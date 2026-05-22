విశాఖ, మంగళగిరి - తాడేపల్లిలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన - రూ.1,990 కోట్ల నిధులు

అర్బన్‌ ఛాలెంజ్‌ ఫండ్‌ కింద రూ.1,990.83 కోట్లు - ప్రజలకు అత్యుత్తమ సేవలు అందించేందుకు పురపాలకశాఖ కార్యాచరణ

Centre Approves 1990 Crore For Infrastructure Projects in Visakha And Mangalagiri Tadepalli
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 11:00 AM IST

Centre Approves 1990 Crore For Infrastructure Projects in Visakha And Mangalagiri Tadepalli: రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నగరాలైన విశాఖ, మంగళగిరి - తాడేపల్లిలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపింది. 'అర్బన్‌ ఛాలెంజ్‌ ఫండ్‌' కింద రాష్ట్రంలో 19వందల 90 కోట్ల వ్యయంతో 4 ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించింది. ఈ నిధులతో విశాఖకు 24/7 తాగునీటి సరఫరా,మంగళగిరి - తాడేపల్లిలో భూగర్భ డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను ఆధునీకరించనున్నారు. రాష్ట్ర పురపాలకశాఖ ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా ప్రజలకు అత్యుత్తమ సేవలను అందించేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తోంది.

నగరపాలక సంస్థలపై ప్రాజెక్టులు దృష్టి: రాష్ట్ర పట్టణాభివృద్ధిలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. కేంద్రం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రకటించిన అర్బన్‌ ఛాలెంజ్‌ ఫండ్‌ కింద 19వందల 90కోట్ల 83 లక్షల విలువైన ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇందులో భాగంగా కేంద్రం 497.71 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసింది. మిగిలిన మొత్తాన్ని మున్సిపల్ బాండ్లు, ఆర్థిక సంస్థల ద్వారా సమకూర్చుకోనున్నారు. ప్రధానంగా విశాఖ, మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థలపై ఈ ప్రాజెక్టులు దృష్టి సారించాయి. మధురవాడలో యూజీడీ, 24 గంటల తాగునీటి సరఫరా, విశాఖ బల్క్ వాటర్ సిస్టమ్ పునరుద్ధరణ, మంగళగిరి -తాడేపల్లిలో యూజీడీ వ్యవస్థల ఏర్పాటుకు ఈ నిధులను కేటాయించారు.

పారిశుద్ధ్య సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం: ఐటీ, పారిశ్రామిక హబ్‌గా ఎదుగుతున్న విశాఖలో తాగునీటి ఎద్దడిని తీర్చేలా రోజూ 24 గంటల సరఫరా ప్రాజెక్టును చేపట్టనున్నారు. ఇందులో భాగంగా అత్యాధునిక అల్ట్రాసోనిక్ AMI మీటర్లు, రిమోట్ వాల్వ్ ఆపరేషన్, డిజిటల్ బిల్లింగ్ వ్యవస్థలను అందుబాటులోకి తేనున్నారు. దీనివల్ల 131 బల్క్ మరియు వేలాది సెమీ బల్క్ కనెక్షన్లకు మెరుగైన సేవలందుతాయి. విశాఖ మధురవాడలో 5నుంచి 8 వార్డులను కవర్ చేస్తూ సమగ్ర భూగర్భ మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థను నిర్మించనున్నారు. తద్వారా ఆ ప్రాంతంలో పారిశుద్ధ్య సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడనున్నాయి.

303 కిలోమీటర్ల పొడవైన నెట్‌వర్క్‌: ఇళ్లకు మేలు చేసే యూజీడీ వ్యవస్థ ఇక రాజధాని ప్రాంతానికి ఆనుకుని ఉన్న మంగళగిరి-తాడేపల్లిలో సుమారు 33 వేల ఇళ్లకు మేలు చేసేలా భారీ యూజీడీ వ్యవస్థ రాబోతోంది. 303 కిలోమీటర్ల పొడవైన నెట్‌వర్క్‌తో పాటు రోజూ 26.68 మిలియన్ లీటర్ల మురుగునీటిని శుద్ధి చేసే సామర్థ్యం కలిగిన 6 ఎస్టీపీ లను నిర్మించడం ఈ ప్రాజెక్టు ప్రత్యేకత. ఈ 4 ప్రాజెక్టులే కాకుండా రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రహదారులు, డ్రైనేజీ, ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ, వీధి దీపాల వంటి మౌలిక వసతుల కోసం 14 వేల కోట్ల అంచనాతో మరిన్ని ప్రాజెక్టులను ప్రతిపాదించారు.

వీటిలో 25 శాతం కేంద్రం, మిగిలిన 75 శాతం మున్సిపల్ బాండ్ల ద్వారా సేకరించాలన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యూహం. పట్టణాల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ద్వారా స్థానిక ప్రజల అవసరాలను తీర్చడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రాజెక్టులు సాగుతున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యంతో చేపట్టిన ఈ పనులు భవిష్యత్తులో నగరాలను మరింత సుస్థిరమైన మరియు ఆధునిక పట్టణాలుగా మలచనున్నాయి.

