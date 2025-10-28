ఏపీలో రూ.765 కోట్లతో ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ పరిశ్రమ -5,100 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగాలు
955 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు -మొత్తంగా 3 రాష్ట్రాల్లో 7 ప్రాజెక్టులు -కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్ వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 10:29 AM IST
Centre Approves Rs765 Crore Investment Plan in Andhra Pradesh : ఎలక్ట్రానిక్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ కాంపోనెంట్ స్కీం కింద దేశంలోని మూడు రాష్ట్రాల్లో రూ.5,500 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏడు ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీశాఖ ఆమోద ముద్ర వేసింది. ఆ శాఖ మంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్ సోమవారం దిల్లీలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ ఏడు ప్రాజెక్టుల్లో మొత్తం రూ.36,559 కోట్ల విలువైన ఉత్పత్తులు తయారవుతాయని, 5,100 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని చెప్పారు. ఇందులో సైర్మా స్ట్రాటెజిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రూ.765 కోట్ల పెట్టుబడితో మల్టీ లేయర్ ప్రింటెండ్ సర్క్యూట్ బోర్డు (PCB) తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందులో మొత్తం రూ.6,933 కోట్ల విలువైన ఉత్పత్తులు తయారవుతాయి. 955 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి.
7 projects worth ₹5,500 crore+ approved under Electronics Component Manufacturing Scheme.— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) October 27, 2025
Multi-layer & High Density PCBs, Copper Clad Laminates, Camera Modules & Polypropylene Film will now be ‘Made in Bharat’. 🇮🇳
These components will meet:
✅ 20% of domestic PCB demand
✅… pic.twitter.com/b0mtTBwHvT
1.42 లక్షల మందికి ఉపాధి : తమిళనాడులో కేనెస్ సర్క్యూట్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ నాలుగు యూనిట్లు, అస్సెంట్ సర్క్యూట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ మరో యూనిట్ కలిపి మొత్తం రూ.4,271 కోట్ల పెట్టుబడితో 5 యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయనున్నాయి. ఎస్ఆర్ఎఫ్ లిమిటెడ్ (SRF Limitd) అనే మరో సంస్థ రూ.496 కోట్లతో మధ్యప్రదేశ్లో ఒక యూనిట్ నెలకొల్పనుంది. ఈ యూనిట్ల ద్వారా దేశీయంగా కాపర్క్లాడ్ లామినేట్ 100%, పీసీబీ (PCB)కి ఉన్న డిమాండ్లో 20%, కెమెరా మాడ్యూల్స్లో 15% అందుకోవచ్చని కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్ ప్రకటించారు. ఈ పథకం కింద దేశంలో యూనిట్ల ఏర్పాటు కోసం మొత్తం 249 దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు చెప్పారు. రూ.1.15 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా రూ.10.34 లక్షల కోట్ల ఉత్పత్తులు తయారు చేయడానికి, 1.42 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించడానికి వీరు ముందుకు వచ్చినట్లు వెల్లడించారు. ఇందులో ప్రస్తుతం రూ.5,500 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపినట్లు వివరించారు.
15 నెలల్లో 4.7 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించాం: సీఎం చంద్రబాబు
ఇదిలా ఉండగా రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక కేంద్రం సహకారంతోపాటు సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక దృష్టిసారించడంతో మిత్తల్ ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు అడుగులు పడ్డాయి. నక్కపల్లి మండలంలో ఈ పరిశ్రమకు భూములు కేటాయించారు. అమలాపురం, డీఎల్పురం, వేంపాడు, చందనాడ తదితర ప్రాంతాల్లో 2020 ఎకరాలు ఇచ్చి మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ పనులన్నీ శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. రహదారులు, కాలువల నిర్మాణం పూర్తి కావచ్చింది. పైపులైను పనులు సాగుతున్నాయి. పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు సంబంధించి నెల రోజుల కిందట ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేపట్టగా, అన్ని వర్గాల నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు లభించింది. నవంబరులో జరగనున్న శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొననున్నారు. వర్చువల్గా పాల్గొంటారా, ఇక్కడకు వస్తారా అన్నది ఖరారు కావాల్సి ఉంది. దాదాపు రూ.1.35 లక్షల కోట్లతో ఏర్పాటయ్యే ఈ కంపెనీ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 70 వేల మందికి ఉద్యోగావకాశాలు వస్తాయని అంచనా.