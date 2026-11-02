'ప్రాణనష్టం తగ్గించటంలో ప్రభుత్వం చర్యలు భేష్' - అభినందించిన కేంద్ర బృందం
Central Team Meets CM Chandrababu : అర్నబ్ తుపాను నష్టంపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేసిన కేంద్ర బృందం, ప్రాణనష్టం తగ్గించడంలో ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలను అభినందించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 6:45 PM IST
అర్నబ్ తుపాను నష్టంపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేసిన కేంద్ర బృందం, ప్రాణనష్టం తగ్గించడంలో ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలను అభినందించింది. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్లో సీఎం చంద్రబాబుతో కేంద్ర బృందం సమావేశమైంది. ఇప్పటికే కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో పర్యటించిన బృందం వరి, కొబ్బరి, అరటి పంటలకు తీవ్ర నష్టం జరిగినట్లు గుర్తించింది. పంట చేతికొచ్చే సమయంలో తుపాను విరుచుకుపడటంతో నష్టం మరింత పెరిగిందని తెలిపింది.
ఆర్టీజీఎస్, వాట్సప్ మనమిత్ర ద్వారా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాన్ని తగ్గించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమర్థంగా వ్యవహరించిందని, ఈ విధానాలను ఇతర రాష్ట్రాలకూ సిఫార్సు చేస్తామని కేంద్ర అధికారులు వెల్లడించారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్, రహదారుల పునరుద్ధరణను యుద్ధప్రాతిపదికన చేపట్టడాన్ని అభినందించారు. అర్నబ్ తుపానుతో రాష్ట్రానికి సుమారు రూ.4,600 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు ఏపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రాథమిక నివేదికను కేంద్రానికి సమర్పించింది.
ఈ సందర్భంగా తుపాను నష్టాన్ని అంచనా వేసేందుకు రాష్ట్రానికి వచ్చిన కేంద్ర బృందంతో సీఎం మాట్లాడుతూ, అర్నబ్ తుపాను రాష్ట్రానికి రూ.4,526 కోట్ల ప్రాథమిక నష్టాన్ని మిగిల్చిందని తెలిపారు. నష్టంపై ప్రాథమిక నివేదికను ఇప్పటికే కేంద్రానికి పంపించామని, త్వరితగతిన ఆర్థిక సాయం అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. తుపాను ప్రభావంతో వ్యవసాయ పంటలతో పాటు కొబ్బరి, అరటి, ఉద్యాన పంటలు, ఆక్వా కల్చర్ దెబ్బతిన్నాయని తెలిపారు. మత్స్యకారుల పడవలు కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని, విద్యుత్ వ్యవస్థ, రహదారులు వంటి మౌలిక సదుపాయాలకు నష్టం వాటిల్లిందన్నారు.
ప్రాణనష్టాన్ని గణనీయంగా తగ్గించాం : ఎల్నినో తరహా తీవ్ర కరవు పరిస్థితులతో రాయలసీమ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటే మరోవైపు తుపాన్లు రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని వివరించారు. రాయలసీమలో కరవు పరిస్థితులను అధిగమించేందుకే వ్యవసాయం నుంచి ఉద్యాన పంటల వైపు మళ్లుతున్నామని, అయితే తుపాన్ల కారణంగా ఆ పంటలకూ నష్టం వాటిల్లుతోందన్నారు. హుద్హుద్, తిత్లీ, మోంథా వంటి తుపాన్లు గతంలోనూ రాష్ట్రానికి తీవ్ర నష్టం కలిగించాయని గుర్తు చేశారు. రియల్టైమ్ గవర్నెన్స్ కేంద్రం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అనుసంధానం చేసి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టడం వల్ల ప్రాణనష్టాన్ని గణనీయంగా తగ్గించగలిగామని చంద్రబాబు తెలిపారు.
ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణ : ప్రస్తుతం పునరావాసం, సహాయక చర్యలు, పునరుద్ధరణ పనులను ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నామని, విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణకు 7 వేల మంది సిబ్బందితో యుద్ధ ప్రాతిపదికన పని చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. అర్నబ్ తుపాను నష్టం నుంచి రాష్ట్రం ఇంకా కోలుకోకముందే మురసు తుపాను ముప్పు ఎదురవుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పరిస్థితిని వేగంగా అంచనా వేసి, నష్టపరిహారానికి సంబంధించి త్వరితగతిన సిఫార్సులు చేయాలని కేంద్ర బృందాన్ని కోరారు. కేంద్రం నుంచి సత్వర ఆర్థిక సాయం అందితే రాష్ట్రానికి పెద్ద ఊరట లభిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
తీవ్ర తుపానుగా బలపడిన 'మురసు' - రాష్ట్రంలో 3 రోజులపాటు అతి భారీ వర్షాలు
'మురసు'ను సమర్థంగా ఎదుర్కొందాం - అధికార యంత్రాంగానికి సీఎం దిశానిర్దేశం