బిల్లు కట్టలేదని కరెంట్​ సరఫరా​ నిలిపివేయవద్దు - కేంద్ర విద్యుత్​శాఖ ఆదేశాలు

కరెంటు వినియోగం భారీగా పెరిగితే 6 నెలల సగటు లెక్కించాలి - నగరంలో 3, మున్సిపాలిటీలో 7, గ్రామంలో 15 రోజుల్లో కనెక్షన్‌ - అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్ర విద్యుత్‌శాఖ ఆదేశాలు

Central Power Department Instruments
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 14, 2026 at 8:09 AM IST

Central Power Department Instruments : 'నెలలో విద్యుత్ వినియోగం గత ఆరు నెలల సగటుకన్నా పోలిస్తే ఐదు రెట్లు పెరిగినా లేదా ఐదవ వంతుకు తగ్గినా, సంబంధిత డిస్కం తప్పనిసరిగా విచారణ జరిపాలి. దానిపై ఒక నెలలోపు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇటువంటి సందర్భాలలో వినియోగదారుడు భారీగా పెరిగిన యూనిట్లకు చెల్లించడానికి బదులుగా గత 6 నెలల సగటు వినియోగం ఆధారంగా విద్యుత్ బిల్లు చెల్లిస్తే స్వీకరించాలి. ఈ విచారణ పూర్తయ్యే వరకు వినియోగదారుల కనెక్షన్‌కు విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేయకూడదని' కేంద్ర విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది.

తుది ఉత్తర్వులు జారీ : విద్యుత్ వినియోగదారుల హక్కుల నిబంధనలను సవరించే ప్రక్రియలో భాగంగా మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీనికి సంబంధించి ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే వాటిని సమర్పించడానికి ఏప్రిల్ 11వ తేదీని గడువుగా నిర్ణయించారు. ఈ అభ్యంతరాలను సమీక్షించిన అనంతరం తుది ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తామని అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుంతి ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ నిబంధనలను తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం వివరించింది.

సవరణల్లో ఇవే ముఖ్యాంశాలు :

  • వినియోగదారులు కొత్త విద్యుత్ కనెక్షన్ కోసం లేదా ఇప్పటికే ఉన్న విద్యుత్ కనెక్షన్‌లో ఏవైనా మార్పులు చేయించాలి అనుకున్న వారు దరఖాస్తు చేసుకుంటే వారికి కార్పొరేషన్ (నగరం) ప్రాంతంలో గరిష్టంగా 3, మునిసిపాలిటీలో 7, గ్రామంలో 15 రోజుల్లోపు గరిష్ఠ వ్యవధిలోగా ఇవ్వాలి.
  • సోలార్​ విద్యుదుత్పత్తి ఉండే వేళ కరెంటు వాడుకునే వారికి ప్రోత్సాకాలు అందించాలి.
  • రోజులో గరిష్ఠ వినియోగం ఉండే సమయంలో కరెంటు వినియోగిస్తే సాధారణ ఛార్జీలకన్నా 20 శాతం అదనంగా వసూలు చేయాలి. దీనిని టైం ఆఫ్​ డే టారిఫ్​ (టీఓడీ) అని పిలుస్తారు. అదే కనిష్ఠ వినియోగం ఉన్నప్పుడు విద్యుత్​ వినియోగించే వారికి 20 శాతం తక్కువ ఛార్జీలు వసూలు చేయాలి. అటువంటి ప్రోత్సాహకాలు అందించడం ద్వారా రాష్ట్రం మొత్తం విద్యుత్​ డిమాండ్​లో అనూహ్య హెచ్చుతగ్గులు లేకుండా చూసుకోవచ్చు.
  • కరెంట్​ బిల్లులకు సంబంధించి ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి తప్పనిసరిగా జిల్లా, మున్సిపాలిటీ స్థాయిలో ప్రత్యేక వేదికలు ఏర్పాటు చేయాలి. ఇందులో ఛైర్మన్​, ముగ్గురు సభ్యులుండాలి. వినియోగదారుల నుంచి ఒక సభ్యుడిని నియమించాలి. ఏదైనా ఫిర్యాదు వస్తే దాన్ని నెలలోపు పరిష్కరించాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పరిష్కార వ్యవధి 45 రోజులకు మించకూడదు. దరఖాస్తుదారుడు వచ్చిన తీర్పు నచ్చకపోతే వారు 90 రోజుల్లోగా డిస్కం స్థాయిలో ఉండే వేదికను ఆశ్రయించాలి.

కరెంట్​ కనెక్షన్​లో కొత్త నిబంధనలు : ఇటీవల కొత్త కనెక్షన్లు, అదనపు లోడ్​ జారీకి పలు మార్పులు చేస్తూ కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేశాయి. అది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 2015లో విద్యుత్ నియమావశికి సవరణ చేస్తే, మళ్లీ 10 ఏళ్ల తర్వాత మరో కీలక సవరణ చేసినట్లు ఈఆర్​సీ స్పష్టం చేసింది. అయితే ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఎవరైనా కొత్త కరెంటు కనెక్షన్​ కావాలని డిస్కంకు అప్లై చేస్తే వెంటనే కనెక్షన్​ అందజేయాలి. వారికి పలు కారణాలు చెప్పి వినియోగదారులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విద్యుత్​ సిబ్బందిని నగదు ఇవ్వమని మాత్రం అడగకూడదు.

అనుగుణంగానే డిపాజిట్లను చెల్లింపులు : కొత్త కనెక్షన్​ తీసుకునే వారు ఇప్పటివరకు విద్యుత్​ లైన్​ ఛార్జీల కింద చెల్లిస్తున్న డిపాజిట్లను డిస్కంలు సవరించాయి. ఇటీవల వాటి స్థానంలో ఉన్న వాటిని కొత్తగా సరిచేసి డిపాజిట్ల వివరాల లిస్టును రాష్ట్ర విద్యుత్​ నియంత్రణ మండళికి ప్రతిపాదించాయి. దీనిలో ప్రస్తుతం కొత్తగా పవర్​ కనెక్షన్​ తీసుకునేవారు కనీస కాంట్రాక్ట్​ లోడ్​ సామర్థ్యం తగ్గట్టుగా డిపాజిట్లను చెల్లించాలని డిస్కంలు వివరించాయి. దీని ప్రకారం ఇప్పటినుంచి బహుళ అంతస్తుల భవనాలు, అపార్ట్​మెంట్​ల సాధారణ వినియోగం కింద తీసుకునే విద్యుత్​ కనెక్షన్​ లోడ్​ ఆధారంగా సర్వీస్​ లైన్​ ఛార్జీలను, అధికారులు వసూలు చేస్తారు.

