శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు మరమ్మతులపై కదలిక - సాంకేతిక నిపుణుల గ్రూపు ఏర్పాటు
ఆరేడేళ్లుగా నిపుణుల కమిటీలు చేసిన సిఫార్సులు కాగితాలకే పరిమితం - గత ఏడాది మే నెలలో నేషనల్ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ సిఫార్సులు - ఎన్డీఎస్ఏ సిఫార్సుల నేపథ్యంలో సీడబ్ల్యూసీ నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 3:46 PM IST
Srisailam Project Repair Works: తెలుగు రాష్ట్రాలకు కీలకమైన శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్లంజ్పూల్తో పాటు డ్యాంకు చేయాల్సిన మరమ్మతులపై ఎట్టకేలకు కదలిక మొదలైంది. ఆరేడేళ్లుగా నిపుణుల కమిటీలు చేసిన సిఫార్సులు కాగితాలకే పరిమితం కాగా గత ఏడాది మే నెలలో నేషనల్ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ (NDSA) చేసిన సిఫార్సులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ జలవనరులశాఖ విజ్ఞప్తి మేరకు సాంకేతిక నిపుణుల గ్రూపును ఏర్పాటు చేస్తూ కేంద్ర జలసంఘం (CWC) నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో సీడబ్ల్యూసీ, సెంట్రల్ సాయిల్ అండ్ మెటీరియల్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ (CSMRS), సెంట్రల్ వాటర్ అండ్ పవర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ (CWPRS), సంస్థలకు చెందినవారు సహా రెండు రాష్ట్రాల ఇంజినీర్లు, కృష్ణా బోర్డు నుంచి డైరెక్టర్ స్థాయి అధికారి సభ్యులుగా ఉంటారు. ఈ మేరకు రెండు రాష్ట్రాలకు సీడబ్ల్యూసీ లేఖ రాసింది.
ప్లంజ్ పూల్లో భారీ గొయ్యి: శ్రీశైలం డ్యాం దిగువ భాగంలో ఆప్రాన్ దెబ్బతినడం, ప్లంజ్ పూల్లో భారీ గొయ్యి ఏర్పడి డ్యాం భద్రతకే ప్రమాదం ఏర్పడింది. నేషనల్ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ ఛైర్మన్ అనిల్ జైన్ నేతృత్వంలోని బృందం గతేడాది డ్యాంను పరిశీలించి తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై 2025 మే నెలలో నివేదిక ఇచ్చింది. కొన్ని ఏళ్లుగా కమిటీలు పరిశీలించి నివేదికలు ఇచ్చినా, సిఫార్సులు చేసినా పునరుద్ధరణ పనులు జరగలేదని, డ్యాం భద్రత విషయంలో రాజీపడ్డారని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
డ్యాం దిగువన ఆప్రాన్ చివర 50 మీటర్ల దూరం నుంచి 220 మీటర్ల వరకు గుంత పడిందని, ప్లంజ్పూల్లో లోతు 122 మీటర్ల నుంచి 160 మీటర్ల వరకు ఉందని పేర్కొంది. ప్లంజ్పూల్ మరింత కోతకు గురై స్పిల్వే దెబ్బతినకుండా ఏర్పాటు చేసిన సిలిండర్లలో ఒకటి నుంచి 39 వరకు మార్చాలని సూచించింది. డ్యాం మరమ్మతులకు చేపట్టాల్సిన స్వల్పకాలిక, దీర్ఘకాలిక చర్యలను ఎన్డీఎస్ఏ సూచించింది. ఎనిమిదో బ్లాక్ నుంచి 12వ బ్లాక్ వరకు స్టెబిలిటీ ఎనాలిసిస్ చేయాలంది. దీర్ఘకాలిక చర్యలకు కేంద్ర జల సంఘాన్ని సంప్రదించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ జలవనరుల శాఖకు తెలిపింది.
కమిటీ బాధ్యతలు ఇవే: శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్వహణలో ఉంది. ఎన్డీఎస్ఏ సిఫార్సు మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ జలవనరుల శాఖ పలు దఫాలు కేంద్ర జల సంఘంతో చర్చించిన తర్వాత నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్లంజ్పూల్కు జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేయడంతో పాటు అవసరమైన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయడం, పునరుద్ధరణ చర్యలను సిఫార్సు చేయడం, అమలు ప్రణాళిక, డిజైన్స్, డ్రాయింగ్స్ ఇవ్వడం తదితరాలు కమిటీ బాధ్యతలని కేంద్ర జల సంఘం పేర్కొంది.
నిపుణుల కమిటీకి కేంద్ర జల సంఘంలోని డిజైన్స్ విభాగం చీఫ్ ఇంజినీర్ వివేక్ త్రిపాఠీ ఛైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు. సభ్యులుగా సీడబ్ల్యూసీలోని వివిధ డైరెక్టరేట్ల నుంచి సోమేశ్కుమార్, సమర్థ్ అగర్వాల్, అరుణ్ప్రతాప్ సింగ్, మధుకాంత్ గోయల్, సెంట్రల్ సాయిల్ అండ్ మెటీరియల్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ నుంచి మనీశ్ గుప్తా, సెంట్రల్ వాటర్ అండ్ పవర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ నుంచి ఎం.కె.వర్మ, జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (GSI) నుంచి శైలేంద్ర సింగ్ ఉన్నారు. ఏపీ నుంచి కర్నూలు జిల్లా ప్రాజెక్టుల చీఫ్ ఇంజినీర్ ఉంటారు. ఇందులో తమ సభ్యుల పేర్లు తెలపాలంటూ తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖను, కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డును సీడబ్ల్యూసీ కోరింది.
పొగ మంచుతో ఆకట్టుకుంటున్న శ్రీశైలం జలాశయం - లైట్ల వెలుతురులోనే రాకపోకలు
ఎక్కడా నీటి ఎద్దడి ఉండొద్దు - ఇబ్బంది రాకుండా నిర్వహణ చేపట్టాలి: సీఎం చంద్రబాబు