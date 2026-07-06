బీచ్శాండ్కు ఆంధ్రా బ్రాండ్ - టైటానియం, స్ట్రాటజిక్ మినరల్ పాలసీ సిద్ధం
దేశీయ అమ్మకాలను పెంచేందుకు కేంద్రం ప్రణాళికలు - ఈ చర్యను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్ధం - టైటానియం, వ్యూహాత్మక ఖనిజాల విధానానికి సన్నద్ధత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 1:30 PM IST
Andhra Brand For Beach Sand : ప్రస్తుతం దిగుమతులపై ఆధారపడి ఉన్న వనరు అయిన టైటానియం పిగ్మెంట్ మెటల్ను దేశీయంగా ఉత్పత్తి చేసే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని ఒక ఆదర్శవంతమైన ప్రదేశంగా గుర్తించి, అందుకు అనుగుణంగా ఒక విధానాన్ని రూపొందిస్తోంది. శ్రీకాకుళం నుంచి కృష్ణా జిల్లా వరకు విస్తరించి ఉన్న ప్రాంతంలో లభించే సముద్రతీర ఇసుక ఖనిజ నిక్షేపాలను తవ్వడానికి, వేరు చేయడానికి, శుద్ధి చేయడానికి ముందుకు వచ్చే కంపెనీలకు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తాయి. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన కీలక నిబంధనలను ఏపీ టైటానియం, స్ట్రాటజిక్ మెటీరియల్ మిషన్ (ఏపీ-టీఎస్ఎంఎం) కింద రూపొందిస్తున్న విధానంలో పొందుపరిచారు. ఈ విధానం రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం కోసం వేచి ఉంది.
కేంద్ర గనుల మంత్రిత్వ శాఖ, ఏపీ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (ఏపీఎండీసీ) పేరు మీద సముద్రతీర ఇసుక లీజులను కేటాయిస్తుంది. ఈ నిక్షేపాలను తవ్వి, ఇల్మనైట్, రూటైల్, సిల్లిమనైట్, మోనాజైట్ వంటి ఖనిజాలను వెలికితీయడానికి ప్రైవేట్ కంపెనీలను 'ప్రాజెక్ట్ డెవలపర్స్ అండ్ ఆపరేటర్స్' (పీడీఓలు)గా ఎంపిక చేస్తారు.
సముద్రతీర ఇసుక నుంచి వెలికితీసిన ఖనిజాల మార్కెట్ విలువలో కనీసం 10 శాతాన్ని ఏపీఎండీసీకి చెల్లించాలనేది పీడీఓ తప్పనిసరి నిబంధన. టెండర్ ప్రక్రియలో అధిక వాటాను కోట్ చేసిన కంపెనీలను పీడీఓలుగా ఎంపిక చేస్తారు. టైటానియం లోహ ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించే ఖనిజాలైన ఇల్మనైట్, రూటైల్, సిల్లిమనైట్ల నుంచి వెలికితీసిన ఖనిజాలలో కనీసం 50 శాతాన్ని ఈ కంపెనీలు రాష్ట్రంలోనే శుద్ధి చేసి, విలువను జోడించాల్సి ఉంటుంది. మిగిలిన 50% ఖనిజాలను దేశీయ కంపెనీలకు విక్రయించాలి. ఈ నిబంధన నెరవేరిన తర్వాత మాత్రమే విదేశాలకు ఎగుమతులకు అనుమతి ఉంటుంది. ఖనిజాలను వేరుచేసే ప్రక్రియలో లభించే మోనజైట్ రేడియోధార్మికతను కలిగి ఉంటుంది. ఏపీఎండీసీ దీనిని పూర్తిగా తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత, ప్రైవేట్ కంపెనీలు దీనిని శుద్ధి చేసి, విలువను జోడించి రేర్-ఎర్త్ ఆక్సైడ్లను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
ఖనిజాలను వేరుచేసే, శుద్ధి చేసే ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి పరిశ్రమల శాఖ ద్వారా ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తారు. ఏపీ-టీఎస్ఎంఎంకు సాంకేతిక, ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి ప్రపంచ బ్యాంకు గ్రూప్ అంగీకరించింది. ఈ మిషన్ లక్ష్యాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మే నెలలో ప్రపంచ బ్యాంకుకు వివరించింది.
శ్రీకాకుళం నుంచి కృష్ణా వరకు నిక్షేపాలు : శ్రీకాకుళం నుంచి కృష్ణా జిల్లా వరకు విస్తరించి ఉన్న తీరప్రాంతంలో 16 ప్రదేశాలలో బీచ్ ఇసుక నిక్షేపాలు ఉన్నాయి. అదానీ గ్రూప్నకు చెందిన 'అలువియల్ హెవీ మినరల్స్ లిమిటెడ్' సంస్థ, మొత్తం 1,000 హెక్టార్ల విస్తీర్ణం కలిగిన మూడు లీజు ప్రాంతాలకు 'ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆపరేటర్'గా ఎంపికైంది. ఈ 1,000 హెక్టార్లలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని గార మండలంలో రెండు ప్రాంతాలు (909.85 హెక్టార్లు), విశాఖపట్నం జిల్లాలోని భీమునిపట్నంలో ఒక ప్రాంతం (90.15 హెక్టార్లు) ఉన్నాయి. సముద్ర తీర ఇసుక నిక్షేపాలు ఈ క్రింది ప్రాంతాలలో గుర్తించాయి. భవనపాడు (శ్రీకాకుళం జిల్లా)లో 1,788 హెక్టార్లు, సంతబొమ్మాళిలో 1,539, గారలో 347, ఎచ్చెర్లలో 804, ఎచ్చెర్ల-రానస్థలం కలిపిన ప్రాంతంలో 688, పూసపాటిరేగ-1లో 359 , పూసపాటిరేగ-2 (విజయనగరం జిల్లా)లో 676, నక్కపల్లి (అనకాపల్లి జిల్లా)లో 2,245, కాకినాడలో 461, సాకిలేటిపల్లి, అల్లవరం, మామిడికుదురు, మలికిపురం (డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా) కలిపిన ప్రాంతాలలో 2,218, మొగల్తూరు-నరసాపురం (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా)లో 1,247, అలాగే ఉర్లగొండితిప్పలో 242, మచిలీపట్నం (కృష్ణా జిల్లా)లో 1,978 హెక్టార్లు.
పూసపాటిరేగ-1, పూసపాటిరేగ-2 ,గార లీజు ప్రాంతాలలో భారీ ఖనిజాల (సముద్ర తీర ఇసుక ఖనిజాలు) సాంద్రత అత్యధికంగా ఉండి, వాటి స్థాయిలు 20% వరకు ఉన్నాయి. టైటానియం తయారీలో ఉపయోగించే ఇల్మెనైట్ నిక్షేపాలు భవనపాడు లీజు ప్రాంతంలో 10.21 మిలియన్ టన్నులు, సాకిలేటిపల్లి, అల్లవరం, మామిడికుదురు ,మలికిపురం ప్రాంతాలలో 10.6 మిలియన్ టన్నులు, అలాగే సంతబొమ్మాళిలో 5.76 మిలియన్ టన్నులుగా అంచనా వేసాయి. మొగల్తూరు-నరసాపురంలో 0.27 మిలియన్ టన్నులు, భావనపాడులో 0.18 మిలియన్ టన్నులు, సఖినేటిపల్లి, అల్లవరం, మామిడికుదురు, మలికిపురంలో ఒక్కొక్కటి 0.17 మిలియన్ టన్నులు మోనాజైట్ నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
కడప జిల్లాలో విషాదం - ఇసుక క్వారీ గుంతలో పడి అన్నదమ్ముల మృతి
జగన్ జమానా ఇసుకాసురులకు జరిమానాలు - రూ.8 వేల కోట్లు చెల్లించాలని నోటీసులు!