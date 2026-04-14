క్వాంటం నిపుణులను తయారు చేయటంలో ఏపీ ముందంజలో ఉంది: అభయ్ కరాందికర్
ఏపీలో టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీలు మొదలు కావటం క్వాంటం విప్లవంలో ఓ బలమైన సందేశమన్న కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ కార్యదర్శి - సీఎం చంద్రబాబు డీప్టెక్ రంగంలోనూ ముందడుగు వేశారని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 6:26 PM IST
Central Technical Secretary on Quantum Facility Center: ప్రపంచ క్వాంటం దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఏపీలో క్వాంటం టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీలు మొదలు కావటం క్వాంటం విప్లవంలో ఓ బలమైన సందేశమని కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ కార్యదర్శి అభయ్ కరాందికర్ స్పష్టం చేశారు. ఐటీని అందిపుచ్చుకున్న సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పుడు డీప్టెక్ రంగంలోనూ ముందడుగు వేశారని కొనియడారు. భవిష్యత్ టెక్నాలజీలను ప్రోత్సహించటం ద్వారా పెట్టుబడులు, ప్రగతిని వేగంగా సాధించే అవకాశం ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్ సాంకేతికంగా సార్వభౌమ దేశంగా, వికసిత్ భారత్గా మార్చటంలో ఇది కీలకమైన ముందడుగు అవుతుందని అన్నారు.
క్వాంటం ఉపకరణాలను దేశీయంగా తయారు చేయటంలో ఈ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీలు ఎంతో కీలకమని గుర్తుచేశారు. క్వాంటం కంప్యూటర్ హార్డ్ వేర్ తయారీ, సర్టిఫికేషన్లో బెంచ్ మార్క్గా ఇది మారుతుందని తెలిపారు. ఉపకరణాలు ఒక్కటే కాదు క్వాంటం కంప్యూటింగ్ ద్వారా నూతన ఆవిష్కరణలు రావాల్సి ఉందని తెలిపారు. కమ్యూనికేషన్, ప్రెసిషన్ సెన్సింగ్, ఫైనాన్స్, డిజైన్లు, కొన్ని కీలకమైన రంగాల్లో క్వాంటం ద్వారా ఆవిష్కరణలు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ క్వాంటం రంగంలో మానవ నైపుణ్యాలను కూడా పెంచుకునే దిశగా జాతీయ స్థాయిలో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని అభయ్ కరాందికర్ స్పష్టం చేశారు. క్వాంటం నిపుణులను తయారు చేయటంలో ఏపీ ముందంజలో ఉందని చెప్పారు. నేషనల్ క్వాంటం మిషన్ ద్వారా ప్రైవేటు రంగంలో చేసే పరిశోధనకు ప్రత్యేక నిధిని కూడా కేటాయిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఏఐ, క్వాంటం రంగాల్లో దేశానికి హబ్గా అమరావతి: విజనరీ సీఎం చంద్రబాబు క్వాంటం రిఫరెన్స్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీల ద్వారా క్వాంటం రంగంలో విప్లవాన్ని అందిపుచ్చుకున్నారని కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక సలహాదారు అజయ్ కుమార్ సూద్ స్పష్టం చేశారు. క్వాంటం టెక్నాలజీలో స్వయం సమృద్ధి సాధించటంలో ఇది కీలకమైన ముందడుగని తెలిపారు. అమరావతి ఏఐ, క్వాంటం రంగాల్లో దేశానికి హబ్గా మారుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ రంగంలో నిపుణులను కూడా సత్వరం సిద్ధం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఐటీ లాగే క్వాంటం రంగంలోనూ ప్రపంచానికి మన సత్తా చాటాలని అజయ్ కుమార్ సూద్ పిలుపునిచ్చారు.
అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ ఏర్పాటు ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓ కీలకమైన ముందడుగు వేసిందని చెప్పారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మారిపోతున్న వివిధ సమీకరణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని టెక్నాలజీ పరంగా మనం బలోపేతం కావాల్సి ఉందని అన్నారు. క్వాంటం హార్డ్ వేర్ తయారీలో భాగంగా ఇవాళ ప్రారంభించుకున్న రిఫరెన్సు ఫెసిలిటీలు కీలకంగా మారతాయని వివరించారు. దేశీయంగా తయారు చేసుకున్న ఉపకరణాలు స్వయం సమృద్దిని సాధించటంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయని తెలిపారు. ఈ క్వాంటం ప్రయణాన్ని సాఫ్ట్ వేర్, హార్డ్ వేర్ డెవలప్మెంట్తో పాటు ఇతర ఆవిష్కరణలకూ విస్తరించాలని కోరుతున్నట్లు అజయ్ కుమార్ తెలిపారు.
క్వాంటం వ్యాలీ అమరావతిని ప్రపంచపటంలో ప్రముఖంగా నిలుపుతుందని ఎస్ఆర్ఎం వర్సిటీ వీసీ సతీష్ కుమార్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. దేశానికే కాకుండా ప్రపంచానికి క్వాంటం పరిశోధనలు అందించేలా శ్రమిస్తామని చెప్పారు. అమరావతిలో క్వాంటం వ్యాలీ కలను సాకారం చేసిన సీఎం చంద్రబాబుకు సతీష్ కుమార్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
