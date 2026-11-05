రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ - రూ.3892 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ఆమోదముద్ర
Urban Challenge Funds for Telangana రాష్ట్రంలో అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్స్ కింద రూ.3892 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం ఆమోదముద్ర వేసింది. కేంద్రం గరిష్ఠంగా 25 శాతం నిధులివ్వనుంది.
Published : November 5, 2026 at 11:53 AM IST
రాష్ట్రంలో చేపట్టబోయే పలు కీలక ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. రూ.3,892 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను కేంద్ర పట్టణాభిృవద్ధి శాఖ మంజూరు చేసింది. హైదరాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, అలంపూర్లో చేపట్టే 5 ప్రాజెక్టులకు అపెక్స్ కమిటీ ఆమోద ముద్ర వేసింది. వాటికి కేంద్రం రూ.873 కోట్లు ఇవ్వనుంది.
భాగ్యనగరానికి గోదావరి జలాల తరలింపు, వరంగల్ వరదనీటి కాల్వలు, వరంగల్ కోట, హనుమకొండ కోర్ ఏరియా అభివృద్ధి, అలంపూర్ వారసత్వ పర్యాటక పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం అర్బన్ చాలెంజ్ ఫండ్ మంజూరు చేసింది. ఆ ప్రాజెక్టులు అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ మార్కెట్ లింక్డ్ ఫైనాన్సింగ్ విధానంలో అమలుకానున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా 20 నుంచి 25 శాతం ఉంటుంది. సుమారు 50 శాతం రుణాలు, పీపీపీ, హ్యామ్ విధానంలో సేకరించనున్నారు. మిగతా నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా ఆయా కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు భరించనున్నాయి.
కీలకమైన ప్రాజెక్టులు ఇవే!
హైదరాబాద్కు గోదావరి జలాల తరలింపు ప్రాజెక్టు రెండు, మూడో ఫేజ్ పనులకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. రూ.1922 కోట్ల వ్యయంతో ఆ ప్రాజెక్టు పనులు చేపట్టనున్నారు. వరంగల్ సమగ్ర వరద నీటి కాల్వల వ్యవస్థ కోసం కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇందుకోసం రూ.1465 కోట్లు కేటాయించింది. రూ.209 కోట్లతో చేపట్టే పురాతన వరంగల్ కోట కందకం పునరుద్ధరణ, హనుమకొండ కోర్ ఏరియా అభివృద్ధి కోసం రూ.168 కోట్లు కేటాయించింది. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలోని ఏకైక శక్తిపీఠమైన అలంపూర్ దేవాలయ అభివృద్ధికి రూ.57 కోట్లు మంజూరు చేసింది.
గతంలో కూడా ఆమోదం
గతంలో జరిగిన నేషనల్ అపెక్స్ కమిటీ సమావేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ అర్బన్ చాలెంజ్ ఫండ్ కింద రాష్ట్రంలో రూ.5,674 కోట్ల పనులకు ఆమోదం లభించింది. వరంగల్ భూగర్భ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు రూ.4,674 కోట్లు, కరీంనగర్లో పార్కులు, చెరువుల అభివృద్ధికి రూ.840 కోట్లు ఖమ్మంలో ఏఐ ఆధారిత కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రం నిర్మాణానికి రూ.160 కోట్లు మంజూరు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ పనులకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధమవుతున్నాయి.
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