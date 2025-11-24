ETV Bharat / state

నైతికత అనేది కుటుంబంలో ప్రారంభం కావాలి: చాగంటి కోటేశ్వరరావు

విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో విద్యా సదస్సు - ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రభుత్వ సలహాదారు చాగంటి కోటేశ్వరరావు, మంత్రి నారా లోకేశ్

Chaganti in Education Conference
Chaganti in Education Conference (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 10:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chaganti Koteshwarao in Education Conference: నైతికత అనేది కుటుంబంలో ప్రారంభం కావాలని తల్లి మాట వినడం, తండ్రి మాట వినడం, అన్నదమ్ములను ప్రేమించడం ఇంటి నుంచే ప్రారంభమైతే సమాజాన్ని ప్రేమించడం తనంత తానుగా అలవాటవుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నైతిక విలువల సలహాదారు చాగంటి కోటేశ్వరరావు అన్నారు. కుటుంబాల్లో విలువలు తగ్గిపోతున్నాయని కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమ, అవగాహన తగ్గిపోతోందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

మనకున్న గొప్ప వరం కుటుంబం: తాను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగాలు చేసినా, ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు చేసినా కుటుంబ విలువలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అవి పెరగడానికి దోహదపడేలా ప్రవచనాలు, ప్రసంగాలు చేయాలని కోరారని అన్నారు. విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో తుమ్మలపల్లి క్షేత్రయ్య కళాక్షేత్రంలో నిర్వహించిన విలువల విద్యాసదస్సులో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని చాగంటి ప్రసంగించారు. మనకు ఉన్న గొప్ప వరం కుటుంబం అని వివరించారు. తల్లి ప్రేమైక మూర్తి అనీ, అమ్మకు చెప్పలేని పని జీవితంలో ఏదీ చేయకూడదని హితవు పలికారు.

నైతికత అనేది కుటుంబంలో ప్రారంభం కావాలి: చాగంటి కోటేశ్వరరావు (ETV)

టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తదితరుల జీవితంలో అమ్మ గొప్పదనం గురించి వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తాను కష్టపడటం గురించి తన తల్లి చెప్పిన కథ ద్వారా తెలుసుకున్నానని అతను రాసిన వ్యాసంలో పేర్కొన్నారని చెప్పారు. తమ పిల్లలు వృద్ధిలోకి రావాలని అహరహం కోరుకునే వ్యక్తి తండ్రి అని అమెరికా అధ్యక్షునిగా పనిచేసిన అబ్రహం లింకన్, ప్రముఖ గాయని లతా మంగేష్కర్‌ జీవితంలో తండ్రి గొప్పదనం గురించి ప్రస్తావించిన అంశాలను తెలియజేశారు.

సమాజాన్ని ఉద్దరించడానికి విద్య: తోబుట్టువులను ప్రేమించాలంటూ తన సోదరుడి గురించి ప్రముఖ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పిన అంశాలను తెలియజేశారు. తరగతి గది పాఠాలు చదువుకోవడానికే కాకుండా సమాజాన్ని ఉద్దరించడానికి విద్య ఉపయోగపడాలని చాగంటి ఆకాంక్షించారు. తల్లి, తండ్రి తర్వాత అంత వెంపర్లాడే వ్యక్తి గురువు ఒక్కరేనని విద్యార్థులు వృద్ధిలోకి వస్తే సంతోషపడే వ్యక్తి గురువు అంటూ విద్యార్థులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

"నైతికత అనేది కుటుంబంలో ప్రారంభం కావాలి. మనకు ఉన్న అతి పెద్ద గొప్ప వరం కుటుంబం. తల్లి ప్రేమైక మూర్తి. అమ్మకు చెప్పలేని పని జీవితంలో ఏదీ చేయకూడదు. తరగతి గదిలో పాఠాలు చదువుకోవడానికే కాకుండా సమాజాన్ని ఉద్దరించడానికి విద్య ఉపయోగపడాలి. టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తదితరుల జీవితంలో అమ్మ గొప్పదనం గురించి విశేషంగా ప్రస్తావన ఉంది"-చాగంటి కోటేశ్వరారవు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నైతిక విలువల సలహాదారు

బడిలో చదువుతో పాటు నైతిక విలువలు నేర్పిస్తే సమాజంలో మార్పు సాధ్యం: మంత్రి లోకేశ్

సీఎం చంద్రబాబుతో చాగంటి కోటేశ్వరరావు భేటీ

TAGGED:

CHAGANTI KOTESHWARAO ON EDUCATION
CHAGANTI ON MORAL VALUES
STATE LEVEL EDUCATION CONFERENCE
విజయవాడలోరాష్ట్రస్థాయివిద్యాసదస్సు
CHAGANTI KOTESHWARAO ON EDUCATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.