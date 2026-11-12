చంద్రబాబు సమర్థ నాయకత్వంలో రాష్ట్రానికి కొత్త పెట్టుబడులు: పీయూష్ గోయల్
Piyush Goyal CII Summit: టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవడంలో ఏపీ ముందుందని కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ అన్నారు. విశాఖ వేదికగా జరుగుతున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 3:31 PM IST
టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవడంలో ఏపీ ముందుందని కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ అన్నారు. విశాఖ వేదికగా జరుగుతున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. ఏఐ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థలపై సీఎం చంద్రబాబు ముందే ఆలోచించారన్నారు. పెట్టుబడులతో వస్తున్న వారికి నమ్మకం కల్పించడంలో ఆయన దిట్ట అని కొనియాడారు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ను స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్గా మార్చారన్నారు.
సంక్షోభాలు, సవాళ్లు ఎన్ని ఉన్నా ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులకు భారత్ భరోసాగా నిలుస్తోందని కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ స్పష్టం చేశారు. ఏపీని పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంగా తీర్చిదిద్దుతున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాలనను ప్రశంసించారు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ను దాటి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అమలు చేస్తున్నారని కొనియాడారు. పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహకాలకు ఎస్క్రో ఖాతా ఏర్పాటు చేయడం పెట్టుబడిదారుల్లో విశ్వాసాన్ని పెంచుతుందన్నారు. చంద్రబాబు సమర్థ నాయకత్వంలో రాష్ట్రానికి కొత్త పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని తెలిపారు.
పెట్టుబడులకు అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దాం : ఇటీవల రెండు తుపాన్లు రాష్ట్రాన్ని దెబ్బతీసినా వేగంగా కోలుకుని విశాఖను అంతర్జాతీయ పెట్టుబడుల సదస్సుకు సిద్ధం చేయడం అభినందనీయమని పీయూష్ గోయల్ కొనియాడారు. పవిత్ర కార్తీక మాసంలో జరుగుతున్న ఈ సదస్సు మరో దీపాన్ని వెలిగించినట్లుగా దేశ వాణిజ్యాభివృద్ధికి దోహదపడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఏఐ, క్వాంటం వంటి భవిష్యత్ సాంకేతికతలపై చంద్రబాబు ముందుగానే ఆలోచించారని ప్రశంసించారు. 2024లో అధికారం చేపట్టే సమయానికి అప్పులు, దెబ్బతిన్న వ్యవస్థలు ఎదురైనా, రాష్ట్రాన్ని వేగంగా పునరుద్ధరించి పెట్టుబడులకు అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దారని గుర్తు చేశారు.
నీరు, నిప్పులా చంద్రబాబు, మోదీ : ప్రధాని మోదీ, చంద్రబాబు ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలో మాదిరిగా నీరు, నిప్పులా కలిసి అభివృద్ధి కోసం పని చేస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. విశాఖ స్టీల్ నగరం నుంచి సిలికాన్ సిటీగా ఎదుగుతోందని, ఓర్వకల్లు, పూడిమడక గ్రీన్ ఎనర్జీ కేంద్రాలుగా రూపుదిద్దుకుంటున్నాయని వెల్లడించారు. మేధోసంపత్తి హక్కులను భారత్ పూర్తిగా గౌరవిస్తుందని, విదేశీ సంస్థల సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని బలవంతంగా కోరడం కానీ, వారి మేధోసంపత్తిని దుర్వినియోగం చేయడం కానీ చేయబోమని పీయూష్ గోయల్ స్పష్టం చేశారు. నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను తక్కువ ఖర్చుతో, వేగంగా తయారు చేసుకునేందుకు పరిశ్రమలకు పూర్తి సహకారం అందిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. తయారీ, పర్యాటకంతో పాటు వివిధ రంగాల్లో భారత్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని ప్రపంచ పారిశ్రామికవేత్తలకు ఆహ్వానం పలికారు.
"విశాఖ సుందరమైన ప్రాంతం. తుపాన్లు, విపత్తుల సమయంలో చంద్రబాబు ఎలా పని చేస్తారో చూశాం. ఇటీవల అర్నబ్, మురసు వంటి తుపాన్లతో చాలా నష్టం జరిగింది. ఎందరో పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తున్న ప్రాంతంగా విశాఖ రూపుదిద్దుకుంటోంది. చంద్రబాబు వంటి సమర్థ నాయకత్వంలో రాష్ట్రానికి కొత్త పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ను స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్గా మార్చారు. పెట్టుబడులకు వస్తున్న వారికి నమ్మకం కల్పించడంలో చంద్రబాబు దిట్ట.పెట్టుబడులకు వస్తున్న వారికి అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు త్వరితగతిన సమకూరుస్తారు." - పీయూష్ గోయల్, కేంద్రమంత్రి
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