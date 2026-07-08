సింగరేణికి గుడ్ న్యూస్ - వేలం లేకుండానే తాడిచెర్ల బొగ్గుగని కేటాయించిన కేంద్రం
తాడిచెర్ల-2 బొగ్గుగనిని వేలం లేకుండానే సింగరేణి సంస్థకు కేటాయించినట్లు కిషన్ రెడ్డి ప్రకటన - సుమారు 182 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు లభ్యత - తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి రూ. 16,000 కోట్ల ఆదాయం
Published : July 8, 2026 at 9:20 AM IST|
Updated : July 8, 2026 at 9:35 AM IST
Kisan Reddy On Thadicherla-2 Coal Mine : తాడిచెర్ల-2 బొగ్గు గనులను వేలం లేకుండానే సింగరేణి సంస్థకు కేటాయించినట్లు కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, కార్మిక సంఘాలు అలాగే సింగరేణి యాజమాన్యం నుంచి విజ్ఞప్తులు వచ్చాయి. ఈ మేరకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో పలుమార్లు చర్చించిన తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. 2020 తర్వాత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థకు వేలం లేకుండా బొగ్గు గనులను కేటాయించడం ఇదే మొదటిసారి అని ఆయన పేర్కొన్నారు. సమగ్ర న్యాయపరమైన సలహాలు తీసుకున్న తర్వాతే తాడిచెర్ల-2 గనుల ఫైల్పై సంతకం చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
తగ్గుతున్న సింగరేణి ఉత్పత్తి : మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో అప్పటి ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు తాడిచెర్ల-2 గనులను సింగరేణికి కేటాయించాలని లేఖలు రాశారు. అయినా అప్పట్లో ఎటువంటి చర్యలూ తీసుకోలేదని, కానీ ఇప్పుడు తమ ప్రభుత్వం ఆ పనిని పూర్తి చేసిందని తెలిపారు. 'సింగరేణిలో ఉత్పత్తి తగ్గుతోంది. ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. వీటితో పాటు అప్పుల భారం పెరుగుతోంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వేలం ద్వారా కాకుండా నామినేషన్ పద్ధతిలో తాడిచెర్ల-2 బొగ్గు గనులను కేటాయించడం సంతోషకరమైన విషయం' అని కిషన్రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
తెలంగాణకు రూ. 16,000 కోట్ల ఆదాయం : తాడిచెర్ల-2లో సుమారు 182 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు లభ్యత ఉంటుందని, ఇక్కడ 40 నుంచి 50 ఏళ్ల పాటు ఉత్పత్తి కొనసాగుతుందని అన్నారు. ఈ బ్లాక్ను నేరుగా కేటాయించడం వల్ల ప్రీమియం ఖర్చుల రూపంలో సంస్థకు రూ.2,500 కోట్ల నుంచి రూ.3,000 కోట్ల వరకు ఆదా అవుతుంది. మొత్తంగా సింగరేణి రూ.64,000 కోట్ల ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకోనుందని పేర్కొన్నారు. దీంట్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి రూ. 16,000 కోట్ల ఆదాయం లభిస్తుంది. కేంద్రం చేసిన ఈ కేటాయింపుల వల్ల తాడిచెర్ల వద్ద 1,200, నైని బ్లాక్ వద్ద 1,500 కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయని కిషన్ రెడ్డి వివరించారు.
సింగరేణి మనుగడకు తాడిచర్ల-2 దోహదం : తాడిచర్ల-2 బొగ్గుగనిని సింగరేణికి కేటాయిస్తూ కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి ప్రకటించడం హర్షణీయమని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. రెండేళ్లుగా ప్రజా ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించాలని, ఈ నిర్ణయం సంస్థ మనుగడకు ఎంతో దోహదపడుతుందని అన్నారు. ఈ గనిని సింగరేణి సంస్థకు కేటాయించాలని గతంలో పలుమార్లు తాను కిషన్రెడ్డిని కోరినట్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. సింగరేణి సంస్థకు తాడిచర్లను కేటాయించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కిషన్రెడ్డిలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామని వివరించారు. తాడిచర్ల-2 గని సింగరేణికి వరమని భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు.
సీఎం లేఖ ఖట్టర్ దృష్టికి : మరోవైపు హైదరాబాద్ మెట్రోకు సంబంధించిన నిర్ణయాన్ని కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ తీసుకుంటారని కిషన్ రెడ్డి ఇష్ఠాగోష్ఠిలో తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల రాసిన లేఖలను ఖట్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చాలా పనులు ఉంటాయని అందుకే ఈ అంశంలో కొంచెం ఆలస్యం జరుగుతోందని అన్నారు. అలాగే నితిన్ నబిన్ తెలంగాణ పర్యటన విజయవంతమైందని, తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చేందుకు ఆయన పలు సూచనలు చేశారని తెలిపారు.
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