మచిలీపట్నంలో డచ్ ప్రేమికుడి కథ - శతాబ్దాల నాటి సమాధే సాక్ష్యం
మృతి చెందిన తర్వాతైనా ప్రియురాలితో ఉండాలనే భావనతో ఆమె సమాధి పక్కనే శాశ్వత నిద్ర - మన మచిలీపట్నంలో డచ్ ప్రేమికుడి కథ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 3:46 PM IST
Centuries Old Dutch Love Story Told by Tombs In Machilipatnam : ఏళ్లు గడిచినా, మనుషులు చనిపోయినా కొన్ని ప్రేమలు మాత్రం చిరస్మరణీయం. అలాంటివే రోమియో - జూలియట్, షాజహాన్ -ముంతాజ్, దేవదాసు - పార్వతీ, ఇలా ఎన్నో ప్రేమకథలు ఇప్పటికీ ప్రజల మనసుల్లో సజీవంగానే ఉన్నాయి. ఈతరం వాళ్లకు ప్రేమంటే గుర్తొచ్చే రోల్మోడల్ కథలు ఇవన్నీ. కానీ మనకు పెద్దగా పరిచయం లేని ఎన్నో అపురూపమైన కథలు ఉన్నాయి. అలాంటిదే దాదాపు 347 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఓ డచ్ ప్రేమికుడి కథ. అది జరిగింది ఎక్కడో కాదండి మన మచిలీపట్నంలోనే. ఇంతకీ ఆ అమరప్రేమ కథ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
347 సంవత్సరాల నాటి ప్రేమ కథ : ఎంత కష్టమైనా, ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా చనిపోయే వరకు కలిసున్న ప్రేమికుల కథ ‘రాజు వెడ్స్ రాంబాయి’. అయితే కనీసం మృతి చెందిన తర్వాతైనా ప్రియురాలితో ఉండాలనే భావనతో ఆమె సమాధి పక్కనే శాశ్వత నిద్రకు ఉపక్రమించిన ఓ డచ్ ప్రేమికుడి కథ ఇది. శతాబ్దాలుగా మచిలీపట్నం కేంద్రంగా చరిత్రలో మరుగున పడింది. 17వ శతాబ్దంలో డచ్వారు మచిలీపట్నంలో వ్యాపారం చేయడానికి వచ్చారు.
ఆమె ప్రేమ అంగీకరించింది కానీ : కాలక్రమంలో ఇక్కడే పరిశ్రమలు నెలకొల్పటంతో మరింత మంది ఇక్కడికి వలసొచ్చారు. అలా వచ్చినవారిలో జొహన్నెస్ క్రుజిఫ్ ఒకరు. అతను ఓ ఫ్యాక్టరీలో క్లర్క్గా పని చేసేవారు. డచ్ వ్యాపారి కుమార్తె కేథరినా వాన్డెన్బ్రియాన్ను జొహన్నెస్ అమితంగా ఇష్టపడ్డారు. ఆమె కూడా అతని ప్రేమను అంగీకరించింది. వివాహం చేసుకోవడానికి సిద్ధపడి కేథరినా తల్లిదండ్రులను ఒప్పించారు. అంతలోనే కొందరు కేథరినా వ్యక్తిత్వం గురించి జొహన్నెస్కు చెడుగా చెప్పారు.
మరణం తర్వాతైనా ఒకటిగా : వాస్తవాలేంటో తెలుసుకుందామని కొన్నిరోజులు అతను ఆమెను దూరం పెట్టాడు. ఎడబాటును తట్టుకోలేని కేథరినా అనారోగ్యానికి గురై ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరుకుంది. జొహన్నెస్కు ఈ విషయం తెలిసేసరికి 1678 అక్టోబరులో కేథరినా మృతి చెందింది. చెప్పుడు మాటలు విని చాలా పెద్ద తప్పు చేశానంటూ జొహన్నెస్ తీవ్రంగా కుమిలిపోయి మంచం పట్టాడు. చివరికి తాను చనిపోతానని తెలుసుకున్న అతను కేథరినా పక్కనే పూడ్చిపెట్టాలని ఆమె తల్లిదండ్రులను కోరాడు.
ఇధ్దరికీ ఒకే సమాధి : అలా కేథరినా చనిపోయిన మూడు నెలలకు జొహన్నెస్ కూడా తనువు చాలించాడు. అతని కోరిక మేరకు కేథరినా సమాధి పక్కనే పూడ్చిపెట్టి ఒకే సమాధి ఏర్పాటు చేశారు. మచిలీపట్నంలోని మాచవరం ప్రాంతంలో పురావస్తుశాఖ ఆధ్వర్యంలో పరిరక్షిస్తున్న డచ్ సమాధుల్లో వీరి సమాధిని ఇప్పటికీ చూడవచ్చు. అన్నింటిపై చనిపోయిన వారి వివరాలతో పాటు ఒక చిత్రం ఉండగా, వీరి సమాధిపై మాత్రం రెండు చిత్రాలు ఉంటాయి.
