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ఎల్బీనగర్‌ - హయత్‌నగర్‌ డబుల్‌ డెక్కర్‌ కారిడార్‌కు ఆమోదం

LB Nagar Double Decker Corridor : ఎల్బీనగర్​ - హయత్​నగర్ ఫ్లైఓవర్​కి కేంద్రమంత్రి నితిన్​ గడ్కరీ ఆమోదం తెలిపారు. కృష్ణా నదిపై ఐకానిక్ కేబుల్​ బ్రిడ్జ్​ శంకుస్థాపన ప్రతిపాదనకు ఆమోదముద్ర పడింది.

LB Nagar Double Decker Corridor
కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీతో రాష్ట్ర మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి భేటీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2026 at 3:18 PM IST

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LB Nagar Double Decker Corridor : రాష్ట్రంలో చేపట్టనున్న కీలక మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులకు కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఆమోదం తెలిపారని రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌ రెడ్డి వెల్లడించారు. దిల్లీలో తెలంగాణ మంత్రి కోమటిరెడ్డి కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీతో భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీలో ఎల్బీనగర్​- హయత్​నగర్​ డబుల్​ డెక్కర్​ ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​కు కేంద్ర మంత్రి ఆమోదం తెలిపారు. అలాగే కృష్ణా నదిపై ఐకానిక్ కేబుల్​ బ్రిడ్జ్​ శంకుస్థాపన ప్రతిపాదనకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఐకానిక్​ బ్రిడ్జ్​ నిర్మాణం వల్ల జాతీయ రహదారి 167పై తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి అనుసంధానం జరిగి, రవాణా వ్యవస్థ, పర్యాటకం మెరుగుపడనుందని కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి వివరించారు.

గ్రీన్​ఫీల్డ్​ హైవేకు గ్రీన్​ సిగ్నల్​

హైదరాబాద్​ - శ్రీశైలం ఎన్​హెచ్​ 765పై ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​కి విజ్ఞప్తిపై నూతన డీపీఆర్​ సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు కేంద్రమంత్రి ఆదేశించారని పేర్కొన్నారు. అలాగే పర్వతమాల పథకం ద్వారా తెలంగాణకు 5 రోప్​ వేలకు ఆమోదం లభించింది. హైదరాబాద్​ అమరావతి గ్రీన్​ఫీల్డ్​ హైవే పనులకు మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారు. సేతు బంధన్​ పథకం ద్వారా 3 ఆర్​వోబీలకు ఆమోదం లభించిందని కోమటిరెడ్డి తెలిపారు.

ఇండియన్​ రోడ్​ కాంగ్రెస్​కు ఆహ్వానం

తెలంగాణలో 34 పనులకు సీఆర్​ఐఎఫ్​ నిధులను మంజూరు చేయాలని కోమటిరెడ్డి వెంటక్​రెడ్డి కోరగా నితిన్​ గడ్కరీ కేంద్ర అధికారులను ఆదేశించారని వివరించారు. పుల్లూరు - అల్లంపూర్​ - జట్రపోలు - పెంట్లవెల్లి - కొల్లాపూర్​ - లింగాల - అచ్చంపేట - డిండి - దేవరకొండ - మల్లేపల్లి - నల్గొండ రాష్ట్ర జాతీయ రహదారులుగా మార్చాలని కోరడంతో సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు. అదే విధంగా ఎన్​హెచ్​ -65 హైదరాబాద్​ - విజయవాడ - మచిలీపట్నం రహదారి విస్తరణ పనుల్లో వేగం పెంచుతామని హామీ ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్​లో నవంబర్​ 19 - 22 వరకు నిర్వహించే ఇండియన్​ రోడ్​ కాంగ్రెస్​కు గడ్కరీని కోమటిరెడ్డి ఆహ్వానించారు. గతంలో ఎల్బీనగర్​ నుంచి హయత్​నగర్​ మార్గంలో 7.1 కి.మీ మెట్రోరైలు మార్గానికి, ఇదే మార్గంలో జాతీయ రహదారి విస్తరణలో భాగంగా 5.5 కి.మీ డబుల్​ డెకర్​కు ఆమోదం తెలపాలని రహదారులు, భవనాల శాఖ ఇటీవల కేంద్రాన్ని కోరగా ఇవాళ ఆమోదం లభించింది.

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LB NAGAR HAYATHNAGAR CORRIDOR
ఎల్బీనగర్‌ డబుల్‌ డెక్కర్‌
LB NAGAR DOUBLE DECKER CORRIDOR

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