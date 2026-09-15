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ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ దక్షిణ భాగం ఎలైన్‌మెంట్​ను పెండింగ్‌ పెట్టిన కేంద్రం - అదే కారణం!

ఆర్​ఆర్​ఆర్​ విషయంలో కేంద్రం వెనక్కి తగ్గింది. ఆర్​ఆర్​ఆర్​ దక్షిణ భగం ఎలైన్​మెంట్​ ప్రాజెక్టును ఏ పథకంలోనూ చేర్చని కారణంతో పెండింగ్​లో పెట్టినట్లు సమాచారం.

Centre Govt on RRR Southern Section
ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ దక్షిణ భాగం ఎలైన్‌మెంట్‌ పెండింగ్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 12:17 PM IST

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Centre Govt on RRR Southern Section : ఆర్​ఆర్​ఆర్​ విషయంలో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఏ పథకంలోనూ చేర్చనందున ఆర్​ఆర్​ఆర్​ దక్షిణ భగం ఎలైన్​మెంట్​ ప్రాజెక్టు మంజూరును కేంద్రం పెండింగ్​లో పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. భారత మాల పరియోజన కింద ఆర్​ఆర్​ఆర్​ ఉత్తర భాగం పనులను ఎన్​హెచ్​ఏఐ చేపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే దక్షిణ భాగం పనులను కూడా ఏదో ఒక పథకంలో చేర్చాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్రం ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసిన ఎలైన్​మెంట్​ను మోర్త్​కు సమర్పించారు. దానినే ఉత్తర భాగం పనులతో సమాంతరంగా పనులు చేపట్టాలని కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేస్తోంది.

నిజానికి ఉత్తర భాగం పొడవు 161.51 కిలోమీటర్లు కాగా, దక్షిణ భాగం పొడవు 201 కిలోమీటర్లుగా ఉంది. దీంతో ప్రాజెక్టు మొత్తం పొవు 362.51 కిలోమీటర్ల మేర ఏర్పాటు కావాల్సి ఉంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన దక్షిణ భాగం ఎలైన్​మెంట్​పై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని తెలుస్తోంది. ఇటీవల ఆర్ ​అండ్ ​బీ అధికారులు రాసిన ఓ లేఖకు మోర్త్​ అధికారులు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఆర్​ఆర్​ఆర్​ ఉత్తర, దక్షిణ భాగాల పనులు సమాంతరంగా కొనసాగడం కాస్త అనుమానంగా కనిపిస్తోంది.

ఫ్యూచర్‌ సిటీ మీదుగా
ఆర్​ఆర్​ఆర్​ దక్షిణ భాగం వ్యవహారంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి గతంలో డీపీఆర్ సమర్పించింది. దీనిలో ప్రాజెక్టు ఫ్యూచర్​సిటీ మీదుగా ఎలైన్​మెంట్​ అయి ఉంది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్​లోని తంగడ్​పల్లి నుంచి సంగారెడ్డి వరకు మొత్తం 201 కిలోమీటర్ల రహదారిని రూపొందించింది. ఈ మార్గం గ్రీన్​ఫీల్డ్​ ఎక్స్​ప్రెస్​వేగా 6 వరుసలతో రూపొందించింది. జాతీయ రహదారులు-65, 44, 163, 19, 76లను ఈ ప్రాజెక్టు కలుపుతోంది.

Centre Govt on RRR Southern Section
ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ దక్షిణ భాగం ఎలైన్‌మెంట్​ను పెండింగ్‌ పెట్టిన కేంద్రం (ETV Bharat)

ప్రాజెక్టుకు మొత్తం 2,010 హెక్టార్ల భూసేకరణ
సంగారెడ్డి, నాగర్​కర్నూల్​, రంగారెడ్డి, యాదాద్రి, వికారాబాద్, మహబూబ్​నగర్​, నల్గొండ జిల్లాల్లో మొత్తం 55 నివాసం ప్రాంతాల మీదుగా ఈ రహదారి వెళుతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపకల్పన చేసిన ఈ ప్రాజెక్టుకు మొత్తం 2,010 హెక్టార్ల భూసేకరణ అవసరమని గుర్తించింది. ఈ వివరాలతో రూపొందించిన ఎలైన్‌మెంట్‌ను ప్రస్తుతం కేంద్రం పెండింగ్‌లో పెట్టింది.

తెలంగాణ అభివృద్ధికి గేమ్​ ఛేంజర్​గా
రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు పూర్తయితే రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుపడటమే కాకుండా, రాజధాని శివారు జిల్లాల్లో పారిశ్రామికాభివృద్ధికి భారీ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఇది తెలంగాణ అభివృద్ధికి నిజమైన 'గేమ్ ఛేంజర్'గా నిలుస్తుంది. ఉత్తర, దక్షిణ భాగాల అనుసంధానంతో హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలు అంతర్జాతీయ స్థాయి మౌలిక వసతులను పొందుతాయి. ​ఈ ప్రాజెక్టును వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రంతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకోవాల్సి ఉంది.

ఆర్​ఆర్ఆర్​ ఉత్తర భాగానికి సమాంతరంగా
కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టే రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు ఉత్తర భాగం పనులకు సమాంతరంగా దక్షిణ భాగం పనులను చేపట్టే విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఉత్తర భాగంలో నాలుగు లైన్ల రహదారికి సంబంధించి గతంలోనే టెండర్లు పిలిచారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరు లైన్లకు విస్తరించాలని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ రిపోర్ట్​కు కేంద్ర కేబినెట్ గతంలో ఆమోదం తెలిపింది. అయితే దక్షిణ భాగం పనులను కూడా ఏదో ఒక పథకంలో చేర్చకపోవడంతో ఆర్​ఆర్​ఆర్​ దక్షిణ ఎలైన్​మెంట్​పై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని తెలుస్తోంది.

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