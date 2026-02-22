మావోయిస్టు పార్టీకి భారీ ఎదురుదెబ్బ - ఆ పార్టీ అగ్రనేత దేవ్జీ లొంగుబాటు
Etv Bharat (ETV Bharat)
Maoist Leader Devji Surrenders : మావోయిస్టు పార్టీకి భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆసిఫాబాద్ అడవుల్లో మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత దేవ్జీ అలియాస్ తిప్పిరి తిరుపతి లొంగిపోయారు. దేవ్జీతో పాటు 16 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. దేవ్జీ ప్రస్తుతం కేంద్ర మావోయిస్టు పార్టీ సెక్రటరీ జనరల్గా కొనసాగుతున్నారు. నంబాల కేశవరావు ఎన్కౌంటర్ తర్వాత మావోయిస్టు పార్టీకి దేవ్జీ సారథ్యం వహిస్తున్నారు.
