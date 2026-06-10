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తుని చిన్నారి అదృశ్యం ఘటన - బాలిక ఆచూకీ కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు

జ్ఞానేశ్వరి జాడ కోసం కొనసాగుతున్న గాలింపు చర్యలు - చిన్నారి కోసం పరితపిస్తున్న తల్లిదండ్రులు - జ్ఞానేశ్వరి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడిన ఎమ్మెల్యే యనమల దివ్య

Tuni Girl Missing Case
Tuni Girl Missing Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 10:38 PM IST

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Gnaneshwari Missing Case : కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సీహెచ్ ఆగ్రహారంలో అదృశ్యమైన రెండేళ్ల బాలిక జ్ఞానేశ్వరి ఆచూకీ కోసం ఐదో రోజు గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. చిన్నారి ఆచూకీ కోసం చేస్తున్న గాలింపు, దర్యాప్తుపై ఎమ్మెల్యే యనమల దివ్య అధికారులతో సమీక్షించారు. దర్యాప్తుకు సంబంధించిన వివరాలను అధికారులు, ఎమ్మెల్యేకు తెలియజేశారు. బాలిక తల్లిదండ్రులతో ఆమె మాట్లాడారు. వివరాలు అడిగి తెలుసుకుని ఓదార్చారు. పాపను సురక్షితంగా తీసుకొచ్చేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని, అధైర్య పడొద్దని ధైర్యం చెప్పారు. తమ బిడ్డను సురక్షితంగా అప్పగించాలని తల్లిదండ్రులు యనమల దివ్యను కోరారు.

తుని చిన్నారి అదృశ్యం ఘటన (ETV Bharat)

"సీహెచ్ అగ్రహారంలో రెండు సంవత్సరాల పసిపాప కనిపించకుండా పోయింది. జూన్ 6న మధ్యాహ్నం ఈ ఘటన జరిగింది. పాప ఆచూకీ కోసం పోలీసులు చాలా యాక్టివ్‌గా పనిచేస్తున్నారు. వందలాది మంది గాలింపు చర్యల్లో పాల్గొన్నారు. - యనమల దివ్య, తుని ఎమ్మెల్యే

అసలేం జరిగిదంటే : తుని మండలం దొండవాక పంచాయతీ పరిధిలోని సీహెచ్‌ అగ్రహారంలో అన్నిరెడ్డికి చెందిన తోటలో చిన్నబ్బాయి కుటుంబం కాపలాదారుగా ఉంటోంది. చిన్నబ్బాయి కుమారుడు గణేష్, కోడలు భవానీ అక్కడే ఉంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు సంతానం. పెద్ద కుమార్తె జ్ఞానేశ్వరి(ముద్దు పేరు బుజ్జమ్మ)కి ఇటీవలే రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. శనివారం మధ్యాహ్నం తల్లిదండ్రులకు చిన్నారి కనిపించలేదు. కొండపై చిన్నారిని చూశానని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించగా వెంట ఉన్న పెంపుడు కుక్క దాడి చేసే ప్రయత్నం చేసిందని ఓ వ్యక్తి తెలపడంతో ఆ ప్రాంతంలో గాలించారు. ఆదివారం రాత్రి వరకు ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు.

డ్రోన్‌ కెమెరాలతో గాలింపు : ఈ కేసును పోలీసులు సవాలుగా తీసుకున్నారు. మరోవైపు ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్, అటవీశాఖ బృందాలు సైతం రంగంలోకి దిగాయి. ఎక్కడా చిన్న ఆధారమైనా లభ్యం కాకపోవడంతో జాగిలాలతో ప్రయత్నం చేశారు. చిన్నారి, పెంపుడు కుక్క కాలిముద్రల కోసం అన్వేషించారు. అత్యాధునిక డ్రోన్‌ కెమెరాలతోనూ అణువణువూ పరిశీలించారు. తుని, నర్సీపట్నం ప్రాంతాల్లో బస్టాండ్‌లు, రైల్వే స్టేషన్లలో సీసీ కెమెరాల పుటేజీ జల్లెడ పట్టారు.

మంగళవారం సాయంత్రం ఒక్కసారిగా స్థానికంగా ఉన్న కొండపై నుంచి పెంపుడు కుక్క కిందకు రావడాన్ని పోలీసులు, స్థానికులు గుర్తించారు. పోలీసులు కుక్కను పట్టుకొనేందుకు ప్రయత్నించగా అది పలువురిపై దాడి చేసి కరిచి కొండపైకి వెళ్లింది. చిన్నారి ఆచూకీ ఏమైనా తెలుస్తుందేమోనని కొండపైకి వెళ్లి పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. మరోవైపు చిన్నారి తండ్రికి కారు లీజు విషయంలో ఇటీవల పలువురితో వివాదం ఉందన్న సమాచారంతో ఈ కోణంలోనూ పోలీసులు దృష్టి సారించారు.

Ch Agraharam Girl Missing : మరోవైపు సీహెచ్‌ అగ్రహారం ప్రధాన రహదారిలో ఎక్కడా సీసీ కెమెరాలు లేకపోవడం దర్యాప్తునకు ఇబ్బందిగా మారింది. పలువురు గ్రామస్థుల ఫోన్లు తనిఖీ చేశారు. ఎవరైనా బయట ప్రాంత వ్యక్తులు సంచరించారా అనుమానితులు ఉన్నారా అన్న కోణంలోనూ నిఘాబృందాలు పరిశీలించాయి. చిన్నారి కుటుంబసభ్యులను లోతుగా విచారించారు.

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TUNI GIRL GNANESHWARI CASE
TUNI GIRL MISSING CASE

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