వరస తుపాన్ల నేపథ్యంలో తగు సాయంతో ఆదుకోవాలి - అమిత్షాను కోరిన సీఎం
Amit Shah Phone Call to Chandrababu: రాష్ట్రంలో తుపాను ప్రభావం, జరిగిన నష్టం, సహాయచర్యలపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా చంద్రబాబుతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. మరోవైపు కర్ణాటక ప్రభుత్వానికి చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:31 AM IST
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో జనం రోడ్లపైకి రాకుండా చూసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. తెల్లవారుజామున 3.30 గంటలకు తుపాను పరిస్థితిపై సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. తుపాను ఒంటి గంటకు ఒంగోలు సమీపంలోని కొత్తపట్నం వద్ద తీరాన్ని తాకిందని సీఎంకు అధికారులు తెలిపారు. ఉదయం 6.30 గంటలకు తీరాన్ని దాటుతుందని వివరించారు
మురసు తుపాను ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబు నిరంతరం సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు, సబ్ స్టేషన్ల పరిస్థితిపై సీఎం ఆరా తీశారు. ప్రస్తుతం విద్యుత్ స్తంభాలు ఎక్కడా పడిపోలేదని అధికారులు తెలిపారు. ప్రాణనష్టం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులకు చంద్రబాబు సూచించారు. ఆస్తి నష్టాన్ని కూడా వీలైనంత మేరకు నివారించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. కలెక్టర్లతో మాట్లాడి క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను సీఎం తెలుసుకున్నారు. బాపట్లలో వర్షం ఎక్కువగా పడుతోందని సీఎంకు కలెక్టర్ వినోద్కుమార్ తెలిపారు. రెండు చోట్ల చెట్లు కూలితే వెంటనే తొలగించినట్లు చెప్పారు. రేపల్లె, చీరాల, వేటపాలెం ప్రాంతాల్లో వర్షం ఎక్కువగా కురుస్తోందని సీఎం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.
వరస తుపాన్ల నేపథ్యంలో తగు సాయంతో ఆదుకోవాలి: సీఎం చంద్రబాబుకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా ఫోన్ చేశారు. రాష్ట్రంలో తుపాను ప్రభావం, జరిగిన నష్టం, సహాయచర్యలపై అమిత్షా మాట్లాడారు. అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం వెంటనే మురసు తుపాను రావడంపై సీఎం వివరించారు. వివిధ జిల్లాల్లో జరిగిన పంట, ఆస్తి నష్టాన్ని కేంద్రమంత్రికి వివరించారు. కేంద్ర బృందాన్ని పరిశీలనకు పంపినందుకు అమిత్షాకు సీఎం ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వరస తుపాన్ల నేపథ్యంలో తగు సాయంతో ఆదుకోవాలని అమిత్షాను సీఎం కోరారు.
Heartfelt gratitude to Hon'ble Chief Minister of Karnataka, Sri @DKShivakumar Garu, and the people of Karnataka for standing with Andhra Pradesh during #CycloneMurasu. Your timely support in our hour of need will never be forgotten.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 3, 2026
కర్ణాటక ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు: ఏపీకి అండగా నిలిచిన కర్ణాటక ప్రభుత్వానికి సీఎం చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సీఎం డీకే శివకుమార్తో పాటు కర్ణాటక ప్రజలకు ధన్యవాదాలు చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఆపద సమయంలో చేసిన సహాయం ఎప్పటికీ మరువలేమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
తుపాన్ సహయక చర్యలతో పాటు కౌంటింగ్కు చర్యలు: నెల్లూరులో 7 చోట్ల చెట్లు కూలిపోయాయని వెంటనే తొలగించామని జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా తెలిపారు. ప్రస్తుతం నెల్లూరు జిల్లాలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడుతున్నాయన్నారు. కొన్ని చోట్ల చెట్లు పడిపోయినట్టు సమాచారం వచ్చిందని ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ రాజాబాబు చెప్పారు. కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ, నాగాయలంకలోనూ వర్ష ప్రభావం ఉందని కలెక్టర్ బాలాజీ తెలిపారు. గుంటూరు జిల్లాలో ఎక్కడా విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు కూలిపోలేదని జిల్లా కలెక్టర్ సాయికాంత్ వర్మ అన్నారు. బుడమేరు పరిధిలో పర్యటించామని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదన్న ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ చెప్పారు. తుపాన్ సహయక చర్యలు తీసుకుంటూనే కౌంటింగ్కు చర్యలు తీసుకున్నట్లు కలెక్టర్లు సీఎంకు వివరించారు.
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