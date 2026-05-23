రోజురోజుకు పెరుగుతున్న సిజేరియన్ డెలివరీలు - దేశంలో ఏపీ మూడో స్థానం
జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే-5 ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో 42 శాతం సిజేరియన్ డెలివరీలు - సి-సెక్షన్ డెలివరీల్లో దేశంలో ఏపీ మూడో స్థానం - ఎస్ఆర్ఎం పబ్లిక్ హెల్త్ విభాగం అధ్యయనంలో వెల్లడి
Published : May 23, 2026 at 10:37 PM IST
Cesarean Deliveries Increasing Day by Day in Andhra Pradesh : రాష్ట్రంలో సిజేరియన్ కాన్పులు నానాటికి పెరిగిపోతున్నాయి. ఇవి ఆందోళనకర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. జాతీయ సగటు కంటే రాష్ట్రంలో రెట్టింపు ఆపరేషన్లు జరుగుతున్నాయి. మొదటి కాన్పులో ఏకంగా 57 శాతం సిజేరియన్ ఆపరేషన్లే నిర్వహిస్తున్నారు. సిజేరియన్ కాన్పుల వల్ల మంచి కంటే చెడే ఎక్కువని తెలిసినా, అవగాహన లోపంతో కొన్ని ఆస్పత్రుల ధనాశ మూలంగా ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇటీవల 553 తల్లులపై ఓ సంస్థ జరిపిన అధ్యయనంలో ఈ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్వో మార్గదర్శకాల ప్రకారం మొత్తం జరుగుతున్న ప్రసవాల్లో సిజేరియన్ డెలివరీలు 10 శాతానికి మించకూడదు. జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే-5 ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ సంఖ్య 42 శాతం దాటింది. సి-సెక్షన్ డెలివరీల్లో దేశంలో ఏపీ మూడో స్థానానికి చేరడం సమస్య తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది. దీనిపై ఎస్ఆర్ఎం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పబ్లిక్ హెల్త్ విభాగం అధ్యయనం చేసింది. స్టేట్ మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కన్సల్టెంట్ నాగేంద్రబాబు నేతృత్వంలో ఈ అధ్యయనం నిర్వహించారు. యాటిట్యూడ్ టువర్డ్ బర్త్ మెథడ్ సెలక్షన్ ప్రశ్నావళితో తొలిసారిగా తెలుగులో చేపట్టిన సర్వేలో మహిళల్లో భయం, మూఢ నమ్మకాలు, సామాజిక ప్రభావం, కుటుంబ ఒత్తిడి, తదితర అంశాలపై ఓ అంచనాకు వచ్చారు.
553 ప్రసవాల్లో 37.6శాతం ప్రసవాలు సిజేరియన్లే : అధ్యయనానికి రాష్ట్రంలో అధిక సి-సెక్షన్ డెలివరీలు జరుగుతున్న విశాఖపట్నం, కృష్ణా జిల్లాలతోపాటు తక్కువస్థాయిలో ఉన్న చిత్తూరు, అనంతపురం జిల్లాలను ఎంచుకున్నారు. ప్రతి జిల్లాలో ఒక గ్రామీణ, ఒక పట్టణ పీహెచ్సీని ఎంపిక చేసుకున్నారు. 553 మంది తల్లులను ఎంపిక చేసి వారి నుంచి సమాచారం సేకరించారు. 553 ప్రసవాల్లో 37.6శాతం ప్రసవాలు సిజేరియన్లేనని గుర్తించారు. ఇందులో 74.4 శాతం ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో జరిగినట్లు తేలింది. మొత్తం సిజేరియన్లలో తొలిసారి ప్రసవించినవారు 57.1 శాతం మంది ఉన్నారు. గతంలో సిజేరియన్ జరిగిన మహిళల్లో 92.7శాతం మందికి మళ్లీ అదే తరహా డెలివరీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు.
ఆసుపత్రుల్లో సహజ ప్రసవం, పరికరాల సాయంతో ప్రసవం, సిజేరియన్లకు అవకాశం ఉంది. వీటిలో సిజేరియన్ల వైపే ఎక్కువ మంది మొగ్గుచూపు తున్నట్లు తేలింది. అధిక సిజేరియన్ల వల్ల మరణాలు, తల్లీబిడ్డ ఆరోగ్యానికి ముప్పు, శస్త్రచికిత్స తర్వాత క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నా లెక్కచేయని పరిస్థితి ఉంది. గర్భిణులు పురిటి నొప్పులంటే భయపడి సిజేరియన్ల వైపు మొగ్గు చూపడం, మంచి ముహూర్తాలకు బిడ్డలను కనాలనే నమ్మకం ఈ పరిస్థితికి దారి తీస్తోంది. సిజేరియన్లే సులభం, సౌకర్యవంతమని కొందరు ప్రైవేట్ వైద్యులు ఒప్పించడమూ సమస్యగా మారింది. దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యధికంగా తెలంగాణలో 60.7 శాతం, తమిళనాడులో 4.9 శాతం, ఏపీలో 42 శాతం సిజేరియన్లు జరుగుతున్నట్లు అధ్యయన బృందం తెలిపింది.
ప్రసవానంతరం మహిళల్లో సమస్యలు : వైద్యపరంగా అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే సిజేరియన్లు చేయాలి. సరైన అవగాహన లేక సిజేరియన్లకు అంగీకరిస్తున్న మహిళల్లో ప్రసవానంతర సమస్యలు వస్తున్నాయి. దీనిపై ఆశా, ఏఎన్ఎం, మిడ్వైఫ్ల ద్వారా అవగాహన కల్పించే చర్యలు చేపట్టాలని స్టేట్ మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కన్సల్టెంట్ నాగేంద్రబాబు చెబతున్నారు. మితిమీరిన సిజేరియన్లను నియంత్రించే విషయమై ప్రభుత్వానికి సిపార్సులు చేయనున్నామని చెప్పారు.
సిజేరియన్ ఆపరేషన్లకు కారణాలు ఏమైనా వాటిని నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉంది. అవసరం లేని సిజేరియన్ ఆపరేషన్ల వల్ల ఆనారోగ్య సమస్యలతోపాటు సామాన్య ప్రజలపై ఆర్థికభారం పడే ప్రమాదం ఉంది. ప్రభుత్వం దీనిపై ఓ కార్యాచరణను రూపొందించాల్సిన అవసరముందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
