వచ్చే ఐదేళ్లలో రూ.64 వేల కోట్లతో ఆరోగ్య వ్యవస్థ బలోపేతం: కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డా
విజయవాడలో కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డా పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబ్లను సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి ప్రారంభించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 4:34 PM IST
Union Minister JP Nadda in Vijayawada : వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మంచి ప్రగతి సాధిస్తోందని, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దార్శనిక నాయకత్వంలో రాష్ట్రం దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా కొనియాడారు. విజయవాడ అంబేడ్కర్ కళావేదిక నుంచి రాష్ట్రంలో క్రిటికల్ కేర్ బ్లాకులు, ఇంటిగ్రేటెడ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ల్యాబ్లను సీఎంతో కలిసి నడ్డా ప్రారంభించారు. అనంతరం కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డా మాట్లాడుతూ జాతీయ స్థాయిలో సంజీవని అమలుపై ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అమరావతి క్వాంటం బయో వ్యాలీ అభివృద్ధికి కేంద్ర సహకారం ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. క్వాంటం బయో వ్యాలీ ఏర్పాటు చేయాలన్న సీఎం ఆలోచన బాగుందని కితాబిచ్చారు. ఉమ్మడి, విభజిత ఏపీ అభివృద్ధిలో చంద్రబాబు పాత్ర మరువలేమని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజారోగ్యానికి కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని నడ్డా చెప్పారు.
ఏపీలో రూ.1,271 కోట్లతో 24 క్రిటికల్ బ్లాకులు, 25 ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబ్లు, 45 ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిరాలు నిర్మించబోతున్నామని తెలిపారు. క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్ను ప్రారంభించిన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో కేంద్రమంత్రి మాట్లాడారు. చంద్రబాబుతో కలిసి క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబ్లు ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.
గత దశాబ్ద కాలంగా దేశంలో ఎన్నో ఆరోగ్య విధానాలు తీసుకొచ్చామని కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డా అన్నారు. ఆరోగ్య వ్యవస్థలను బలోపేతం చేసే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నందుకు గర్విస్తున్నానన్నారు. ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ఇదో ముందడుగు చేశారన్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాల రూపకల్పనలో కీలకపాత్ర పోషించిన చంద్రబాబుకు అభినందనలు తెలిపారు. కొవిడ్ తర్వాత ఆరోగ్య వ్యవస్థలను పటిష్టం చేయడంపై మోదీ దృష్టి సారించారన్నారు. వచ్చే ఐదేళ్లలో రూ.64 వేల కోట్లతో ఆరోగ్య వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయబోతున్నామన్నారు. వంటగదే ఫార్మసీ, ఆహారమే ఔషధమని చంద్రబాబు తరచూ చెబుతారని, అది అక్షరాలా నిజమని జేపీ నడ్డా పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, ఎంపీ కేశినేని చిన్ని, భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
మిషన్ ఇంద్రధనుస్సులో ఏపీ అగ్రస్థానంలో: అలాగే వ్యాధి వచ్చాక నయం చేయడం కాకుండా, 2017 జాతీయ ఆరోగ్య విధానం ప్రకారం ప్రివెంటివ్, ప్రమోటివ్ వంటి వైద్య విధానాలకు పెద్దపీట వేసినట్లు చెప్పారు. యు-విన్ టెక్నాలజీ ద్వారా పిల్లలకు పుట్టినప్పటి నుంచి 16 ఏళ్ల వయసు వచ్చే వరకూ 27 డోసుల వ్యాక్సినేషన్ను డిజిటల్గా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మిషన్ ఇంద్రధనుస్సులో ఏపీ అగ్రగామిగా నిలిచిందని, ఇందుకు కృషి చేసిన వారికి అభినందనలు తెలిపారు. 30 ఏళ్లు దాటిన ప్రతి ఒక్కరికీ హైపర్టెన్షన్, డయాబెటిస్, నోటి క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్, గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ల కోసం పెద్దఎత్తున స్క్రీనింగ్ నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పారు.
దేశంలో వైద్యం కోసం ప్రజలు తమ సొంత జేబు నుంచి వెచ్చించే ఖర్చు 2014-15 నాటికి 62% ఉండగా, అది ఇప్పుడు 43.4 శాతానికి పడిపోయిందని అన్నారు. కేవలం 12 ఏళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా 23 ఎయిమ్స్ సంస్థలు రాగా, మంగళగిరి ఎయిమ్స్ 960 పడకలతో అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందిస్తోంది. సిద్ధార్థ, అనంతపురం వైద్య కళాశాలల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ బ్లాకుల కోసం రూ.300 కోట్లు వెచ్చించినట్లు తెలిపారు.
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