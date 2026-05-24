సతీసమేతంగా కాలినడకన తిరుమల చేరుకున్న కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు
కాలినడకన తిరుమల చేరుకున్న రామ్మోహన్ నాయుడు దంపతులు - అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు నడక ప్రారంభం - 1000 మెట్లకు పైగా బొట్లు పెడుతూ కొండపైకి వచ్చిన కేంద్రమంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 10:32 PM IST|
Updated : May 24, 2026 at 10:37 PM IST
Central Minister Rammohan Naidu And His Wife Reached Tirumala: కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు దంపతులు కాలినడకన తిరుమలకు చేరుకున్నారు. కుమారుడు శివాన్ ఎర్రన్నాయుడి పుట్టువెంట్రుకల మొక్కు సందర్భంగా సతీమణి శ్రావ్యతో కలిసి శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చారు. అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో ఉదయం 11 గంటలకు నడక ప్రారంభించిన రామ్మోహన్నాయుడు దంపతులు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు కొండపైకి చేరుకున్నారు. సతీమణితో కలిసి 1000 మెట్లకు పైగా బొట్లు పెడుతూ రామ్మోహన్నాయుడు కొండపైకి వచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా రామ్మోహన్నాయుడు మాట్లాడుతూ నడకదారిలో వెళ్లే భక్తులకు టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసిందన్నారు. తిరుమలలోని సదుపాయాలే కూటమి ప్రభుత్వ పనులకు ఉదాహరణ అని చెప్పారు. ఏపీలో సనాతన ధర్మవ్యాప్తికి, సంప్రదాయాల పరిరక్షణకు విశేష కృషి జరుగుతోందన్నారు. శ్రీవారిని రామ్మోహన్నాయుడు కుటుంబసభ్యులు సోమవారం దర్శించుకోనున్నారు.
కుటుంబం సమేతంగా ప్రధాని మోదీ కలిసిన రామ్మోహన్ నాయుడు: కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు కుటుంబసభ్యులతో శనివారం ప్రధాని మోదీని కలుసుకున్నారు. తల్లి విజయకుమారి, సతీమణి శ్రావ్య, కుమార్తె మిహిర, కుమారుడు శివాంగ్ ఎర్రన్నాయుడులను వెంటబెట్టుకొని దిల్లీలోని ఇక్కడి సేవాతీర్థ్లో ప్రధానిని కలిశారు. 20 నిమిషాలపాటు సాగిన భేటీలో రామ్మోహన్నాయుడు ప్రధానికి పొందూరు ఖాదీ, అరసవల్లి సూర్యనారాయణస్వామి విగ్రహం అందజేశారు.
