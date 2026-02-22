ETV Bharat / state

మావోయిస్టు పార్టీకి భారీ ఎదురుదెబ్బ - ఆ పార్టీ అగ్రనేత దేవ్‌జీ లొంగుబాటు

మావోయిస్టు పార్టీకి భారీ ఎదురుదెబ్బ - మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత దేవ్‌జీ లొంగుబాటు - దేవ్‌జీతో పాటు లొంగిపోయిన 16 మంది మావోయిస్టులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 22, 2026 at 11:10 AM IST

Updated : February 22, 2026 at 11:41 AM IST

Maoist Leader Devji Surrenders : మావోయిస్టు పార్టీకి భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆసిఫాబాద్‌ అడవుల్లో మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత దేవ్‌జీ అలియాస్‌ తిప్పిరి తిరుపతి లొంగిపోయారు. దేవ్‌జీతో పాటు 16 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. దేవ్‌జీ ప్రస్తుతం కేంద్ర మావోయిస్టు పార్టీ సెక్రటరీ జనరల్‌గా కొనసాగుతున్నారు. నంబాల కేశవరావు ఎన్‌కౌంటర్‌ తర్వాత మావోయిస్టు పార్టీకి దేవ్‌జీ సారథ్యం వహిస్తున్నారు.

MAOIST LEADER DEVJI SURRENDERS
MAOIST PARTY LEADER DEVJI SURRENDER

