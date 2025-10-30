ETV Bharat / state

హైదరాబాద్ మరో దిల్లీగా మారనుందా?- 'వాయు కాలుష్యంతో పెరుగుతున్న మరణాలు'

హైదరాబాద్​లో వాయు కాలుష్యంపై అధ్యయనం చేసిన సీఎస్​ఈ - గాలి కాలుష్యంతో మరణాల సంఖ్య పెరుగుతోందని నివేదికలో వెల్లడి - తక్షణ చర్యలు తీసుకోకపోతే మరింత ప్రభావం ఉంటుందని హెచ్చరిక

CSE Study on Air Pollution in Hyderabad
CSE Study on Air Pollution in Hyderabad (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 9:49 AM IST

2 Min Read
CSE Study on Air Pollution in Hyderabad : వాయు కాలుష్యంతో హైదరాబాద్​లో మరణాల సంఖ్య పెరుగుతోందని దిల్లీలోని సెంటర్‌ ఫర్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ (సీఎస్‌ఈ) అధ్యయనం వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ‘స్లో మర్డర్‌ కంటిన్యూస్‌’ అనే పేరుతో సీఎస్​ఈ నివేదిక విడుదల చేసింది. పీఎం 2.5 లాంటి సూక్ష్మధూళి కణాలు, భూస్థాయి ఓజోన్‌ మరింత ప్రమాదకరంగా మారినందు వల్ల కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నివేదికలో సూచించింది. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి వాయు నాణ్యత పర్యవేక్షణ కేంద్రాల గణాంకాలు, గ్లోబల్‌ బర్డెన్‌ ఆఫ్‌ డిసీజ్‌(జీబీడీ) అధ్యయనాల ఆధారంగా తాజా నివేదికను సీఎస్​ఈ రూపొందించింది. నేషనల్‌ క్లీన్‌ ఎయిర్‌ ప్రోగ్రామ్‌ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా తక్షణ చర్యలు తీసుకోనట్లయితే మరణాల సంఖ్య మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.

మరణాలు ఇలా : సీపీసీబీ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పీఎం 2.5 ఘనపు మీటరు గాలిలో 60 మైక్రో గ్రాములు (24 గంటలు), 40 మైక్రో గ్రాములు (సంవత్సర సగటు) ఉండాలని సెంటర్​ ఫర్ సైన్స్​ అండ్ ఎన్విరాన్​మెంట్ అధ్యయనం సూచించింది. వార్షిక సగటు లక్ష్యం అందుకోకపోవడంతోనే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయని వెల్లడించింది. సూక్ష్మధూళి కణాల ప్రభావంతో 2005-2018 మధ్య పీఎం 2.5 వల్ల లక్ష మందిలో 96 మరణాలు సంభవించాయని తెలిపింది. 2005లో మొత్తం 9,900 మరణాల నుంచి 2018లో 23,700కి పెరిగిందని తెలిపింది. 2018 నుంచి ఇప్పటివరకు గణాంకాల్లో స్వల్ప మార్పులున్నప్పటికీ ముప్పు పొంచి ఉందని సీఎస్​ఈ అధ్యయనం వెల్లడించింది.

ఆరోగ్యంపై ప్రభావం :

  • పీఎం 2.5 కణాలు మానవ ఊపిరితిత్తుల్లోకి చొచ్చుకుపోయి రక్తంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. తద్వారా శ్వాసకోశ, హృదయ సంబంధిత వ్యాధులు (స్ట్రోక్‌ 25 శాతం, సీవోపీడీ), క్యాన్సర్, డయాబెటిస్‌ అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతాయి. ఘనపు మీటరు గాలిలో 10 మైక్రో గ్రాములు పెరిగినట్లయితే మరణాల సంఖ్య 8.6 శాతం అధికమౌతుంది.
  • వాహనాలతో ఏర్పడే భూస్థాయి ఓజోన్‌ శ్వాసనాళాలను మరింత దెబ్బతీస్తుంది.
  • మనిషి సగటు ఆయువు 4.5 ఏళ్లు తగ్గుతుంది.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే :

  • పెట్రోల్, డీజిల్‌ వాహనాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఎలక్ట్రిక్, సీఎన్జీ (కంప్రెస్డ్​ నేచురల్ గ్యాస్) వాహనాలను వినియోగించాలి.
  • వ్యక్తిగత వాహనాలకు బదులు ప్రజా రవాణా (బస్సు, ట్రైన్​) వైపు మొగ్గు చూపాలి.
  • వాయు నాణ్యత పర్యవేక్షణ పెంచడం, పీఎం 2.5 తగ్గించడంపై దృష్టి సారించాలి.
  • నేషనల్‌ క్లీన్‌ ఎయిర్‌ ప్రోగ్రామ్‌ నిధుల్లో 70 శాతాన్ని వెహికిల్​, పరిశ్రమల ఉద్గారాల నియంత్రణకు వెచ్చించాలి. వాయు నాణ్యత రిపోర్ట్​ను విడుదల చేస్తూ సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో హెల్త్‌ అడ్వైజరీని విడుదల చేయాలి.

ప్రమాద ఘంటికలు : అతివేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో హైదరాబాద్ ఒకటి. ఇక్కడ గత పదేళ్ల కాలంలో వాహనాల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగింది. శిలాజ ఇంధనాలు అధికంగా వినియోగించడం వల్ల కర్బన ఉద్గారాలు, కాలుష్య కారకాలు వాతావరణంలోకి వెలువడుతున్నాయి. తద్వారా జంతు, జీవజాలానికి తీవ్ర నష్టం కలుగుతోంది. మరోవైపు ఆవరణ వ్యవస్థలో అటవీ శాతం తగ్గిపోతుంది. తాజాగా సెంటర్ ఫర్ సైన్స్​ అండ్ ఎన్విరాన్​మెంట్ విడుదల చేసిన గణాంకాలు పరిశీలిస్తే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థమవుతోంది. ఈ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు కూడా అధికంగా ఉండటంతో అవి విడుదల చేసే కాలుష్య కారకాలు వాతావరణంలోకి చేరుతున్నాయి.

