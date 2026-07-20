రైలు ప్రయాణాలు చేస్తుంటారా - ఈ కొత్త రూల్స్ కోసం కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి!
క్రిమినల్ శిక్షల స్థానంలో కొత్తగా సివిల్ జరిమానాలు - ఇప్పటివరకు ఉన్న జరిమానాలు మరింత పెంపు - చట్టం-1989లో చేసిన సవరణలు ఇవే! - రైల్లో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తే కఠిన శిక్ష
Published : July 20, 2026 at 10:15 AM IST
Jan Vishwas-2026 New Act In Railway Department : రైల్వే ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే చట్టం-1989లో పలు మార్పులు చేసింది. తాజాగా జన్ విశ్వాస్-2026 పేరిట కొత్త చట్టం అమలులోకి తీసుకొచ్చింది. దీంతో ముందు కంటే ఈ చట్టం ద్వారా రైల్వేశాఖ ప్రయాణికులకు మరింత తోడ్పడనుంది. కొత్తగా అమలు చేసిన చట్టంలో తీసుకొచ్చిన మార్పులు ఏంటి అవి ప్రయాణికులకు ఎలా ఉపయోగపడనున్నాయి. అనే విషయాన్ని ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
క్రిమినల్ శిక్షలను తొలగింపు : కొత్తగా తీసుకొచ్చిన జన్ విశ్వాస్-2026 చట్టంలో ప్రధానంగా చాలా నిబంధనల్లో మునుపు ఉన్న క్రిమినల్ శిక్షలను తొలగించింది. వాటి స్థానంలో సివిల్ జరిమానాలను పెట్టింది. ఇలా జరిమానాల రూపంలో కేసులు త్వరగా పరిష్కారం అయ్యేలా సవరణలు చేసింది. దీంతో కోర్టులకు కూడా భారం తగ్గనుంది.
చట్టం-1989లో చేసిన సవరణలు ఇవే :
- గతంలో టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించిన వ్యక్తికి రూ.250 జరిమానా విధించేవారు. ఈ జరిమానాను ప్రస్తుతం రూ. 500కు పెంచారు. అంటే సంబంధిత వ్యక్తి టికెట్ రేటుతో కలిపి జరిమానా కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- అప్పుడు ఇతరుల టికెట్ ద్వారా ట్రైన్లో ప్రయాణిస్తే 3 నెలల శిక్ష విధిస్తూ రూ.500 జరిమానా విధించేవారు. కానీ ఇప్పుడు జైలు శిక్షను మినహాయించి కేవలం పెనాల్టీ మాత్రమే విధిస్తారు.
- గతంలో రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికుడికి సీటు ఇవ్వకపోతే క్రమినల్ కేసు నమోదు చేసేవారు. దాంతో పాటు రూ.500 పెనల్టీ విధించేవారు. కానీ ప్రస్తుతం తీసుకొచ్చిన కొత్త చట్టంలో మాత్రం ప్యాసింజర్ను అధికారులు ఖాళీ చేయించి, రూ.1000 జరిమానా విధిస్తారు.
- ఒకప్పుడు రైల్వే ఆవరణలో సిగరేట్ తాగితే రూ.200 జరిమానా ఉండేది. ఆ జరిమానాను ఇప్పుడు రూ.2000కు పెంచారు. అంతేకాదు ఆ వ్యక్తి టికెట్ రద్దు చేసి, స్టేషన్ పరిసరాల నుంచి పంపించేస్తారు.
- కొత్త చట్టం ప్రకారం సాధారణ టికెట్ తీసుకుని రిజర్వేషన్ బోగీల్లో ఎక్కితే రూ. 2000 జరిమానా విధిస్తున్నారు. ఇది గతంలో రూ.500 ఉండేది.
- ఒకవేళ రైల్లో నిషేధిత వస్తువులను తీసుకెళ్తే కొత్త చట్టం ప్రకారం వారికి రూ.10,000 జరిమానా విధిస్తారు. గతంలో రూ.500 విధించేవారు.
- రైళ్లలో భిక్షాటన, చిరు వ్యాపారాలు చేస్తే పాత చట్టంలో రూ. 2000 జరిమానాతో పాటు ఏడాది జైలు శిక్ష ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కేవలం పెనాల్టీ మాత్రమే వసూలు చేస్తారు.
- ఒకవేళ మహిళలకు కేటాయించిన బోగీల్లోకి పురుషులు ప్రవేశిస్తే వారికి రూ.2500 జరిమానా విధించేవారు. గతంలో టికెట్ రద్దు చేసి రూ. 500ల పెనాల్టీ వసూలు చేసేవారు.
- మద్యం తాగి రైల్లో ప్రయాణించటం, అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించటం, తోటి ప్రయాణికులను ఇబ్బందికి గురి చేయడం వంటివి చేస్తే గతంలో 6 నెలల జైలు శిక్షలు విధించేవారు. అలాగే రూ.500 జరిమానా విధించేవారు. కొత్త చట్టం ప్రకారం జరిమానాను రూ. 1000కి పెంచి, శిక్షను తొలగించారు. ఒకవేళ సంబంధిత వ్యక్తి అదేపనిగా ఈ చర్యలకు పాల్పడితే రూ.5 వేల పెనాల్టీతో పాటు జైలుశిక్ష విధిస్తారు.
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