగా అన్నింటిని తట్టుకొని నిలబడినవారే జీవితంలో విజయాన్ని సాధిస్తారని తెలిపారు. చరిత్రకారులు, గొప్పవాళ్లు అందరూ కష్టాలను దాటి నేడు విజయగాథలైన వారే అని చాగంటి తెలిపారు.