ఇక సులువుగా మీ ఇంటిపై సౌర విద్యుత్ - కేవలం 7.5% వడ్డీకే 90% వరకు రుణం
తక్కువ పెట్టుబడితో సౌర విద్యుత్ ఏర్పాటు - ప్రధానమంత్రి సూర్య ఘర్ పథకం ద్వారా రుణాల లబ్ధి - రాయితీని కలిపి మొత్తం రూ.2 లక్షల వరకు రుణాలిస్తున్న బ్యాంకులు
Published : July 20, 2026 at 5:04 PM IST
Subsidy For Solar Power Installation : మీ ఇంటి పైకప్పుపై సోలార్ విద్యుత్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే, దానికి అయ్యే ఖర్చు గురించి ఆలోచించి వెనుకాడుతున్నారా? మీకోసం ఒక శుభవార్త. బ్యాంకులు ఇప్పుడు రూఫ్టాప్ సోలార్ ఏర్పాటు కోసం తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు అందిస్తున్నాయి, దీనివల్ల భారీగా ముందస్తు పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. మొత్తం ఖర్చులో 90% వరకు రుణాన్ని కేవలం 7.5% వడ్డీ రేటుతో అందించడానికి అవి ముందుకు వస్తున్నాయి.
భద్రాచలానికి చెందిన ఒక గృహిణి తన ఇంటిపై 3 కిలోవాట్ల సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి స్థానిక బ్యాంకు నుంచి రూ. 2 లక్షల రుణం పొందారు. దీనికోసం ఆమె సొంతంగా ఖర్చు చేసింది కేవలం రూ. 10,000 మాత్రమే. సోలార్ ఏర్పాటుకు ముందు తమ విద్యుత్ వినియోగం 300 యూనిట్ల వరకు ఉండేదని, ఇప్పుడు ఆ మొత్తాన్ని ఆదా చేయగలుగుతున్నామని ఆమె తెలిపారు.
'ప్రధాన మంత్రి సూర్య ఘర్' పథకం కింద దరఖాస్తుదారులకు రుణాలు మంజూరు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల అన్ని బ్యాంకులను ఆదేశించింది. రెండేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన ఈ పథకం కింద, తెలంగాణలో 86,000 కుటుంబాలు రూఫ్టాప్ సోలార్ ఏర్పాటు కోసం రెడ్కోకు దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి. 3 కిలోవాట్ల వరకు సామర్థ్యం ఉన్న వ్యవస్థలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 78,000 వరకు సబ్సిడీని అందిస్తోంది. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకుని, బ్యాంకులు రూ. 2 లక్షల వరకు రుణాలు మంజూరు చేస్తున్నాయి.
20,511 ఇళ్లకు రూ.286 కోట్లు విడుదల : తెలంగాణలో ఇప్పటివరకు 40,982 కుటుంబాలు మొత్తం రూ. 934.39 కోట్ల రుణాల కోసం బ్యాంకులకు దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి. దీని ఫలితంగా, 20,511 ఇళ్లకు రూ. 286 కోట్లు విడుదలయ్యాయి. మరో 4,904 దరఖాస్తులు (రూ. 114.06 కోట్ల విలువైన రుణాలు) వివిధ దశల్లో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఒక్క ఎస్బీఐ కే 26,431 దరఖాస్తులు రాగా, అందులో 14,301 దరఖాస్తులను ఆమోదించి, మొత్తం రూ. 206.57 కోట్ల రుణాలను పంపిణీ చేసింది.
కేంద్రం నుంచి రూ.78,000 సబ్సిడీ : రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఒక కిలోవాట్ రూఫ్టాప్ సోలార్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడానికి రూ. 60,000 నుంచి రూ. 70,000 వరకు వసూలు చేస్తున్నాయి. నెలకు 300 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ వినియోగించే గృహాలకు 3 కిలోవాట్ల సోలార్ వ్యవస్థ సరిపోతుంది. దీని మొత్తం వ్యయం సుమారు రూ.1.80 లక్షల నుంచి రూ.2.10 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.78,000 సబ్సిడీని అందిస్తుంది. మిగిలిన మొత్తంలో 90 శాతాన్ని బ్యాంక్ రుణం ద్వారా సమకూర్చుకోవచ్చు. అంటే ఇంటి యజమాని మొత్తం ఖర్చులో 10 శాతం కంటే తక్కువ మొత్తాన్ని మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, అపార్ట్మెంట్లలోని సాధారణ లైటింగ్, లిఫ్ట్ వినియోగానికి అవసరమైన విద్యుత్ సామర్థ్యం ఆధారంగా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం రూఫ్టాప్ సబ్సిడీలను మంజూరు చేస్తుంది.
సౌర విద్యుత్ ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు :
- సోలార్ విద్యుత్ను ఇంటిపై పెట్టుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో విద్యుత్ బిల్లులు భారీగా తగ్గుతాయి. అంతేకాక కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భారీ సబ్సిడీలను అందిస్తున్నాయి.
- ఇంట్లో వాడే కరెంటు బిల్లును తగ్గించుకోవచ్చు.
- సోలార్ ప్యానెల్స్కు దాదాపుగా ఎలాంటి నిర్వహణ ఖర్చు ఉండదు. వాటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఒకసారి సోలార్ ప్యానెల్స్ను ఇంటిపై పెట్టినట్లయితే అవి 25 నుంచి 30 సంవత్సరాల వరకు నడుస్తాయి.
- సౌర విద్యుత్ అనేది పర్యవరణహితమైనది. దీనివల్ల గాలి కాలుష్యం, కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి.
- సోలార్ ప్యానెల్స్తో పవర్ కట్ ఇబ్బంది ఉండదు. ఎల్లప్పుడూ విద్యుత్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
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