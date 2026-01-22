ETV Bharat / state

నైనీ కోల్‌ బ్లాక్‌ వివాదం - టెండర్​ రద్దుపై రంగంలోకి దిగిన కేంద్ర బృందం

టెండర్‌ రద్దు కారణాలను విచారించనున్న కేంద్ర బృందం - విచారణ బృందంలో ఇద్దరు కేంద్ర బొగ్గు శాఖ అధికారులు - ఇటీవల రాష్ట్రంలో రాజకీయ రగడ రేపిన బొగ్గుగనుల టెండర్​ కాంట్రాక్టు

NAINI COAL BLOCK TENDER
NAINI COAL BLOCK TENDER ISSUE (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 3:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Naini Coal Block Tender Issue In Telangana : నైనీ కోల్‌ బ్లాక్‌ టెండర్ల వివాదం కొత్త మలుపు తిరిగింది. ఈ వివాదంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం విచారణ జరిపించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు కేంద్రం ఓ విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఇద్దరు కేంద్ర బొగ్గు శాఖ అధికారులతో కూడిన ఈ బృందం త్వరలో రాష్ట్రానికి రానుంది. బొగ్గుశాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ చేతనా శుక్లా, టెక్నికల్ డైరెక్టర్ మారపల్లి వెంకటేశ్వర్లు త్వరలో రాష్ట్రానికి వచ్చి నైనీ కోల్ బ్లాక్ టెండర్ల రద్దుపై విచారణ జరపనున్నారు. అసలు టెండర్‌ రద్దు అవ్వడానికి గల కారణాలను తెలుసుకోనున్నారు. నైనీ కోల్​ బ్లాక్​ టెండర్లపై వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క టెండర్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.

TAGGED:

CENTRAL GOVT TEAM TO INQUIRY
NAINI COAL BLOCK TENDER
NAINI COAL BLOCK TENDER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.