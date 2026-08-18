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డ్రోన్​ సిటీతో ప్రత్యక్షంగా 5 వేలు, పరోక్షంగా 25 వేల ఉద్యోగాలు: మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు

డ్రోన్​ సిటీ ఏర్పాటుకు ఇప్పటివరకు రూ. 130 కోట్ల పెట్టుబడులు - రెండు, మూడు సంవత్సరాల్లో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసే దిశగా చర్యలు - డ్రోన్ సిటీ ఏర్పాటుతో యువతకు చాలా అవకాశాలు

Central Minister Rammohan Naidu Visit Drone City
Central Minister Rammohan Naidu Visit Drone City (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 4:59 PM IST

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Central Minister Rammohan Naidu Visit Drone City: కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు మండలం పాలకొలను వద్ద ఏర్పాటు చేస్తున్న డ్రోన్ సిటీలో పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలపై కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు చర్చించారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ డ్రోన్ కంపెనీలకు చెందిన సీఈవోలతో కేంద్ర మంత్రి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం అయ్యారు. దాదాపు 70 కంపెనీలకు చెందిన ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.

ఓర్వకల్లు విమానాశ్రయం నుంచి రోడ్ మార్గాన డ్రోన్ సిటీకి చేరుకున్న కేంద్ర మంత్రి ముందుగా వివిధ కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసిన డ్రోన్ స్టాళ్లను పరిశీలించారు. అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ తయారు చేసిన డ్రోన్ లు వాటి పనితీరును రామ్మోహన్ నాయుడు అడిగి తెలుసుకున్నారు. డ్రోన్ సిటీలో పెట్టుబడులు, అభివృద్ధి, కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలపై కేంద్ర మంత్రి చర్చించారు. 2004 డ్రోన్ పాలసీలో భాగంగా ఇక్కడ డ్రోన్ సిటీ ఏర్పాటు కానుంది.

డ్రోన్​ సిటీతో ప్రత్యక్షంగా 5వేలు, పరోక్షంగా 25 వేల ఉద్యోగాలు: మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు (ETV Bharat)

'కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో కేెంద్రం సాయంతో రాష్ట్రానికి ఎన్నో గొప్ప ప్రాజెక్టులు తీసుకొచ్చాం. నేడు పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్​ వైపే చూస్తున్నాయి. దీనంతటికీ కూటమి ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తుంది. వికసిత్​ భారత్​ దిశగా రాష్ట్రం పరుగు తీస్తుంది. చంద్రబాబు నాయుడు డ్రోన్​ సిటీ ఏర్పాటుకు ఎంతో ఆసక్తి కనబరిచారు. ఎప్పటికప్పుడు దీని ఏర్పాటు పనులను సమీక్షిస్తున్నారు. డ్రోన్​ కార్పోరేషన్​ కూడా ఎంతో సహకరిస్తుంది. డ్రోన్​ సిటీ ఏర్పాటుకు ఇప్పటివరకు రూ. 130 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టాం. ఇది మొత్తంగా పూర్తవడానికి కనీసం రూ. 5 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు అవుతాయని అంచనా వేస్తున్నాం. డ్రోన్​ సిటీ పూర్తైతే ప్రత్యక్షంగా 5వేలు, పరోక్షంగా 25వేల ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. రెండు, మూడు సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. డ్రోన్ సిటీ ఏర్పాటుతో యువతకు చాలా అవకాశాలు లభించనున్నాయి.' -రామ్మోహన్ నాయుడు, కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి

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