బీడీ కార్మికుల పిల్లలకు స్కాలర్షిప్ - దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
బీడీ కార్మికుల పిల్లల దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం - పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్న అధికారులు - దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ, కావాల్సిన పత్రాలు తదితర వివరాలు మీకోసం
Published : June 26, 2026 at 12:20 PM IST
Scholarships for Beedi Workers Children : బీడీ పరిశ్రమలో పని చేస్తున్న కార్మికుల పిల్లలు చదువుల్లో ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వశాఖ 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి గాను ఉపకారవేతనాలను అందిస్తోంది. అయితే ఈ ఉపకారవేతనాలకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఆన్లైన్ చేయడంతో చాలా మందికి వీటిపై సరైన అవగాహన లేదు. దీంతో చాలా మంది పిల్లలు స్కాలర్షిప్నకు దూరమవుతున్నారు. అందువల్ల అర్హత కలిగిన బీడీ కార్మికులు పిల్లలు ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ స్కాలర్షిప్నుకు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఎవరు అర్హులు, కావాల్సిన పత్రాలు, చివరి తేదీ తదితర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అర్హతలు ఇవే :
- ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి, పోస్టు మెట్రిక్ (ఇంటర్-డిగ్రీ-ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు) చేసినవారు అర్హులు.
- టెన్త్, ఇంటర్లో మొదటిసారికే ఉత్తీర్ణులైతేనే అవకాశం.
- దూరవిద్య(డిస్టెన్స్) విధానంలో చదివిన వారికి అర్హత లేదు.
- ప్రభుత్వ గుర్తింపు కలిగిన ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల్లో చదివే కార్మికుల పిల్లలు కూడా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు. ఆయా పాఠశాలలు ప్రభుత్వం నుంచి పొందిన పాఠశాల గుర్తింపు పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
- అర్హత, ఆసక్తి ఉన్నవారు http:holorships.gov.in పోర్టల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుడు సంబంధిత రంగంలో కనీనం 6 నెలల పని అనుభవం కలిగి ఉండాలి.
- కుటుంబ ఆదాయ పరిమితి నెలకు రూ.10 వేలు.
తరగతుల వారీగా ఇలా :
- 1 నుంచి నాలుగో తరగతి - రూ.1000
- ఐదు నుంచి ఎనిమిదో తరగతులు - రూ.1500
- 9-10 తరగతులు - రూ. 2000
- ఇంటర్మీడియట్ -రూ.3000
- డిగ్రీ, ఐటీఐ, ఇతర ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు - రూ.6000
- బీటెక్, బీఏఎంఎస్, తదితరాలు- రూ.25,000 చెల్లిస్తారు
రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా : నేషనల్ స్కాలర్షిప్ వెబ్పోర్టల్ను సందర్శించి(ఎన్ఎస్పీ) స్టూడెంట్స్ అంశంపై క్లిక్ చేయాలి. వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ (ఓటీఆర్) ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. మీ మొబైల్ నంబరు, ఓటీపీ, క్యాప్చా తదితర వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి. ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా ఓటీఆర్ నంబరు సెల్ఫోన్కు వస్తుంది. సహాయానికి సంప్రదించాల్సిన ఫోన్: 0120-6619540
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ప్రీమెట్రిక్ వారికి: 31 ఆగస్టు 2026 చివరి తేదీ
- పోస్టు మెట్రిక్: 31 అక్టోబరు 2026
- వెబ్సైట్ : ఆసక్తి గల విద్యార్థులు scholarships.gov.in వెబ్సైట్ను సందర్శించి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
"కార్మిక కుటుంబాల పిల్లలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను సద్వినియోగ చేసుకోవాలి. అర్హులైన వారంతా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. సందేహాల నివృత్తికి కార్మికశాఖ ఆసుపత్రిలో స్వయంగా సంప్రదించవచ్చు. లేదా హెల్ప్లైన్ 0120- 6619540, లేదా హెల్ప్డెస్క్ @nsp.gov.in నుంచి దరఖాస్తు విషయమై సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు"- -డా.ఎ.నిఖిల, మెడికల్ ఆఫీసర్, బీడీ కార్మిక సంక్షేమ ఆసుపత్రి, ఆలేరు
వేలాది మంది విద్యార్థులకు ప్రయోజనం : కేంద్రప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఈ పథకం కారణంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న వేలాది మంది బీడీ కార్మికులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. కార్మికుల పిల్లల చదువును ప్రోత్సహించేందుకు ఈ పథకం అమలు చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే ఇటీవల కాలంలో ఆన్లైన్ విధానం వల్ల చాలా మందికి అవగాహన లేకపోవడంతో ఈ పథకానికి దూరమవుతున్నారు. దీనిపై బీడీ కార్మికుల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అప్పుడు మాత్రమే నూరు శాతం మంది విద్యార్థులు దీనిని ఉపయోగించుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
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