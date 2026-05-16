జూన్ 15 నుంచి తెలంగాణలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ : సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డి
వచ్చే నెల 15 నుంచి రాష్ట్రంలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ మొదలవుతుందన్న సీఈవో సుదర్శన్ రెడ్డి - జూన్ 25 నుంచి జులై 24 వరకు ఇంటింటికీ వెళ్లి వెరిఫికేషన్ చేస్తామని వెల్లడి
Published : May 16, 2026 at 1:42 PM IST
SIR Process to Improve in Telangana from June 15 : ఓటరు జాబితాలో అనర్హులు లేకుండా చూడటం, అర్హులకు చోటు కల్పించడమే సర్ (ఎస్ఐఆర్) ముఖ్య ఉద్దేశమని రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. రాష్ట్రంలో దాదాపు 25 ఏళ్ల తర్వాత సర్ ప్రక్రియ జరగబోతున్నారు. వచ్చే 15 నుంచి ప్రారంభమయ్యే సర్ ప్రక్రియ వివరాలను ఆయన హైదరాబాద్లో వెల్లడించారు.
ఇంటింటికీ వెళ్లి వెరిఫికేషన్ : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చే నెల 15 నుంచి సర్ ప్రక్రియ మెుదలవుతుందని సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. జూన్ 25 నుంచి జులై 24 వరకు ఇంటింటికీ వెళ్లి వెరిఫికేషన్ చేస్తారని వివరించారు. బీఎల్వోలు ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రతి ఓటర్కు రెండేసి ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్లు ఇస్తారని చెప్పారు. ఆన్లైన్లోనూ ఎన్యుమరేషన్ చేసుకునే అవకాశముందని తెలిపారు.
అనర్హులను తొలగించడమే సర్ లక్ష్యం : ఓటరు జాబితా డ్రాఫ్ట్ను రాజకీయ పార్టీలకు ఇవ్వడంతో పాటు వెబ్సైట్లోనూ పెడతామన సీఈఓ సుదర్శన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్పై జులై 31 నుంచి ఆగస్టు 30 వరకు అభ్యంతరాలు తెలపవచ్చని, అభ్యంతరాలు పరిశీలించాక అక్టోబర్ 1న తుది ఓటరు జాబితా ప్రచురిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఓటర్ జాబితాలో అనర్హులను తొలగించడమే సర్ లక్ష్యమని వెల్లడించారు.