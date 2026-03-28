అప్పటి వరకు ఎరువుకు ఢోకా లేదు - యూరియా నిల్వలపై కేంద్రం క్లారిటీ
వానాకాలం సీజన్ వరకు తగినన్ని యూరియా నిల్వలు - వాడకాన్ని క్రమబద్ధీకరించాలని అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్రప్రభుత్వం సూచన - తెలంగాణలో ముందస్తు నిల్వలకు సన్నాహాలు చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
Published : March 28, 2026 at 12:16 PM IST
Sufficient Urea Reserves in India : మధ్యప్రాచ్యంలో జరుగుతున్న యుద్ధం ప్రభావం భారత్లో యూరియా, ఇతర ఎరువుల పంపిణీపై అంతగా ఉండదని, రానున్న వర్షాకాలం సీజన్ ఆరంభం వరకు సరిపడా నిల్వలు ఉన్నాయని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ప్రపంచ మార్కెట్లో యూరియా ధరలు 12 శాతం నుంచి 40 శాతం వరకు పెరిగినప్పటికీ మన దేశంలో పెంపు ప్రసక్తే లేదని పేర్కొంది. అంతర్జాతీయంగా సప్లై చైన్లో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, ముందస్తు నిల్వలపై దృష్టి సారించడం వల్ల సంక్షోభ నివారణకు తోడ్పడుతోందని తెలిపింది. ఈ మేరకు అన్ని రాష్ట్రాలకు మార్గదర్శకాలను పంపింది. యూరియా, ఇతర ఎరువుల నిల్వల స్థితిగతులపై అన్ని రాష్ట్రాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వాటి వాడకాన్ని క్రమబద్ధీకరించాలని, జీవ ఎరువుల వాడకాన్ని ప్రోత్సహించాలని కేంద్రం సూచించింది.
ఇప్పటికే 61.14 లక్షల టన్నుల నిల్వలు : ప్రస్తుతం మన దేశంలో యూరియా నిల్వలు 61.14 లక్షల టన్నుల మేరకు ఉన్నాయి. ఇది గతేడాది ఇదే సమయంలో ఉన్న 55.22 లక్షల టన్నుల కంటే 5.92 లక్షల టన్నులు ఎక్కువ. మరోవైపు దేశీయ ఉత్పత్తి కూడా 23 శాతం పెరిగి, దినసరి 67,000 టన్నులకు చేరింది. యుద్ధ వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ ఇటీవల ఓడరేవులకు 10 లక్షల టన్నుల మేర యూరియా చేరుకుంది. దేశీయ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నెలాఖరు వరకు యూరియా దిగుమతుల అనుమతిని కేంద్రం పొడిగించింది. యూరియా ఉత్పత్తికి కీలకమైన సహజ వాయువును ఫెర్టిలైజర్ ప్లాంట్లకు నిరంతరం సరఫరా చేయాలని ఇటీవల కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
మన దేశంలో యూరియా తయారీ ప్రక్రియలో ఉపయోగించే సహజ వాయువులో 41 శాతం ఖతార్ నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా ఆ సరఫరా నిలిచిపోయి, ఉత్పత్తి తగ్గింది. దీంతో కేంద్రం రష్యా, మొరాకో, బెలారస్ తదితర దేశాల నుంచి ఎరువులు, గ్యాస్ కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.
దేశానికి యూరియా దిగుమతులు పశ్చిమాసియా దేశాలైన ఒమన్ (46%) నుంచి అత్యధికంగా, యూఏఈ(6%), సౌదీ అరేబియా(9%)ల నుంచి ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా ఈ మూడు దేశాల నుంచి దిగుమతులు ఆగిపోయాయి. మే వరకు సరిపడా నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ, జూన్ నుంచి డిమాండ్ పెరుగే అవకాశం ఉందని జూన్-సెప్టెంబరు కాలానికి కొత్త దిగుమతులు అవసరం అవుతాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రత్యామ్నాయంగా రష్యా, అమెరికా, కెనడా, నైజీరియా దేశాల నుంచి దిగుమతులు చేసుకోవాలని యోచిస్తోంది.
రాష్ట్రంలో అప్రమత్తం : కేంద్రప్రభుత్వ ఆదేశాల నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. వానాకాలం సీజన్కు 10.50 లక్షల టన్నుల యూరియా అవసరం ఉంటుంది. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తెలంగాణలో వానాకాలం సీజన్ కాస్త ముందుగానే ప్రారంభమవుతుంది. మొత్తం సాగు విస్తీర్ణంలో దాదాపు 70% పంటలు ఈ సీజన్లో వేస్తారు. 2024 మే నాటికి 4.65 లక్షల టన్నుల నిల్వలు అందుబాటులో ఉండటంతో యూరియా సరఫరా సజావుగా సాగింది. గతేడాది(2025లో) వానాకాలం సీజన్లో 1.99 లక్షల టన్నుల ప్రారంభ నిల్వలే ఉండటంతో ఎరువుల సరఫరాలో ఇబ్బందులు తలెత్తాయి.
అందుకే రాబోవు సీజన్ కోసం ఏప్రిల్, మే నెలల్లో బఫర్ స్టాక్ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా జూన్ తర్వాత పెరిగే డిమాండ్ను సులభంగా తట్టుకోవచ్చని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.. ఈ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలలకు ప్రతినెలా 2 లక్షల టన్నుల యూరియాను కేటాయించాలని తెలంగాణ వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కేంద్ర ఎరువులు, రసాయనాల శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాకు లేఖ రాశారు.
నానో, జీవ ఎరువులపై దృష్టి : యూరియాకు రాయితీ అధికంగా ఉండటం, ఎక్కువ పంట దిగుబడులకు ఉపకరిస్తుందనే నమ్మకంతో రైతులు ఇతర ఎరువుల కంటే దీన్నే ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. పంజాబ్, బిహార్, తెలంగాణ తదితర రాష్ట్రాల్లో యూరియా వాడకం 61 శాతంగా ఉంది. మితిమీరిన రీతిలో యూరియా వాడకం వల్ల నేల సారం దెబ్బతింటోంది. అందువల్ల అన్నదాతలు నానో, జీవ ఎరువుల వైపు మళ్లించాలని కేంద్రప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు సూచన చేసింది.
రైతన్నలకు గుడ్న్యూస్ - యూరియా యాప్లో మార్పులు! - ఇకపై ఈజీగా
ఫెర్టిలైజర్ బుకింగ్ యాప్ : ఆన్లైన్లో యూరియా ఎక్కడ బుక్ చేయాలి? ఎలా చేయాలో మీకు తెలుసా?