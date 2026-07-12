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ఏపీలో బుల్లెట్‌ రైలు - అమరావతి TO హైదరాబాద్ కేవలం 70 నిమిషాలే

బుల్లెట్‌ రైలులో హైదరాబాద్‌ నుంచి అమరావతికి 70 నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు - దేశవ్యాప్తంగా మరో 7 బుల్లెట్‌ రైలు కారిడార్లను మంజూరు - కేంద్రమంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌ ప్రకటన

Central Minister Ashwini Vaishnav On Bullet Rail
Central Minister Ashwini Vaishnav On Bullet Rail (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 2:33 PM IST

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Central Minister Ashwini Vaishnav On Bullet Rail : బుల్లెట్‌ రైలులో హైదరాబాద్‌ నుంచి అమరావతికి 70 నిమిషాల్లోనే చేరుకోవచ్చని కేంద్రమంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌ తెలిపారు. బెంగళూరుకు 2.35 గంటలు, పుణెకు 123 నిమిషాలు, చెన్నైకు 3 గంటల్లో చేరుకోవచన్నారు. దేశీయంగా సాంకేతిక రంగం సరికొత్త ఆవిష్కరణలతో దూసుకుపోతోందని, వికసిత భారత్‌-2047 స్వప్నాన్ని సాకారం చేయడంలో హైదరాబాద్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని కేంద్ర మంత్రులు అశ్విని వైష్ణవ్, జి. కిషన్‌ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఐటీ, సెమీకండక్టర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ తయారీ, రైల్వే రంగాలు విప్లవాత్మక పురోగతి సాధిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.

శనివారం హైదరాబాద్‌లో ‘వికసిత్‌ భారత్‌-2047- సాంకేతికత పాత్ర’ అంశంపై ఐటీ పరిశ్రమ వర్గాలతో మంత్రులు ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడారు. ‘ముంబయి-అహ్మదాబాద్‌ మధ్య మొదటి బుల్లెట్‌ రైలు ప్రాజెక్టు నిర్మాణం అత్యంత వేగంగా సాగుతోంది. ప్రధాని మోదీ దేశవ్యాప్తంగా మరో 7 బుల్లెట్‌ రైలు కారిడార్లను మంజూరు చేశారు. ఇందులో 3 హైదరాబాద్‌ దక్కించుకుంది.

హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు, చెన్నై, పుణె నగరాలకు బుల్లెట్‌ రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తాయి. హైదరాబాద్‌ నుంచి అమరావతికి 70 నిమిషాలు, బెంగళూరుకు 2.35 గంటలు, పుణెకు 123 నిమిషాలు, చెన్నైకు 3 గంటల్లోనే చేరుకోవచ్చు. యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు రైల్వే బడ్జెట్‌లో రూ.880 కోట్లు దక్కాయి’ అని వివరించారు.

అమరావతి మీదుగానే హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌ : బుల్లెట్‌ రైళ్లు పరుగులు పెట్టేందుకు నిర్మించనున్న హైదరాబాద్‌-అమరావతి-చెన్నై హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌ రాజధాని అమరావతి మీదుగానే వెళ్లనుంది. అమరావతికి కొంత దూరంలో రావెల వద్ద అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మించనుండగా దానికి ఆనుకొని హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌ ఎలైన్‌మెంట్‌ ఉండాలని కొంతకాలం క్రితం సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. ఈ మేరకు ఫైనల్‌ లొకేషన్‌ సర్వే, డీపీఆర్‌ తయారీకి నేషనల్‌ హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కార్పొరేషన్‌ సిద్ధమైంది.

అయితే విమానాశ్రయానికి ఆనుకొని ఎలైన్‌మెంట్‌ ఖరారు చేస్తే ఆ కారిడార్‌ రాజధాని నగరానికి, విజయవాడకు దూరమైపోతుంది. విమానాశ్రయం సమీపం నుంచి గుంటూరు వైపు వెళ్లాల్సి ఉంటుందని గుర్తించారు. దీంతో రాజధాని నగరానికి తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మొదట నిర్దేశించినట్లు అమరావతి మీదుగానే కారిడార్‌ వెళ్లేలా ఫైనల్‌ లొకేషన్‌ సర్వే, డీపీఆర్‌ రూపొందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా సూచించింది.

760.09 కిలోమీటర్లు, 18 స్టేషన్లు : హైదరాబాద్‌-అమరావతి-చెన్నై కారిడార్‌ తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడుల్లో కలిపి మొత్తం 760.09 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. 18 స్టేషన్లు నిర్మిస్తారు. తెలంగాణలో 180.32 కిలోమీటర్లు కాగా, హైదరాబాద్, శంషాబాద్, భారత్‌ సిటీ, డ్రైపోర్ట్, హాలియా, వాడపల్లి వద్ద స్టేషన్లు నిర్మిస్తారు. ఏపీలో 518.54 కిలోమీటర్ల కారిడార్‌ ఉంటుంది. ఇందులో దాచేపల్లి మొదటి స్టేషన్‌ అవుతుంది. ఆ తర్వాత అమరావతి, గుంటూరు, చీరాల, ఒంగోలు, కావలి, నెల్లూరు, గూడూరు, తిరుపతి స్టేషన్లు నిర్మిస్తారు.

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