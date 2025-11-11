మొంథా తుపాను నష్టం రూ.6,384 కోట్లు -తక్షణ సాయం రూ.901 కోట్లు కోరిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
తుపాను దెబ్బకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దెబ్బతిన్న 4,794 కి.మీ. రహదారులు - 3,063 చేపల చెరువులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 9:13 AM IST
Central Team Assesses Cyclone Montha Damage in Andhra Pradesh : మొంథా తుపాను కారణంగా రాష్ట్రంలో వివిధ రంగాలకు రూ.6,384 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి నివేదించింది. పునరావాసం, పెట్టుబడి రాయితీ, తాత్కాలిక పునరుద్ధరణ పనులకు తక్షణ సాయంగా రూ.901.40 కోట్లు మంజూరు చేయాలని కోరింది. మొంథా తుపాను నష్టాన్ని పరిశీలించేందుకు రాష్ట్రానికి వచ్చిన కేంద్ర హోంశాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి పాసుమీ బసు, వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమశాఖ సంచాలకులు కె.పొన్నుస్వామి నేతృత్వంలోని బృందం సోమవారం సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్లో అధికారులతో సమావేశమైంది. రెవెన్యూ (విపత్తుల నిర్వహణ)శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయలక్ష్మి, ఆర్టీజీఎస్ సీఈఓ ప్రఖర్ జైన్ తుపాను నష్టంపై పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. నివేదికలో ప్రధాన అంశాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
- తుపాను దెబ్బకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4,794 కి.మీ. రహదారులు దెబ్బతిన్నాయి. 311 వంతెనలు, కల్వర్టులు ధ్వంసమయ్యాయి. తాత్కాలిక పునరుద్ధరణకు రూ.48.81 కోట్లు, శాశ్వత పునరుద్ధరణకు రూ.2,506 కోట్లు కావాలి.
- పంచాయతీరాజ్శాఖ పరిధిలో రోడ్లు 2,635 కి.మీ., 354 వంతెనలు ధ్వంసమయ్యాయి. 1,26,647 వీధిదీపాలు, 1,828 కాల్వలు, 201 చెరువులకు నష్టం వాటిల్లింది.
- చిన్న, భారీ, మధ్యతరహా నీటి ప్రాజెక్టులకు భారీ నష్టం జరిగింది. తాత్కాలిక పునరుద్ధరణ పనులకు రూ.369.46 కోట్లు, శాశ్వత పనులకు రూ.932 కోట్లు అవసరం.
- 12,856 విద్యుత్తు స్తంభాలు, 2,398 కి.మీ. విద్యుత్తు తీగలు, 2,318 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దెబ్బతిన్నాయి.
- 643 చేనేత కుటుంబాల దారం, మగ్గాలు దెబ్బతిన్నాయి. రూ.32.25 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది.
పంటనష్టం 4.18 లక్షల ఎకరాల్లో
- మొంథా తుపాను ప్రభావంతో 4.18 లక్షల ఎకరాల్లో వరి, పత్తి, మినుము, మొక్కజొన్న, అరటి, బొప్పాయి, పసుపు, జామ, కొబ్బరి తదితర పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. మొత్తం 3.60 లక్షల మంది రైతులు నష్టపోయారు. వీరిలో 84% సన్న, చిన్నకారు రైతులే.
- 44 ఎకరాల్లో మల్బరీ తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. రూ.1.06 లక్షల పెట్టుబడి రాయితీ అందించాలి.
మత్స్య, పశు సంవర్ధక శాఖ పరిధిలో నష్టమిదే
- 3,063 చేపల చెరువులు దెబ్బతిన్నాయి. 15 మోటారు పడవలు, 77 నాటు పడవలు, 268 వలలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. 304 పడవలు, వలలకు పాక్షికంగా నష్టం వాటిల్లింది. మొత్తం రూ.35.01 కోట్ల నష్టం జరిగింది. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం రూ.2.29 కోట్లు పెట్టుబడి రాయితీగా చెల్లించాలి.
- 101 ఆవులు, గేదెలతోపాటు 408 గొర్రెలు/మేకలు, 100 పైగా ఎద్దులు, 1,275 కోళ్లు చనిపోయాయి. 157 పశువుల పాకలు ధ్వంసమయ్యాయి. రూ.1.15 కోట్ల పెట్టుబడి రాయితీ ఇవ్వాలి.
దెబ్బతిన్న ఇళ్లు 4,566 - కావాల్సిన సాయం రూ.6.81 కోట్లు
- తుపాను కారణంగా 4,566 ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఇందులో 62 పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. రూ.6.81 కోట్ల సాయం కావాలి.
- 1,853 పాఠశాలల పైకప్పు, గోడలు, ప్రహరీలు దెబ్బతిన్నాయి. శాశ్వత పనులకు రూ.111 కోట్లు కావాలి.
- 56 పీహెచ్సీలు, సీహెచ్సీలు దెబ్బతిన్నాయి. వీటి పునరుద్ధరణకు రూ.13.51కోట్లు అవసరం.
4.18 లక్షల ఎకరాల్లో వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలకు నష్టం
- 3,109 గ్రామాలపై ప్రభావం.. నిరాశ్రయులైన వారు 1,11,402 మంది
- ఆర్అండ్బీలో 4,794 కి.మీ., పంచాయతీరాజ్లో 2,635 కి.మీ. రహదారులు ధ్వంసం
