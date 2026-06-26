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బీడీ కార్మికుల పిల్లలకు స్కాలర్​షిప్​ - దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

బీడీ కార్మికుల పిల్లల దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం - పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్న అధికారులు - దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ, కావాల్సిన పత్రాలు తదితర వివరాలు మీకోసం

Scholarships for Beedi Workers Children
Scholarships for Beedi Workers Children (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 12:20 PM IST

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Scholarships for Beedi Workers Children : బీడీ పరిశ్రమలో పని చేస్తున్న కార్మికుల పిల్లలు చదువుల్లో ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వశాఖ 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గాను ఉపకారవేతనాలను అందిస్తోంది. అయితే ఈ ఉపకారవేతనాలకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఆన్​లైన్ చేయడంతో చాలా మందికి వీటిపై సరైన అవగాహన లేదు. దీంతో చాలా మంది పిల్లలు స్కాలర్​షిప్​నకు దూరమవుతున్నారు. అందువల్ల అర్హత కలిగిన బీడీ కార్మికులు పిల్లలు ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ స్కాలర్​షిప్​నుకు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఎవరు అర్హులు, కావాల్సిన పత్రాలు, చివరి తేదీ తదితర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అర్హతలు ఇవే :

  • ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి, పోస్టు మెట్రిక్‌ (ఇంటర్‌-డిగ్రీ-ప్రొఫెషనల్‌ కోర్సులు) చేసినవారు అర్హులు.
  • టెన్త్​, ఇంటర్‌లో మొదటిసారికే ఉత్తీర్ణులైతేనే అవకాశం.
  • దూరవిద్య(డిస్టెన్స్​) విధానంలో చదివిన వారికి అర్హత లేదు.
  • ప్రభుత్వ గుర్తింపు కలిగిన ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల్లో చదివే కార్మికుల పిల్లలు కూడా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు. ఆయా పాఠశాలలు ప్రభుత్వం నుంచి పొందిన పాఠశాల గుర్తింపు పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
  • అర్హత, ఆసక్తి ఉన్నవారు http:holorships.gov.in పోర్టల్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుడు సంబంధిత రంగంలో కనీనం 6 నెలల పని అనుభవం కలిగి ఉండాలి.
  • కుటుంబ ఆదాయ పరిమితి నెలకు రూ.10 వేలు.

తరగతుల వారీగా ఇలా :

  • 1 నుంచి నాలుగో తరగతి - రూ.1000
  • ఐదు నుంచి ఎనిమిదో తరగతులు - రూ.1500
  • 9-10 తరగతులు - రూ. 2000
  • ఇంటర్మీడియట్ -రూ.3000
  • డిగ్రీ, ఐటీఐ, ఇతర ప్రొఫెషనల్‌ కోర్సులు - రూ.6000
  • బీటెక్, బీఏఎంఎస్, తదితరాలు- రూ.25,000 చెల్లిస్తారు

రిజిస్ట్రేషన్​ ఇలా : నేషనల్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ వెబ్​పోర్టల్​ను సందర్శించి(ఎన్​ఎస్​పీ) స్టూడెంట్స్‌ అంశంపై క్లిక్‌ చేయాలి. వన్‌ టైం రిజిస్ట్రేషన్‌ (ఓటీఆర్‌) ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయండి. మీ మొబైల్‌ నంబరు, ఓటీపీ, క్యాప్చా తదితర వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి. ఎస్‌ఎంఎస్‌ ద్వారా ఓటీఆర్‌ నంబరు సెల్​ఫోన్​కు వస్తుంది. సహాయానికి సంప్రదించాల్సిన ఫోన్‌: 0120-6619540

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ప్రీమెట్రిక్‌ వారికి: 31 ఆగస్టు 2026 చివరి తేదీ
  • పోస్టు మెట్రిక్‌: 31 అక్టోబరు 2026
  • వెబ్‌సైట్‌ : ఆసక్తి గల విద్యార్థులు scholarships.gov.in వెబ్​సైట్​ను సందర్శించి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

"కార్మిక కుటుంబాల పిల్లలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను సద్వినియోగ చేసుకోవాలి. అర్హులైన వారంతా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. సందేహాల నివృత్తికి కార్మికశాఖ ఆసుపత్రిలో స్వయంగా సంప్రదించవచ్చు. లేదా హెల్ప్‌లైన్‌ 0120- 6619540, లేదా హెల్ప్‌డెస్క్‌ @nsp.gov.in నుంచి దరఖాస్తు విషయమై సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు"- -డా.ఎ.నిఖిల, మెడికల్‌ ఆఫీసర్, బీడీ కార్మిక సంక్షేమ ఆసుపత్రి, ఆలేరు

వేలాది మంది విద్యార్థులకు ప్రయోజనం : కేంద్రప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఈ పథకం కారణంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న వేలాది మంది బీడీ కార్మికులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. కార్మికుల పిల్లల చదువును ప్రోత్సహించేందుకు ఈ పథకం అమలు చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే ఇటీవల కాలంలో ఆన్​లైన్​ విధానం వల్ల చాలా మందికి అవగాహన లేకపోవడంతో ఈ పథకానికి దూరమవుతున్నారు. దీనిపై బీడీ కార్మికుల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అప్పుడు మాత్రమే నూరు శాతం మంది విద్యార్థులు దీనిని ఉపయోగించుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

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