నిరుపేద ఖైదీలకు సాయం కోసం పథకం - ఏపీలో లబ్ధి పొందిన వారు సున్నా
బెయిల్ మంజూరైనా పూచీకత్తులు లేక విడుదల కాని ఖైదీలకు ఆర్థిక సాయం అందించే పథకం - మూడేళ్లలో ఏపీ నుంచి ఒక్కరూ లేరు, తెలంగాణ నుంచి ఐదుగురు మాత్రమే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 12:39 PM IST
SPECIAL SCHEME FOR POOR PRISONERS: జైళ్లలో శిక్ష పూర్తయినా, న్యాయస్థానం నుంచి బెయిల్ లభించినప్పటికీ ఆర్థిక పూచీకత్తులు సమర్పించలేక ఇంకా జైల్లోనే రోజులు గడిపే నిరుపేద ఖైదీల పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ ప్రత్యేక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకం లక్ష్యం డబ్బు లేక విడుదల కాకుండా జైల్లోనే ఉండే ఖైదీలకు నేరుగా ఆర్థిక సహాయం అందించడం.
అయితే గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ పథకం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్క ఖైదీకి కూడా దీని ప్రయోజనం దక్కలేదు. తెలంగాణలో ఐదుగురు మాత్రమే ఈ పథకం సాయంతో విడుదల అయ్యారు. దేశవ్యాప్తంగా కూడా చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే దీన్ని వినియోగిస్తున్నారు. కేంద్రం ఇప్పటికే ఈ పథకానికి ప్రత్యేక సెంట్రల్ నోడల్ ఏజెన్సీ ఖాతాలో నిధులు సిద్ధంగా ఉంచింది. జైళ్లలో ఖైదీల సంఖ్య సామర్థ్యాన్ని మించే స్థాయికి చేరకుండా ఉండటంతో పాటు నిరుపేద ఖైదీలకు సాయం చేయడం ఈ పథకం వెనుక ప్రధాన లక్ష్యం.
కానీ ఇది అమల్లో ప్రభావవంతంగా కనిపించకపోవడానికి అవగాహన లోపమే కారణం అని తెలుస్తోంది. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల అన్ని రాష్ట్రాలకు ఈ పథకాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకోవాలంటూ లేఖ పంపింది. ఈ పథకం వినియోగం ఏ మాత్రం ప్రోత్సాహకరంగా లేదని, నిధులు పుష్కలంగా ఉన్నందువలన సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటూ లేఖలో పేర్కొంది.
పథకం అమలు విధానం: బెయిల్ మంజూరైప్పటికీ డబ్బులు లేకపోవడంతో జరిమానా చెల్లించలేక జైళ్లలో ఉన్న ఖైదీల వివరాలను జైలు అధికారులు వారం రోజుల్లో జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థకు పంపాలి. జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సామాజిక కార్యకర్తలు, ఎన్జీవోలు, ప్రొబేషన్ అధికారి, రెవెన్యూ విభాగం మద్దతుతో ఖైదీల పరిస్థితిపై విచారణ జరిపి నివేదిక తయారు చేస్తారు. ఈ నివేదిక కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలోని సాధికార కమిటీ సమావేశంలో ఉంచుతారు. కమిటీలో కలెక్టర్, ఎస్పీ, జైలు సూపరింటెండెంట్, న్యాయాధికారి, న్యాయసేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సభ్యులుగా ఉంటారు.
కమిటీ పరిశీలించిన అనంతరం, అర్హత ఉన్నట్లయితే బెయిల్ పూచీకత్తు కోసం ఖైదీకి గరిష్టంగా రూ.40,000 వరకు సాయం అందుతుంది. జరిమానా చెల్లించాల్సిన ఖైదీలకు రూ. 25,000 వరకు సాయం చేస్తారు. అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తం అవసరమైతే, హోం, న్యాయ శాఖ కార్యదర్శుల నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
అవినీతి నిరోధక చట్టం, మనీ లాండరింగ్, మాదకద్రవ్యాల నిరోధక చట్టం, యూఏపీఏ కింద కేసుల్లో ఉన్న ఖైదీలకు ఈ పథకం వర్తించదు. జిల్లా స్థాయిలో సాధికార కమిటీ ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత కలెక్టర్ నేరుగా సెంట్రల్ నోడల్ ఖాతా నుంచి నిధులు విత్డ్రా చేసి సంబంధిత న్యాయస్థానంలో పూచీకత్తుగా సమర్పించవచ్చు.
అమలు పరిస్థితి: అయితే ఈ పథకాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతున్నాయి. 2023-24, 2024-2025, 2025-26 (జులై వరకూ) ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్కరు కూడా ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకోలేదు. తెలంగాణలో 2024-25లో కేవలం ఐదుగురు ఖైదీలకు మాత్రమే లబ్ధి కలిగింది. దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే 2023-24లో 17 మంది, 2024-25లో 93 మంది, 2025-26లో (జులై వరకూ) 34 మంది ఈ స్కీమ్ ద్వారా ప్రయోజనం పొందారు. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాలు ఈ పథకాన్ని విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నాయి. మిగతా రాష్ట్రాల్లో మాత్రం సరిగ్గా వినియోగించుకోలేకపోతున్నారు.
