ETV Bharat / state

ఖర్చు మించితే రాష్ట్రమే భరించాలి - వీబీ జీరామ్​జీ అమలుకు మార్గదర్శకాలు

వీబీ జీరామ్​జీ ముసాయిదా మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసిన కేంద్రం - ఖర్చు మించితే రాష్ట్రం భరించాల్సిందేనని స్పష్టీకరణ - నిర్ణీత బడ్జెట్‌ వరకే కేంద్రం బాధ్యతని మార్గదర్శకాల్లో పేర్కొన్న కేంద్రం

NREGA Guidelines In State From July
NREGA Guidelines In State From July (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 9:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NREGA Guidelines In State From July : రాష్ట్రంలో జులై 1 నుంచి అమలు చేయనున్న వికసిత్‌ భారత్‌-గ్యారంటీ ఫర్‌ రోజ్‌గార్, ఆజీవికా మిషన్‌ (వీబీ జీ రామ్‌ జీ) పథకానికి కేటాయించిన నిర్దేశిత నిధుల (నార్మేటివ్‌ బడ్జెట్‌) కంటే మించి ఖర్చు చేస్తే అదనపు నిధులు రాష్ట్రాలే భరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. శ్రామికులకు వేతనాలు, నిరుద్యోగ భృతి గడువులోగా బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయాలని సూచించింది. పథకం అమలుకు రాష్ట్ర స్థాయిలోనూ స్టీరింగ్‌ కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రం ఆదేశించింది.

ముసాయిదాపై 30 రోజుల్లోగా అభ్యంతరాలు : వీబీ జీరామ్​జీ పథకం అమలుకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలతో కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ ముసాయిదా విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం సూచించింది. ముసాయిదాపై ప్రజలు, నిపుణులు, 30 రోజుల్లోగా అభ్యతరాలు, సూచనలు చేయొచ్చు. వాటిని పరిశీలించాక తుది నిబంధనలు కేంద్రం ఖరారు చేయనుంది. వీబీ జీరామ్​జీ లో రాష్ట్రాల్లో గ్రామీణ జనాభా, జీవోనపాధి, ప్రజల ఇతర అవసరాల ఆధారంగా ఏటా రాష్ట్రాలకు నార్మేటివ్‌ బడ్జెట్‌ కేటాయిస్తుంది. ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా 60శాతం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా 40శాతం గా నిర్ణయించారు.

వీబీ జీరామ్​జీ అమలుకు మార్గదర్శకాలు (ETV Bharat)

జాబ్‌ కార్డు కలిగిన శ్రామికులకు 15 రోజుల్లో పని : ఉదాహరణకు 2026-27లో రాష్ట్రంలో 10వేల649 కోట్లు ఖర్చు చేయాలన్నది లక్ష్యమైతే ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.6,389.40 కోట్లు , రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.4,259,60 కోట్లు సమకూర్చనున్నాయి. వేతనాలు, నిరుద్యోగ భృతి శ్రామికుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో డీబీటీ విధానంలో జమ చేయాలన్నారు. నగదు రహితంగానే చెల్లింపులు చేయాలి. ఆధార్‌ ఆధారితంగా చట్టాలకు లోబడి ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని సూచించారు. జాబ్‌ కార్డు కలిగిన శ్రామికులు వారు అడిగిన 15 రోజుల్లో పని కల్పించాలన్నారు. లేదంటే చట్ట ప్రకారం నిరుద్యోగ భృతి కోరొచ్చునని వివరించారు. ఎంత చెల్లించాలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది. నీటి భద్రత, గ్రామీణ మౌలిక వసతులు, జీవనోపాధి, విపత్తుల నివారణ పనులకు కొత్త పథకంలో ప్రాధాన్యమివ్వనున్నారు.

రాష్ట్ర స్థాయి కౌన్సిల్‌ ఛైర్మన్‌గా ముఖ్యమంత్రి : జీరామ్‌జీ అమలుకు రాష్ట్ర స్థాయి స్టీరింగ్‌ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కమిటీ ఛైర్మన్‌గా ఉంటారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి, కమిషనర్, డైరక్టర్, ఇతర ప్రభుత్వశాఖలకు చెందిన మరో ఆరుగురు సభ్యులుగా వ్యవహరిస్తారు. పథకం అమలుతోపాటు పర్యవేక్షణ వంటి కీలక బాధ్యతలు కమిటీ చేపట్టనుందన్నారు. ఉపాధి హామీ పథకంలో మాదిరిగానే జీరామ్‌జీ రాష్ట్ర స్థాయి కౌన్సిల్‌ ఉంటుందని, దీనికి ఛైర్మన్‌గా ముఖ్యమంత్రి ఉంటారని తెలిపింది. ప్రభుత్వం నామినేట్‌ చేసిన మరో 15 మంది సభ్యులుగా ఉండనున్నారు. రాష్ట్రంలోని పంచాయతీలను ఏబీసీ కింద మూడు విభాగాలుగా విభజించి పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు. కేటగిరి-ఏ పంచాయతీలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యమివ్వనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ జారీ చేయబోయే మార్గదర్శకాలకు లోబడి ఈ విభజన చేస్తారు.

మండలి అధ్యక్షుడిగా కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ మంత్రి : జాతీయ స్థాయిలోనూ కేంద్ర గ్రామీణ ఉపాధి హామీ మండలి ఏర్పాటు చేయనున్నారు. కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ మంత్రి మండలి అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తారు. పలు కేంద్ర శాఖల ప్రతినిధులు, రాష్ట్రాల అధికారులు, నిపుణులు, పంచాయతీరాజ్‌ సంస్థల ప్రతినిధులు ఇందులో సభ్యులుగా ఉంటారు. మహిళలకు మూడో వంతు ప్రాతినిధ్యం కల్పించనున్నారు. కేంద్ర మండలి ఏడాదిలో కనీసం రెండు సార్లు సమావేశం కావాలి.

రాష్ట్రంలో జులై 1 నుంచి వీబీ జీరామ్‌జీ అమలు - పథకం అమలుకు రాష్ట్ర వాటా రూ.3,189 కోట్లు

జులై 1 నుంచి వీబీజీ రామ్‌జీ పథకం అమలు- కేంద్రం

TAGGED:

VB G RAMJI GUIDELINES
VB G RAM G ACT
VIKSIT BHARAT GUARANTEE
వీబీ జీ రామ్‌ జీ అమలు
NREGA GUIDELINES IN STATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.