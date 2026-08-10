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పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు జాతీయహోదా ఇచ్చే ప్రతిపాదన లేదు : కేంద్రం

పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుపై రాజ్యసభలో కీలక ప్రకటన చేసిన కేంద్రం - ఈ ప్రాజెక్టుపై సీడబ్ల్యూసీకి వచ్చిన ప్రతిపాదనను వెనక్కి పంపినట్లు తెలిపిన కేంద్రం - ఎంపీ రేణుకా చౌదరి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం

Palamuru Rangareddy Lift Irrigation Project
Palamuru Rangareddy Lift Irrigation Project (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 5:59 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 7:06 PM IST

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Palamuru Rangareddy Lift Irrigation Project : పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుపై కేంద్రం రాజ్యసభలో కీలక ప్రకటన చేసింది. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు జాతీయహోదా ఇచ్చే ప్రతిపాదన లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రాజెక్టుపై సీడబ్ల్యూసీకి వచ్చిన ప్రతిపాదనను వెనక్కి పంపినట్లు తెలిపింది. కృష్ణా జలాల వినియోగంపై పాలమూరు ప్రాజెక్టు ఆధారపడి ఉందని పేర్కొంది.

మరోవైపు కృష్ణా జలాల వినియోగం, అంతర్రాష్ట్ర అంశాలు కృష్ణా జల వివాదాల ట్రిబ్యునల్-II విధివిధానాల్లో ఉండటంతో ఈ వ్యవహారం కోర్టు పరిధి విచారణలో ఉందని కేంద్రం తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టుపై సాంకేతిక-ఆర్థిక మదింపు సాధ్యం కాదని కేంద్ర పేర్కొంది. ఈ పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టును జాతీయహోదా ఇవ్వాలంటే సాంకేతిక-ఆర్థిక మదింపు తప్పనిసరి అని, కోర్టు పరిధిలో ఉన్నందున ఈ ప్రాజెక్టు డీపీఆర్​ను వెనక్కి పంపినట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్​ ఎంపీ రేణుకా చౌదరి అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్రం సమాధానం ఇచ్చింది.

ఉన్నత స్థాయి కమిటీ నియమించిన రాష్ట్రం​ : మరోవైపు పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పనులపై తెలంగాణ సర్కార్ ఇప్పటికే పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి చెల్లించే బిల్లులపై మరింత పారదర్శకంగా ముందుకెళ్తోంది. కాంట్రాక్టు ఒప్పంద నిబంధనలు, టెండర్​ ప్రక్రియ, పనుల్లో జాప్యం, పెరుగుతున్న వ్యయం ఇలా అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని మూడు దశాబ్దాల క్రితం జారీ చేసిన జీవో-94లో మార్పులు చేసేందుకు ఇటీవలే ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ప్రభుత్వం నియమించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా సవరించిన అంచనాకు ఆమోదం తెలిపినా, కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లుల చెల్లింపులో నిబంధనలు మరింత కఠినతరం చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకొంది.

గతంలో కొన్ని కారణాల వల్ల జాప్యం : పాలమూరు నుంచి రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంలోని 7,11,15,17వ ప్యాకేజీల సవరించిన అంచనాలకు జులై 17న జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశం ఆమోదం తెలిపింది. దీనివల్ల ఖజానాపై అదనంగా రూ.2,353.38 కోట్ల భారం పడింది. 2016లో ఈ నాలుగు ప్యాకేజీల పనులకు ఒప్పందం జరగ్గా, భూ సేకరణలో ఆలస్యం, ఎన్టీటీలో కేసులు తదితర కారణాల వల్ల తీవ్ర జాప్యం జరిగింది. 10 ఏళ్లైనా ఇంకా పనులు పూర్తి కాలేదు. ఒప్పందం ప్రకారం జరగకపోవడంతో పెరిగిన ధరల వర్తింపు, అదనంగా పని చేయాల్సి రావడం, జీఎస్టీతో సహా పెరిగిన పన్నుల భారం వల్ల భారీగా అంచనాలు పెరిగాయి.

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Last Updated : August 10, 2026 at 7:06 PM IST

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