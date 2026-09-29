'సర్' నోటీసులు అందుకున్న ఓటర్లకు భారీ ఉపశమనం - విచారణకు ఎక్కడికీ వెళ్లక్కర్లేదు - ఆఫీసర్లే మీ ఇంటికి వస్తారు!
తెలంగాణలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)లో భాగంగా నోటీసులు అందుకున్న ఓటర్లకు ఎన్నికల కమిషన్ ఉపశమనం కలిగించింది. ఇకపై బీఎల్వోలే సంబంధిత ఓటర్ల ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి సమస్యను పరిష్కరించాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
Published : September 29, 2026 at 9:59 AM IST|
Updated : September 29, 2026 at 10:07 AM IST
SIR New Guidelines : రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)లో భాగంగా నోటీసులు అందుకున్న ఓటర్లకు ఎన్నికల కమిషన్ ఉపశమనం కలిగించింది. ఇకపై సంబంధిత ఓటర్లు ఈఆర్వో ఆఫీస్కు వెళ్లాల్సిన పని లేదని స్పష్టం చేసింది. నేరుగా బీఎల్వోలే వారి వద్దకు వెళ్లి సంబంధిత గుర్తింపు పత్రాలను సేకరించి, వాటిని ఈసీఐ.నెట్లో అప్లోడ్ చేయాలని తెలిపింది. వాటిని ఈఆర్వో పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని రాష్ట్ర చీఫ్ ఎలక్టోరల్ కార్యాలయం నిర్ణయించింది.
ఓటరు తరఫున కుటుంబీకులూ హాజరు కావచ్చ
అయితే అసాధారణ పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో సంబంధిత ఓటరు గురించి విచారణ జరపాలని సూచించింది. వీలైతే ఈ విచారణను ఆన్లైన్లోనే నిర్వహించాలని తెలిపింది. నోటీసులు అందుకున్న ఓటరు తరఫున అవసరమైతే సంబంధిత కుటుంబంలోని 18 సంవత్సరాలు పైబడి వారు ఎవరైనా ఒకరు విచారణకు హాజరు కావచ్చని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్టోరల్ కార్యాలయం (సీఈవో) సోమవారం కొత్త మార్గదర్శకాలతో కూడిన ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది.
వారి ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి పరిష్కరించాలి
అనేక మంది ఓటర్లు విచారణకు హాజరు కాలేకపోతుండటంతో బీఎల్వోలే వారి ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి 'సర్' నోటీసులను పరిష్కరించాలని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది. కొత్తగా నోటీసులు అందుకునే వ్యక్తులు, నోటీసులు అందుకున్నా విచారణకు హాజరు కాని వారు కలిపి రాష్ట్రంలో మొత్తం 33.91 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇప్పుడు వీరందరి ఇళ్లకు బీఎల్వోలు వెళ్లాల్సిందే.
సహాయ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి
రాష్ట్రంలో నిరాశ్రయ కేంద్రాల్లో నివాసం ఉంటున్న ప్రజలు, కూలీలు, పేదలు, కార్మికులు, వివిధ పనులపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వారి కోసం ప్రత్యేక శిబిరాలు, సహాయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని మార్గదర్శకాల్లో వెల్లడించింది. కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకునేందుకు సమర్పించాల్సిన ఫారం-6 పైన కూడా స్పష్టత ఇచ్చింది.
ఫారం-6 ద్వారా కొత్త ఓటరుగా నమోదు
'సర్' ప్రక్రియకు సంబంధించిన కాలమ్లో కాకుండా సాధారణ కాలమ్లో అందించే దరఖాస్తులకు 1950 నాటి ఎన్నికల రిజిస్ట్రేషన్ నిబంధనలు వర్తిస్తాయని వెల్లడించింది. ఈ సంవత్సరం అక్టోబరు 1 నాటికి 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకునేందుకు అర్హులని ఎన్నికల కమిషన్ పేర్కొంది. వీరంతా ఫారం-6 ద్వారా కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
గతంలో సక్రమంగా అమలు కాలేదని
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సర్ నోటీసులు జారీ అయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే నోటీసు జారీ అయిన ప్రతి ఓటరు ఇంటికీ బీఎల్వోలు తప్పనిసరిగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఆపై వారికి నోటీసులను అందించాలని ఎన్నికల అధికారులు పదే పదే చెబుతున్నారు. అయితే ఈ ప్రక్రియ ఎక్కడా సక్రమంగా అమలు కాలేదనే విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.
అనేక ప్రాంతాల్లో బీఎల్వోలు ఇళ్లకు వెళ్లలేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. వీరంతా దగ్గరలోని ఓ కమ్యూనిటీ భవనాల్లో కూర్చొని నోటీసులు తీసుకోవాలంటూ ఓటర్లకు ఫోన్లు చేసేవారని తేలింది. దీంతో వీలైన ఓటర్లు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లేవారు. అవగాహన లేని వారు, దూర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న వారు ఊరుకుండేవారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్టోరల్ కార్యాలయం (సీఈవో) కొత్త మార్గదర్శకాలతో కూడిన ఉత్తర్వులను జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
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