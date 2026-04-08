రాష్ట్రస్థాయి పోస్టులన్నీ మల్టీజోన్లోకే - నియామకాలపై 26 జిల్లాల లెక్కన త్వరలో గెజిట్
26 జిల్లాల ప్రాతిపదికన నియామకాలపై గెజిట్ దిశగా అడుగులు- కేంద్ర ఆదేశాలకు అనుగుణంగా త్వరలో రాష్ట్ర నోటిఫికేషన్ - ఈనెల 10న జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశం ముందుకు ప్రతిపాదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 9:08 AM IST
Centre Issues AP Public Employment Order – 2025 Gazette: రాష్ట్రంలో 26 జిల్లాలకు సంబంధించి కేంద్రం జారీ చేసిన ‘ఏపీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయిమెంట్ ఆర్డర్-2025’ గెజిట్కు అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో గెజిట్ను విడుదల చేయనుంది. దీని ప్రకారం 26 జిల్లాలు, ఆరు జోన్లు, రెండు మల్టీ జోన్లు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఉద్యోగ నియామకాలు, బదిలీలకు దీన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకోనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను సాధారణ పరిపాలన శాఖ కేబినెట్ ఆమోదం కోసం పంపింది. ఈనెల 10 జరిగే కేబినెట్ భేటీ ముందుకు ఈ ప్రతిపాదన రానుంది.
28 జిల్లాల గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారమే నియామకాలు: రాష్ట్రంలో ఉద్యోగ నియామకాలు, బదీలలకు సంబంధించి ప్రస్తుతం స్థానికత, స్థానికేతర కోటా జిల్లా స్థాయి నియామకాల్లో 80:20, జోనల్ స్థాయిలో 70:30గా ఉంది. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర స్థాయి పోస్టులుగా ఉన్నవి మల్టీజోన్ పోస్టులుగా మారనున్నాయి. నేరుగా చేపట్టే అన్ని ఉద్యోగ నియామకాల్లో 95 శాతం స్థానికులకు, 5 శాతం స్థానికేతరుల కోటా ఉంటుంది. స్థానికతకు ఇప్పటి వరకు ఉమ్మడి 13 జిల్లాలను ప్రామాణికంగా తీసుకోగా కొత్త గెజిట్ ప్రకారం 26 జిల్లాలను తీసుకుంటారు. కూటమి ప్రభుత్వం కొత్తగా మరో రెండు జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసింది. దీంతో 28 జిల్లాలకు కొత్త గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ కోసం కేంద్రానికి ప్రతిపాదన పంపనున్నారు. జాబ్ కేలండర్లో పేర్కొన్న ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ నాటికి 28 జిల్లాల గెజిట్ నోటిఫికేషన్ వస్తే దాని ప్రకారమే నియామకాలు చేపడతారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తే ఇప్పటి వరకు ఉన్న పబ్లిక్ ఎంప్లాయిమెంట్ ఆర్డర్-1975 రద్దవుతుంది.
జూనియర్ అసిస్టెంట్, దీనికంటే దిగువ ఉండే పోస్టులను జిల్లా స్థాయి క్యాడర్గా పరిగణిస్తారు. జూనియర్ అసిస్టెంట్కు పైన సూపరింటెండెంట్, మొదటిస్థాయి గెజిటెడ్ పోస్టులను జోనల్ పోస్టులుగా మారతాయి. సూపరింటెండెంట్, మొదటిస్థాయి గెజిటెడ్ పోస్టు కేటగిరీకిపైన డిప్యూటీ కలెక్టర్, దీనికి సమానమైన కేటగిరీలను మల్టీ జోన్ పోస్టులుగా పరిగణిస్తారు. సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్లు, స్కూల్ అసిస్టెంట్లు, గ్రేడ్-2 ప్రధానోపాధ్యాయ పోస్టులు జిల్లా క్యాడర్లోనే ఉంటాయి. స్థానికత విషయంలో ఏదైనా పోస్టుకు నిర్ణయించిన విద్యార్హత నుంచి ఏడేళ్లు ఎక్కడ చదివారో పరిశీలించి అందులో నాలుగేళ్లు చదివిన ప్రాంతాన్నే స్థానికంగా నిర్ధారిస్తారు. విద్యార్హతలు లేని పోస్టులకైతే నివాస ప్రాంతాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. అంధత్వం, వినికిడి లోపం ఉన్న వారి కోసం ప్రత్యేకించిన పాఠశాలల్లో చదివితే తల్లిదండ్రుల స్వస్థలాన్ని స్థానికతగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
మల్టీ జోన్-1లోకి వచ్చేవి
|జోన్
|జిల్లా
|1
|శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి
|2
|అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ, డా. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ
|3
|పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా
మల్టీ జోన్-2లో వచ్చేవి
|జోన్
|జిల్లా
|1
|గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు
|2
|తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్ కడప
|3
|నంద్యాల, అనంతపురం, కర్నూలు, శ్రీసత్యసాయి
సీనియారిటీ ప్రకారం పోస్టుల్లో సర్దుబాటు: రాష్ట్రంలో 26 జిల్లాలకు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన అనంతరం ఉద్యోగులను సర్దుబాటు చేస్తారు. ఇప్పటికే సాధారణ పరిపాలన శాఖ ఈ-HRM పోర్టల్ను తీసుకొచ్చింది. ఇందులోనే అన్ని శాఖలు అయా ఉద్యోగుల వివరాలు, సీనియారిటీలను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే పాఠశాల విద్యాశాఖ ఉపాధ్యాయుల సీనియారిటీ జాబితా సిద్ధం చేసింది. ఇతర శాఖలు కసరత్తు చేస్తున్నాయి. ఉద్యోగుల నుంచి మొదట ఐచ్ఛికాలను తీసుకొని, సీనియారిటీ ప్రకారం పోస్టుల్లో సర్దుబాటు చేస్తారు. ఈ ఏడాది ఉపాధ్యాయులకు బదిలీలు ఉండే అవకాశం లేదు. ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రతిపాదికన నియమితులైన టీచర్లను ఇప్పుడు కొత్త జిల్లాల ప్రకారం సర్దుబాటు చేస్తారు. ఈ సర్దుబాటు కారణంగా ఈ ఏడాది బదిలీలు చేపట్టకపోవచ్చు.
