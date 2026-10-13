ఎల్బీనగర్ - హయత్నగర్ డబుల్ డెక్కర్ కారిడార్కు ఆమోదం
LB Nagar Double Decker Corridor : ఎల్బీనగర్ - హయత్నగర్ ఫ్లైఓవర్కి కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఆమోదం తెలిపారు. కృష్ణా నదిపై ఐకానిక్ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ శంకుస్థాపన ప్రతిపాదనకు ఆమోదముద్ర పడింది.
Published : October 13, 2026 at 3:18 PM IST
LB Nagar Double Decker Corridor : రాష్ట్రంలో చేపట్టనున్న కీలక మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులకు కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఆమోదం తెలిపారని రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి వెల్లడించారు. దిల్లీలో తెలంగాణ మంత్రి కోమటిరెడ్డి కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీతో భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీలో ఎల్బీనగర్- హయత్నగర్ డబుల్ డెక్కర్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్కు కేంద్ర మంత్రి ఆమోదం తెలిపారు. అలాగే కృష్ణా నదిపై ఐకానిక్ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ శంకుస్థాపన ప్రతిపాదనకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఐకానిక్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం వల్ల జాతీయ రహదారి 167పై తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి అనుసంధానం జరిగి, రవాణా వ్యవస్థ, పర్యాటకం మెరుగుపడనుందని కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి వివరించారు.
గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేకు గ్రీన్ సిగ్నల్
హైదరాబాద్ - శ్రీశైలం ఎన్హెచ్ 765పై ఎలివేటెడ్ కారిడార్కి విజ్ఞప్తిపై నూతన డీపీఆర్ సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు కేంద్రమంత్రి ఆదేశించారని పేర్కొన్నారు. అలాగే పర్వతమాల పథకం ద్వారా తెలంగాణకు 5 రోప్ వేలకు ఆమోదం లభించింది. హైదరాబాద్ అమరావతి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే పనులకు మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారు. సేతు బంధన్ పథకం ద్వారా 3 ఆర్వోబీలకు ఆమోదం లభించిందని కోమటిరెడ్డి తెలిపారు.
ఇండియన్ రోడ్ కాంగ్రెస్కు ఆహ్వానం
తెలంగాణలో 34 పనులకు సీఆర్ఐఎఫ్ నిధులను మంజూరు చేయాలని కోమటిరెడ్డి వెంటక్రెడ్డి కోరగా నితిన్ గడ్కరీ కేంద్ర అధికారులను ఆదేశించారని వివరించారు. పుల్లూరు - అల్లంపూర్ - జట్రపోలు - పెంట్లవెల్లి - కొల్లాపూర్ - లింగాల - అచ్చంపేట - డిండి - దేవరకొండ - మల్లేపల్లి - నల్గొండ రాష్ట్ర జాతీయ రహదారులుగా మార్చాలని కోరడంతో సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు. అదే విధంగా ఎన్హెచ్ -65 హైదరాబాద్ - విజయవాడ - మచిలీపట్నం రహదారి విస్తరణ పనుల్లో వేగం పెంచుతామని హామీ ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్లో నవంబర్ 19 - 22 వరకు నిర్వహించే ఇండియన్ రోడ్ కాంగ్రెస్కు గడ్కరీని కోమటిరెడ్డి ఆహ్వానించారు. గతంలో ఎల్బీనగర్ నుంచి హయత్నగర్ మార్గంలో 7.1 కి.మీ మెట్రోరైలు మార్గానికి, ఇదే మార్గంలో జాతీయ రహదారి విస్తరణలో భాగంగా 5.5 కి.మీ డబుల్ డెకర్కు ఆమోదం తెలపాలని రహదారులు, భవనాల శాఖ ఇటీవల కేంద్రాన్ని కోరగా ఇవాళ ఆమోదం లభించింది.