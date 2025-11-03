గుడ్న్యూస్ - ఇకపై మారుమూల ప్రాంతాల్లోనూ బ్యాంకింగ్ సేవలు!
ప్రతి పల్లెకు 5 కి.మీ. పరిధిలో అందుబాటులోకి - ఎస్ఎల్బీసీలకు కేంద్ర ఆర్థికశాఖ ఆదేశాలు
Published : November 3, 2025 at 2:05 PM IST
Banking services to remote areas In Telangana : గత పదేళ్లలో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఎన్నో సమూల మార్పులు వచ్చాయి. ఆఫ్లైన్ సేవల నుంచి ఆన్లైన్ సేవల వరకు ఇలా ఎన్నో మార్పుచేర్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. అయితే ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో లేవు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రతి పల్లెలోనూ అందుబాటులోకి తేవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాల బ్యాంకర్ల సమితులను ఆదేశించింది. ఇంతవరకు ఈ సేవలు అందుబాటులోలేని గ్రామాలు, గిరిజన ప్రాంతాలకు వాటిని విస్తరించాలని కేంద్రం ఎస్ఎల్బీసీలకు స్పష్టంచేసింది. ఈ మేరకు ప్రతి పల్లెకు 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే ఒక బ్యాంకు లేదా బ్యాంకు సేవాకేంద్రం (బ్యాంకింగ్ టచ్ పాయింట్), ఏటీఎం సెంటర్ అయినా తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
బ్యాంకింగ్ సేవల విస్తరనపై : కొండ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి 500 కుటుంబాలకు బ్యాంకింగ్ సేవలను అందుబాటులోకి తేవాలి. వీటిని ఏర్పాటుచేసే బాధ్యతలను రాష్ట్రాల బ్యాంకర్ల సమితులు(ఎస్ఎల్బీసీలు) చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. బ్యాంకింగ్ సేవల విస్తరణపై కేంద్ర ఆర్థికశాఖ ఆదేశాల ప్రకారం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి లాంటి జిల్లాల్లోని మారుమూల అటవీ ప్రాంతాలకు అందుబాటులోకి తెచ్చే అంశంపై రాష్ట్రాల బ్యాంకర్ల సమితులు(ఎస్ఎల్బీసీ) దృష్టి సారించాలి.
రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామంలో బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయా లేదా అనేది సంబంధిత అధికారులు పరిశీలించాలి. అవసరమైన ప్రాంతాల్లో బ్యాంకింగ్ కరస్పాండెంట్లను నియమించి ప్రజల వద్దకెళ్లి బ్యాంకింగ్ సేవలందేవిధంగా చూడాలి. రాష్ట్రంలో 221 పల్లెలకు బ్యాంకింగ్ సర్వీసులు అందుబాటులో లేవని గతంలో గుర్తించారు. అయితే వాటన్నింటికీ అందుబాటులోకి తెచ్చే పనులు పూర్తయినట్లుగా ఎస్ఎల్బీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
మారుమూల ప్రాంతాల్లో బ్యాంకింగ్ సేవలు తేవాలంటే : రాష్ట్రంలో బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలంటే 4జీ నెట్వర్క్ సిగ్నల్స్ బాగుండాలి. కుమురంభీం జిల్లాలోని మేతిందని గ్రామానికి ఈ సిగ్నల్స్ సరిగా అందడం లేదని బ్యాంకర్ల సమితి ప్రభుత్వం దృష్టికి తెచ్చింది. స్థలం కేటాయిస్తే ‘4జీ’ టవర్ను ఏర్పాటుచేసే వీలుందని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని తిమ్మాపూర్లో బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ప్రత్యేకంగా కరస్పాండెంట్ను నియమించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం 6,644 బ్యాంకు శాఖలుండగా వీటిలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 1,900 మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి.
రాష్ట్రంలో బ్యాంకింగ్ సేవలు ఇలా :
బ్యాంకుశాఖలు : 6,644
ఏటీఎంలు : 8,869
సూక్ష్మ ఏటీఎంలు: 18,202
వ్యాపారుల వద్ద పీవోఎస్(పాయింట్ ఆఫ్ సేల్) యంత్రాలు: 3,51,822
పీఎం జన్ధన్ యోజన ఖాతాలు: 1,28,07,355
జన్ధన్ ఖాతాల్లో నగదు: రూ.5,629 కోట్లు
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ముఖ్యంగా రైతులకు రుణాలు మంజూరు చేయడం, వారికి ప్రభుత్వం పథకాల ద్వారా వచ్చే నగదును అందించడం లాంటి సేవలను అందిస్తున్నాయి. మహిళా సంఘాలకు తక్కువ వడ్డీకే రుణాలను మంజూరు చేస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో బ్యాంకులు లేని గ్రామాల్లో బ్యాంకుమిత్రల ద్వారా సేవలందిస్తున్నారు. అయితే మారుమూల ప్రాంతాల్లోకి బ్యాంకింగ్ సేవలు విస్తరించాలనే లక్ష్యంతోనే పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
