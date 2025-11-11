పురాతన చెరువును అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్దారు - చాలా సంతోషం: శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్
కూటమి కలయికలో అభివృద్ధి అద్భుతమన్న కేంద్రమంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ - వెంగళాయపాలెం చెరువు వద్ద వాటర్షెడ్ పథకం కింద రూ.1.20 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన పనులు పరిశీలన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 5:11 PM IST
Central Minister Shivraj Singh Chouhan Visit Water Shed in Guntur District: ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ కలయిక అద్భుతమని కేంద్రమంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ అన్నారు. ఆ ముగ్గురూ కలిసి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారని చెప్పారు. గుంటూరు జిల్లా వెంగళాయపాలెం చెరువు వద్ద వాటర్షెడ్ పథకం కింద రూ.1.20 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన పనులను కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, రాష్ట్ర మంత్రి కందుల దుర్గేశ్, ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు. తొలుత శివరాజ్సింగ్తో కలిసి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, కందుల దుర్గేశ్ పూజలు చేశారు. అనంతరం పైలాన్ను కేంద్రమంత్రులు ఆవిష్కరించారు. ఆ తర్వాత అక్కడ మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్భంగా శివరాజ్సింగ్ మాట్లాడారు.
ఏపీ వారికి కూడా నేను మామనే: వెంగళాయపాలెం చెరువు పునరుద్ధరణ చూశాక నాకు చాలా సంతోషం వేసిందని కేంద్రమంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ అన్నారు. ఈ పురాతన చెరువును అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్దారు. దీని ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాలు పెరుగుతాయని ఆయన తెలిపారు. పశువులకు తాగునీరు లభిస్తుంది. మత్స్య సంపద పెంచడానికి, బోటింగ్ సౌకర్యానికి చెరువును ఉపయోగించవచ్చని చౌహాన్ పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ వాకింగ్ ట్రాక్, ఓపెన్ జిమ్, ఓపెన్ థియేటర్ వంటివి ప్రజలకు ఆనందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని పంచుతాయని వివరించారు. తక్కువ ఖర్చుతో ఇన్ని సౌకర్యాలు కల్పించిన పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, బూర్ల రామాంజనేయులకు శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ అభినందనలు తెలియజేశారు.
కేంద్రమంత్రి హోదా కంటే ప్రజలకు సేవ చేయడం కోసమే ఇక్కడికి వచ్చానని ఆయన తెలిపారు. ప్రజా సేవ దైవ పూజగా భావిస్తానని మంత్రి అన్నారు. మధ్యప్రదేశ్లో ప్రజలు నన్ను మామ అంటారు. ఇకపై ఏపీ వారికి కూడా నేను మామనే అని చమత్కరించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇదే తరహాలో చెరువుల పునరుద్ధరణ చేస్తామని మాటిస్తున్నానని ఈ సందర్భంగా శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ అన్నారు.
కోనసీమ జిల్లాలో కేంద్ర బృందం: అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గంలోని మొంథా తుపాను కారణంగా పాడైన పంట పలాలను కేంద్ర బృందం పరిశీలించింది. ఆలమూరు మండలం పెనికూరు గ్రామంలో వరి పంట పొలాలను, కొత్తపేట మండలంలోని ఉద్యానవన పంటలను కేంద్ర బృందం సభ్యులు పాసుమీ బసు, కె. పొన్ను స్వామి నేతృత్వంలో సభ్యులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి రైతులను పంటనష్టం వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ మహేశ్ కుమార్ తుపాను వలన పాడైపోయిన పంట నష్ట వివరాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు, రహదారుల వివరాలను సభ్యులకు సమగ్రంగా వివరించారు.
