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గోదావరిలో 1,435 టీఎంసీల నీళ్లు - తెలంగాణకు 968, ఏపీకి 516 టీఎంసీలు

ప్రజంటేషన్‌లో వివరించిన కేంద్ర జలసంఘం - ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా పాల్గొన్న తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలకు చెందిన ఇంజినీర్లు - రెండు రాష్ట్రాల వాదనలు నమోదు చేసిన కేంద్ర జల సంఘం

Godavari water allocation
Central Water Commission (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 3, 2026 at 7:27 AM IST

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Central Water Commission Meeting on Godavari Water : గోదావరిలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​కు 1,435 టీఎంసీల నీటి లభ్యత ఉందని, పోలవరం మళ్లింపు జలాలు 45 టీఎంసీలు కలిపితే ఆ మొత్తం 1,480 టీఎంసీలకు చేరుతుందని కేంద్ర జల సంఘం (సీడబ్ల్యూసీ) స్పష్టం చేసింది. 1,435 టీఎంసీలలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 968 టీఎంసీలు, ఆంధ్రప్రదేశ్​కు 516 టీఎంసీల నీటి కేటాయింపులు ఉన్నట్లు పేర్కొంది. మంగళవారం గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతంలో (ఉప బేసిన్లు కలిపి) నీటి లభ్యతపై దిల్లీలోని సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ కార్యాలయంలో జీఆర్‌ఎంబీ (గోదావరి రివర్ మేనేజ్​మెంట్ బోర్డు) ఆధ్వర్యంలో సమావేశం జరిగింది.

గోదావరి నీటి లభ్యతపై అధ్యయనం : తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలకు చెందిన ఇంజినీర్లు వీడియో కాన్ఫరెన్స్​ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో పాల్గొన్నారు. జీఆర్‌ఎంబీ ఛైర్మన్‌ పద్మా డోర్జి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో సీడబ్ల్యూసీలోని హైడ్రాలజీ విభాగం చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ సంజయ్‌కుమార్‌ గంగ్వార్‌ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు 2023లో గోదావరి నీటి లభ్యతపై సీడబ్ల్యూసీ చేసిన అధ్యయనాన్ని ఈ సమావేశంలో రెండు రాష్ట్రాలకు వివరంగా చెప్పారు. గోదావరి నదిలో మొత్తం 3,397 టీఎంసీల జలాలు ఉండగా గోదావరి జలాల వివాదాల పరిష్కార ట్రైబ్యునల్‌ (గోదావరి వాటర్​ డిస్ప్యూట్ ట్రైబ్యునల్) కేటాయింపుల ప్రకారం రాష్ట్రాల వాటాలు, ఉప బేసిన్‌లలో నీటి లభ్యతపై ప్రజంటేషన్‌ ద్వారా విశ్లేషించారు.

ఇరు రాష్ట్రాల వాదనలు : ప్రాణహిత నది బేసిన్‌లో 313 (గోదావరి ఉప బేసిన్‌ జీ-9) టీఎంసీల నీటి లభ్యత ఉన్నట్లు వివరించింది. పెన్‌గంగ, వార్ధా, మంజీరా, మానేరు ఉప బేసిన్ల నుంచి గోదావరికి వచ్చే ప్రవాహాలను (జీ-7 నుంచి జీ-10 వరకు) వివరించారు. శబరి నది ఉప బేసిన్‌ నుంచి కూడా వచ్చే నీటిని లెక్కించి విశ్లేషణ చేశారు. ఏపీ అధికారులు స్పందిస్తూ గోదావరిలో తెలంగాణకు ఉన్నట్లు చెబుతున్నంత వాటా మేరకు నీళ్లు అందుబాటులో లేవని, ఈ కేటాయింపులు కూడా ఏ మాత్రం సరికాదని పేర్కొన్నారు.

గోదావరి నీటిలో తెలంగాణకు 968 టీఎంసీల కోటా : తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమర్పించిన డేటాను సీడబ్ల్యూసీ తీసుకుని తిరిగి అవే లెక్కలను అధ్యయనం చేసినట్లు చెబుతోందని, 40 ఏళ్ల గణాంకాల ప్రకారం నీటి లభ్యతపై రిసెర్చ్​ చేయాల్సి ఉండగా 38 ఏళ్లనే ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారని ఏపీ నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు వాదించారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో సీతారామ తదితర ప్రాజెక్టులను అధ్యయనం చేయకుండానే పర్మిషన్లు ఇవ్వడం సబబు కాదని అన్నారు. దీంతో తెలంగాణ అధికారులు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాదనలు సరికావని పేర్కొన్నారు. బచావత్‌ ట్రైబ్యునల్‌ అవార్డు మేరకు తెలంగాణకు 968 టీఎంసీల కోటా ఉందని దాని ప్రకారమే ఆయా ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి అనుమతులిచ్చారన్నారు. ఇక నీళ్లు లేవన్న ప్రశ్నే అస్సలు ఉత్పన్నం కాదని, జీ-7 నుంచి జీ-10 వరకు అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ నీళ్లే ఉన్నాయని వివరించారు. అది కాకుండా ఇంకా మిగులు కూడా ఉందని వివరించారు. రెండు రాష్ట్రాల వాదనలు నమోదు చేసిన కేంద్ర జల సంఘం మరోమారు సమావేశం నిర్వహిస్తామని రెండు రాష్ట్రాలకు సూచించింది.

ప్రధాన వివాదాలు, అభ్యంతరాలు : గత సమావేశాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన పోలవరం (గోదావరి)- బనకచర్ల (కృష్ణా) నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. అనుమతులు లేకుండా నదులపై కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టరాదని డిమాండ్ చేసింది. ఏవైనా కొత్త ప్రాజెక్టులు నిర్మించాలనుకుంటే ఇరు రాష్ట్రాలు తప్పనిసరిగా సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికలను బోర్డు ఆమోదం కోసం సమర్పించాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

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