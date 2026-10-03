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నిన్న మణికొండ - నేడు పెద్ద అంబర్​పేట్​ - గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో చెడ్డీ గ్యాంగ్ బీభత్సం

భాగ్యనగర శివార్లలో 'చెడ్డీ గ్యాంగ్' మరోసారి పంజా విసిరింది. దుండగులు మణికొండలో ఫెన్సింగ్‌ కత్తిరించి కత్తులతో బీభత్సం సృష్టించారు. మరోమారు పెద్ద అంబర్‌పేట్‌లోని పలు ఇళ్లలో దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. దీంతో నగరవాసులు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.

Cheddi Gang at outskirts of Hyderabad
సీసీకెమేరాలో రాకార్డయిన చెడ్డీ గ్యాంగ్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 7:30 AM IST

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Cheddi Gang at Hyderabad Outskirts : భాగ్యనగర శివార్లలో 'చెడ్డీ గ్యాంగ్' మరోసారి పంజా విసిరింది. కాంక్రీట్‌ జంగిల్‌లోని గేటెడ్ కమ్యూనిటీలే లక్ష్యంగా ఈ ముఠా వరుస చోరీలకు పాల్పడుతుండటంతో నగర ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. మణికొండలో ఫెన్సింగ్‌ కత్తిరించి కత్తులతో బీభత్సం సృష్టించిన దుండగులు, మరోమారు పెద్ద అంబర్‌పేట్‌లోని పలు ఇళ్లలో దోపిడీకి పాల్పడ్డారు.

ఎవరూ రాలేరులే అని ధీమాగా ఉంటే
సాధారణంగా అపార్ట్‌మెంట్ వెనక వైపు పెద్ద చెరువో, లేదా దట్టమైన పొదలో ఉంటే అటువైపు నుంచి ఎవరూ రాలేరులే అని ధీమాగా ఉంటాం. కానీ సరిగ్గా అదే పాయింట్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ దోపిడీలకు పాల్పడుతోంది చెడ్డీ గ్యాంగ్. తాజాగా మణికొండలోని నార్సింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి నెక్నాంపూర్‌ ఫ్లోటిల్లా అపార్ట్‌మెంట్‌ వెనక చెరువు వైపున ఉన్న ఫెన్సింగ్​ను కత్తిరించి సుమారు ఆరుగురు దొంగలు లోపలికి చొరబడ్డారు. సీ-బ్లాక్ మెట్ల మార్గంలో ఫ్లాట్‌లోకి ప్రవేశించి విలువైన వస్తువులను అపహరించడమే కాకుండా, అడ్డుకోబోయిన ఒకరిపై దాడికి యత్నించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ముఠా కదలికలను ట్రాక్ చేస్తున్నారు.

గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో చెడ్డీ గ్యాంగ్ బీభత్సం - రెండు ఇళ్ల తాళాలు పగులగొట్టి దోపిడీ (ETV Bharat)

గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో చెడ్డీ గ్యాంగ్ బీభత్సం
ఇటు మణికొండ ఘటన మరువక ముందే మరోవైపు ఇదే తరహాలో హయత్‌నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పెద్ద అంబర్‌పేట ప్రజా గుల్మోహర్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో చెడ్డీ గ్యాంగ్ బీభత్సం సృష్టించింది. ఏకంగా రెండు ఇళ్ల తాళాలు పగులగొట్టి దోపిడీకి పాల్పడింది. ఈ ఘటనలో ఇళ్లలోని నగదు, బంగారు ఆభరణాలు తదితర వస్తువులను ముఠా దొంగిలించింది. సెక్యూరిటీ గార్డులు, అత్యాధునిక సీసీ కెమెరాలు ఉన్న గేటెడ్ కమ్యూనిటీలోకే దొంగలు ఈజీగా చొరబడటం ఇప్పుడు నగరవాసులను కలవరపెడుతోంది.

తెల్లవారుజామున 2 నుంచి 4 గంటల మధ్యే
మణికొండ, పెద్ద అంబర్‌పేట్ ఈ రెండు వరుస ఘటనలు పోలీసులకు పెద్ద సవాల్‌గా మారాయి. నగరంలోని ప్రతి గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి ఇదొక డేంజర్ బెల్ లాంటిదని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తెల్లవారుజామున 2 నుంచి 4 గంటల మధ్యే ఈ ముఠా దాడులకు తెగబడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంటి పరిసరాల్లో అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు.

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TAGGED:

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CHEDDI GANG IN HYDERABAD

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