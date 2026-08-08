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రాష్ట్ర చరిత్రలోనే తొలిసారి - 'మహానది' నుంచి తెలంగాణకు నాణ్యమైన బొగ్గు సరఫరా

ఒడిశాలోని మహానది కోల్​ఫీల్డ్స్​ సంస్థకు చెందిన గనుల నుంచి బొగ్గు - ప్రతి ఏటా 50 లక్షల టన్నుల నాణ్యమైన బొగ్గు రాష్ట్రానికి సరఫరా - ఆమోదం తెలిపిన కేంద్రం

Mahanadi Coalfields to Telangana
Mahanadi Coalfields to Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 10:09 AM IST

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Mahanadi Coalfields to Telangana : రాష్ట్ర చరిత్రలో మొదటిసారిగా కోల్​ ఇండియా గనుల నుంచి నాణ్యమైన బొగ్గును తెలంగాణ థర్మల్​ విద్యుత్​ కేంద్రాలకు సరఫరా చేసేందుకు కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపింది. ఒడిశాలోని మహానది కోల్​ఫీల్డ్స్​ సంస్థకు చెందిన గనుల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం 50 లక్షల టన్నుల నాణ్యమైన బొగ్గును సరఫరా చేసేందుకు కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల సమన్వయ కమిటీ ఇటీవల ఆమోదం తెలిపింది. సింగరేణి గనుల నుంచి నాణ్యమైన బొగ్గు సరఫరా కాకపోడంతో తెలంగాణ థర్మల్​ ప్లాంట్లలో గత 27 నెలల్లో 9,593 మిలియన్‌ యూనిట్ల విద్యుదుత్పత్తి నష్టం వాటిల్లింది. ఇంకోవైపు ఎల్‌నినో ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా విద్యుత్‌ డిమాండ్ బాగా పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఉత్పత్తిని తగ్గించవద్దని అన్ని థర్మల్​ కేంద్రాలకు కేంద్ర బొగ్గు శాఖ ఆదేశించింది.

కేంద్ర కమిటీ తాజాగా నిర్ణయం : ఈ నేపథ్యంలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లోని కోల్‌ ఇండియాకు చెందిన అనుబంధ సంస్థల గనుల నుంచి నాణ్యమైన బొగ్గు సరఫరా చేయాలని జెన్‌కో సంస్థ ఇటీవల కేంద్ర బొగ్గు శాఖను కోరింది. కోల్‌ ఇండియా అనుబంధ సంస్థ అయిన మహానది కోల్‌ఫీల్డ్స్‌కు చెందిన ఒడిశాలోని తాల్చేరు ప్రాంత గనుల నుంచి బొగ్గును సరఫరా చేయడానికి కేంద్ర కమిటీ తాజాగా నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిలో భాగంగా రోజుకు గరిష్ఠంగా 5 గూడ్సు రైళ్ల (రేక్స్‌)లో బొగ్గును తీసుకెళ్లవచ్చని స్పష్టం చేసింది.

జీ-11 రకం బొగ్గు టన్నుకు రూ.4,300 ఖర్చు : మహానది గనులలో ఉత్పత్తి అవుతున్న జీ11 రకం బొగ్గు ధర టన్నుకు రూ.2300 ఖర్చు అవుతోంది. దీనికి అదనంగా కిరాయి, రైలు రవాణా, ఇతర ఖర్చులు కలుపుకొని మరో రూ.2 వేల ఖర్చు అవుతోంది. ఇలా మొత్తం కలిపి రూ.4,300 అవుతుందని జెన్‌కో అంచనా వేస్తోంది. ఇదే జీ-11 బొగ్గుకు సింగరేణి టన్నుకు రూ.4,941 చొప్పున వసూలు చేస్తోందని జెన్‌కో వర్గాలు వెల్లడించాయి. పైగా సింగరేణి జీ11 అని చెప్పి పంపిస్తున్న బొగ్గును ప్లాంట్లలో మండించినప్పుడు అక్కడి యంత్రాలు జీ13, జీ14, జీ15 అని చూపుతున్నాయని స్పష్టం చేశాయి.

కాకినాడ పోర్టు ద్వారా రవాణా : రైలు మార్గంలో రద్దీ దృష్ట్యా ముందు 2 రేక్స్‌ బొగ్గు తీసుకోవాలని జెన్‌కో భావిస్తోంది. అలాగే ఒడిశాలోని పారదీప్‌ పోర్టు నుంచి ఏపీలోని కాకినాడకు సముద్ర మార్గంలో తీసుకురావాలని, అక్కడి నుంచి కొత్తగూడెంనకు లేదా దామెరచర్లకు గూడ్సు రైళ్లలో తెప్పించాలని ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తోంది. నిజానికి ఒడిశాలోనే సింగరేణికి నైనీ గనిలో బొగ్గు ఉంది. అయినప్పటికీ అక్కడి నుంచి రైలు మార్గం వరకు 80 కిలోమీటర్లకు పైగా రోడ్డు రవాణా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ పని చేయడం కష్టమని భావించిన జెన్‌కో సంస్థ మహానది వైపు మొగ్గు చూపింది.

భట్టి విక్రమార్క కృషి కీలకం : ఇటీవల రాష్ట్రానికి నైనీ బ్లాక్​ నుంచి బొగ్గు సరఫరా మొదలైంది. దీని ప్రారంభం వెనక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క కృషి కీలకంగా మారాయని సింగరేణి యాజమాన్యం ఇటీవల పేర్కొంది. అనుమతుల సాధనలో ఎదురైన అనేక అడ్డంకులను పటాపంచలు చేస్తూ ప్రజా ప్రభుత్వం ఈ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుందని సింగరేణి సంస్థ వెల్లడించింది. అనుమతుల సాధన కోసం డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క స్వయంగా రెండు సార్లు ఒడిశా రాష్ట్రానికి పర్యటనకు వెళ్లారని చెప్పింది. 2024 జులైలో తొలిసారిగా ఒడిశా వెళ్లిన ఆయన అక్కడి ముఖ్యమంత్రి, ఉన్నతాధికారులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలతో సానుకూల వాతావరణంలో చర్చలు జరిపారని, ప్రాజెక్టు ఆవశ్యకతను వివరించారని చెప్పుకొచ్చింది. బొగ్గు సరఫరాకు ఉన్న అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోవడంతో 2025 ఏప్రిల్​ 16న నైనీ గనిలో బొగ్గు ఉత్పత్తిని వర్చువల్​ విధానంలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క స్వయంగా ప్రారంభించారు. ఒడిశా నుంచి తెలంగాణలోని సింగరేణి థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రానికి తొలి బొగ్గు రైలు గురువారం విజయవంతంగా చేరుకుంది.

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