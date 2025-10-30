రైలు ప్రయాణికులకు మరిన్ని సదుపాయాలు - స్టేషన్లలో ప్యాసింజర్ హోల్డింగ్ ప్రాంతాలు
ప్యాసింజర్ హోల్డింగ్ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వని వైష్ణవ్ ఆమోదం - రద్దీ వేళల్లో సత్పలితాలు ఇస్తుండటంతో దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 8:38 PM IST
Passenger Holding Areas at Railway Stations : పండుగలు, ప్రత్యేక రోజులు, రద్దీ వేళల్లో రైల్వే స్టేషన్లలో రైలు ప్రయాణికులకు మెరుగైన సదుపాయాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర రైల్వే శాఖ ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. దేశవ్యాప్తంగా 76 రైల్వే స్టేషన్లలో ప్యాసింజర్ హోల్డింగ్ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది. ప్యాసింజర్ హోల్డింగ్ ప్రాంతాల అభివృద్ధి ప్రణాళికను కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వని వైష్ణవ్ ఆమోదించారు. న్యూ ఢిల్లీ స్టేషన్లో ప్యాసింజర్ హోల్డింగ్ ప్రాంతాలను ఇప్పటికే నిర్మించిన రైల్వేశాఖ ప్రయోగాత్మకంగా నిర్మించింది. రద్దీ వేళల్లో సత్పలితాలు ఇస్తుండటంతో దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని నిర్ణయించారు.
దీపావళి, చాట్ పండుగల సమయంలో దిల్లీ స్టేషన్లో రద్దీ నియంత్రణకు ప్యాసింజర్ హోల్టింగ్ కేంద్రాలు సమర్థంగా ఉపయోగపడుతున్నట్లు నివేదించారు. స్థానిక పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్యాసింజర్ హోల్టింగ్ ప్రాంతాలు నిర్మించాలని ఆదేశాల్లో తెలిపింది. 2026 పండుగ సీజన్కు ముందే నిర్ణీత అన్ని రైల్వే స్టేషనల్లో హోల్డింగ్ ప్రాంతాలను నిర్మించాలని రైల్వే మంత్రి ఆదేశించారు.
అందులో భాగంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో 6 రైల్వే స్టేషన్లలో ప్యాసింజర్ హోల్డింగ్ ప్రాంతాలు నిర్మించనున్నారు. సికింద్రాబాద్, విజయవాడ, తిరుపతి, గుంటూరు, కాచిగూడ, రాజమండ్రి స్టేషన్లలో నిర్మాణం చేయనున్నారు. ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే పరిధిలోని విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో ప్యాసింజర్ హోల్డింగ్ ప్రాంతాలు నిర్మాణం చేయనున్నారు.
Bullet Train to Amaravati Airport : మరోవైపు ఏపీలో రవాణా, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధే లక్ష్యంగా సీఎం చంద్రబాబు ప్రణాళికలు చేస్తున్నారు. సోమవారం సచివాలయంలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో రూ.33,630 కోట్ల విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్టుల పురోగతిని సీఎం పరిశీలించారు. ఇప్పటివరకు ఉత్తర, దక్షిణ రాష్ట్రాల మధ్య రైల్వే అనుసంధానం మెరుగుపరచడంపై దృష్టి సారించినట్లు తెలిపారు. ఇకపై తూర్పు, పశ్చిమ దిశల్లో రైల్వే కనెక్టివిటీ విస్తరణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు. మూలపేట, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, రామాయపట్నం వంటి నూతన పోర్టులను రైల్వే నెట్వర్క్తో కలుపుతూ కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేయాలని కోరారు. పోర్టు ప్రాంతాలకు రైల్వే లైన్ అనుసంధానం ఉండేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
సోమవారం సచివాలయంలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో రూ.33,630 కోట్ల విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్టుల పురోగతిని సీఎం పరిశీలించారు. ఇప్పటివరకు ఉత్తర, దక్షిణ రాష్ట్రాల మధ్య రైల్వే అనుసంధానం మెరుగుపరచడంపై దృష్టి సారించినట్లు తెలిపారు. ఇకపై తూర్పు, పశ్చిమ దిశల్లో రైల్వే కనెక్టివిటీ విస్తరణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు.
ఎలివేటెడ్ కారిడార్లు, బుల్లెట్ రైల్ ప్రాజెక్టులు: హైదరాబాద్-బెంగళూరు, హైదరాబాద్-చెన్నై మార్గాల్లో హైస్పీడ్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ప్రతిపాదనలపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. అమరావతిలో ఏర్పడనున్న అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని కలుపుతూ బుల్లెట్ రైలును అభివృద్ధి చేయాలని ఆయన సూచించారు. చెన్నై-బెంగళూరు హైస్పీడ్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ తిరుపతి మీదుగా వెళ్లేలా ప్రణాళిక రూపొందించాలని ఆదేశించారు.
ఖరగ్పుర్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా చెన్నై వరకు నిర్మించనున్న డెడికేటెడ్ రైలు రవాణా కారిడార్పై కూడా సీఎం చర్చించారు. నడికుడి-శ్రీకాళహస్తి మార్గంలో భూసేకరణను పూర్తి చేసేందుకు రూ.27 కోట్లు తక్షణమే విడుదల చేయాలని ఆదేశించారు. రైల్వే శాఖ ప్రతిపాదించిన అమరావతి, గన్నవరంలో కొత్త టెర్మినళ్ల నిర్మాణానికి భూమి కేటాయింపునకు సీఎం సమ్మతించారు. గుంటూరు-గుంతకల్లు డబ్లింగ్ పనులు, కాజీపేట-విజయవాడ మధ్య మూడో లైన్ నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
రైల్వే పట్టాలపై గస్తీ రెట్టింపు - అటవీ, కొండ చరియల వెంట అదనపు బలగాలు
డిజిటల్ బోర్డులు లేని రైల్వే కంట్రోల్ కార్యాలయం - ప్రమాదాలను పసిగట్టేదెలా?