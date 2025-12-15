రోడ్డు పనుల నిధులపై కేంద్రం ఆంక్షలు - రూ.50 లక్షలు దాటితే నో పేమెంట్
ఉపాధి హామీలో రూ. 50 లక్షల పరిమితి - పోర్టల్ ఎర్రర్తో ఆగిపోయిన రూ. 500 కోట్ల బిల్లులు - ఆందోళనలో కాంట్రాక్టర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 1:53 PM IST
Central Govt Caps MGNREGS Road Works at 50 Lakhs: గ్రామాల్లో రోడ్లు వేసిన గుత్తేదారులకు కేంద్రం షాక్ ఇచ్చింది. ఉపాధి హామీ పథకంలో చేసే పనులకు కొత్త నిబంధన పెట్టింది. 'మెటీరియల్ కాంపోనెంట్' కింద చేపట్టే ఒక్కో పని విలువ రూ. 50 లక్షలకు మించకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిమితిని కచ్చితంగా అమలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే అనుమతులు వచ్చి, పనులు పూర్తయిన వాటికి కూడా ఈ రూల్ వర్తింపజేస్తున్నారు. దీంతో పనులు పూర్తి చేసి బిల్లుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు ఆందోళనలో పడ్డారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ. 500 కోట్ల బిల్లులు పెండింగ్లో పడిపోయాయి.
పోర్టల్లో 'ఎర్రర్': గతేడాది (2024-25) నవంబరులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా 'పల్లె పండగ' కార్యక్రమం చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా రూ. 1,800 కోట్ల మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ నిధులతో పనులు మొదలుపెట్టారు. సుమారు 4 వేల కిలోమీటర్ల మేర సిమెంట్ రోడ్ల నిర్మాణం జరిగింది. ఈ పనుల్లో అత్యధిక శాతం అంచనా విలువ రూ. 50 లక్షల కంటే ఎక్కువే ఉంది. ఇప్పుడు బిల్లుల కోసం 'ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్లు' అప్లోడ్ చేస్తుంటే పోర్టల్ తిరస్కరిస్తోంది. రూ. 50 లక్షలు దాటిన బిల్లులను సిస్టమ్ తీసుకోవడం లేదు.
కలెక్టర్ల తంటాలు, అంచనాల సవరణ: బిల్లులు ఆగిపోవడంతో జిల్లాల నుంచి కలెక్టర్లు రాష్ట్ర కార్యాలయానికి విజ్ఞప్తులు పంపిస్తున్నారు. సమస్య పరిష్కారానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుకుతున్నారు. ఇప్పటికే అప్లోడ్ చేసిన పనుల వివరాలను డేటా బేస్ నుంచి రద్దు చేయాలని కోరుతున్నారు. పాతవి డిలీట్ చేసి, రూ. 50 లక్షల లోపు ఉండేలా కొత్త అంచనాలతో మళ్లీ అప్లోడ్ చేయాలనేది వారి ప్లాన్. ఇలా చేయడం వల్ల వెండర్లకు (కాంట్రాక్టర్లకు) కొంత ఊరట లభిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఇప్పటికే రూ. 30 లక్షలు తీసుకున్న వారికి మరో రూ. 20 లక్షలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అసలు బిల్లులే రాని వారు గరిష్టంగా రూ. 50 లక్షలు పొందవచ్చు.
కోట్ల పనికి, లక్షల్లోనే బిల్లులా?: ఈ తాత్కాలిక సర్దుబాటు వల్ల చిన్న పనులు చేసిన వారు గట్టెక్కుతారు. కానీ, పెద్ద పనులు చేసిన వారి పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది. అనకాపల్లి జిల్లాకు చెందిన ఓ గుత్తేదారు పరిస్థితే ఇందుకు ఉదాహరణ. ఆయన రూ. 1.60 కోట్ల విలువైన రోడ్డు పనిని పూర్తి చేశారు. ఆయనకు మొదటి విడత బిల్లు కింద రూ. 14 లక్షలు మాత్రమే వచ్చాయి. ఇంకా రూ. 1.46 కోట్లు రావాలి. కొత్త రూల్ ప్రకారం ఆయనకు గరిష్టంగా రూ. 50 లక్షలే ఇస్తారు. అంటే ఇంకా రూ. 36 లక్షలే వస్తాయి. మరి మిగిలిన రూ. 1.10 కోట్ల మాటేమిటి? ఆ డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు.
మినహాయింపు కోరనున్న సర్కార్: ఈ సమస్య తీవ్రతను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. గతంలో చేసిన పనులకు ఈ నిబంధన వర్తింపజేయడం సరికాదని భావిస్తోంది. పాత పనులకు ఈ నిబంధన నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని కోరనుంది. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ద్వారా కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు లేఖ రాయాలని నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే అధికారుల స్థాయిలో చర్చలు జరిపారు. ఇకపై చేపట్టబోయే 'పల్లె పండగ 2.0' పనుల్లో మాత్రం అంచనాలు రూ. 50 లక్షలు దాటకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. కలెక్టర్లు కూడా ఆ మేరకే అనుమతులు ఇస్తున్నారు.
