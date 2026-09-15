ఆర్ఆర్ఆర్ దక్షిణ భాగం ఎలైన్మెంట్ను పెండింగ్ పెట్టిన కేంద్రం - అదే కారణం!
ఆర్ఆర్ఆర్ విషయంలో కేంద్రం వెనక్కి తగ్గింది. ఆర్ఆర్ఆర్ దక్షిణ భగం ఎలైన్మెంట్ ప్రాజెక్టును ఏ పథకంలోనూ చేర్చని కారణంతో పెండింగ్లో పెట్టినట్లు సమాచారం.
Published : September 15, 2026 at 12:17 PM IST
Centre Govt on RRR Southern Section : ఆర్ఆర్ఆర్ విషయంలో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఏ పథకంలోనూ చేర్చనందున ఆర్ఆర్ఆర్ దక్షిణ భగం ఎలైన్మెంట్ ప్రాజెక్టు మంజూరును కేంద్రం పెండింగ్లో పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. భారత మాల పరియోజన కింద ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర భాగం పనులను ఎన్హెచ్ఏఐ చేపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే దక్షిణ భాగం పనులను కూడా ఏదో ఒక పథకంలో చేర్చాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్రం ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసిన ఎలైన్మెంట్ను మోర్త్కు సమర్పించారు. దానినే ఉత్తర భాగం పనులతో సమాంతరంగా పనులు చేపట్టాలని కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేస్తోంది.
నిజానికి ఉత్తర భాగం పొడవు 161.51 కిలోమీటర్లు కాగా, దక్షిణ భాగం పొడవు 201 కిలోమీటర్లుగా ఉంది. దీంతో ప్రాజెక్టు మొత్తం పొవు 362.51 కిలోమీటర్ల మేర ఏర్పాటు కావాల్సి ఉంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన దక్షిణ భాగం ఎలైన్మెంట్పై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని తెలుస్తోంది. ఇటీవల ఆర్ అండ్ బీ అధికారులు రాసిన ఓ లేఖకు మోర్త్ అధికారులు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర, దక్షిణ భాగాల పనులు సమాంతరంగా కొనసాగడం కాస్త అనుమానంగా కనిపిస్తోంది.
ఫ్యూచర్ సిటీ మీదుగా
ఆర్ఆర్ఆర్ దక్షిణ భాగం వ్యవహారంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి గతంలో డీపీఆర్ సమర్పించింది. దీనిలో ప్రాజెక్టు ఫ్యూచర్సిటీ మీదుగా ఎలైన్మెంట్ అయి ఉంది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్లోని తంగడ్పల్లి నుంచి సంగారెడ్డి వరకు మొత్తం 201 కిలోమీటర్ల రహదారిని రూపొందించింది. ఈ మార్గం గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వేగా 6 వరుసలతో రూపొందించింది. జాతీయ రహదారులు-65, 44, 163, 19, 76లను ఈ ప్రాజెక్టు కలుపుతోంది.
ప్రాజెక్టుకు మొత్తం 2,010 హెక్టార్ల భూసేకరణ
సంగారెడ్డి, నాగర్కర్నూల్, రంగారెడ్డి, యాదాద్రి, వికారాబాద్, మహబూబ్నగర్, నల్గొండ జిల్లాల్లో మొత్తం 55 నివాసం ప్రాంతాల మీదుగా ఈ రహదారి వెళుతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపకల్పన చేసిన ఈ ప్రాజెక్టుకు మొత్తం 2,010 హెక్టార్ల భూసేకరణ అవసరమని గుర్తించింది. ఈ వివరాలతో రూపొందించిన ఎలైన్మెంట్ను ప్రస్తుతం కేంద్రం పెండింగ్లో పెట్టింది.
తెలంగాణ అభివృద్ధికి గేమ్ ఛేంజర్గా
రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు పూర్తయితే రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుపడటమే కాకుండా, రాజధాని శివారు జిల్లాల్లో పారిశ్రామికాభివృద్ధికి భారీ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఇది తెలంగాణ అభివృద్ధికి నిజమైన 'గేమ్ ఛేంజర్'గా నిలుస్తుంది. ఉత్తర, దక్షిణ భాగాల అనుసంధానంతో హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలు అంతర్జాతీయ స్థాయి మౌలిక వసతులను పొందుతాయి. ఈ ప్రాజెక్టును వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రంతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకోవాల్సి ఉంది.
ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర భాగానికి సమాంతరంగా
కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టే రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు ఉత్తర భాగం పనులకు సమాంతరంగా దక్షిణ భాగం పనులను చేపట్టే విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఉత్తర భాగంలో నాలుగు లైన్ల రహదారికి సంబంధించి గతంలోనే టెండర్లు పిలిచారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరు లైన్లకు విస్తరించాలని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ రిపోర్ట్కు కేంద్ర కేబినెట్ గతంలో ఆమోదం తెలిపింది. అయితే దక్షిణ భాగం పనులను కూడా ఏదో ఒక పథకంలో చేర్చకపోవడంతో ఆర్ఆర్ఆర్ దక్షిణ ఎలైన్మెంట్పై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని తెలుస్తోంది.
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