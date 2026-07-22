కేంద్రం శుభవార్త - అదనపు ధాన్యం కొనుగోలు చేసేందుకు గ్రీన్సిగ్నల్
రబీకి సంబంధించి అదనంగా 8 లక్షల మెట్రిక్ టన్నల ధాన్యం కొనుగోలు - మెుత్తం 43 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల కొనుగోలుకు నిర్ణయం - కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్జోషికి బండి సంజయ్ ధన్యవాదాలు
Published : July 22, 2026 at 2:58 PM IST
Central Govt On paddy buying : రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రం శుభవార్త తెలిపింది. రాష్ట్రంలో అదనంగా ధాన్యం కొనుగోలు చేసేందుకు కేంద్రం గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. దీంతో రబీకి సంబంధించి అదనంగా 8 లక్షల మెట్రిక్ టన్నల ధాన్యం కొనుగోలుకు ఆమోదం తెలిపింది. సవరించిన అంచనా ప్రకారం మెుత్తం 43 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల కొనుగోలుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వాహనాల లొకేషన్ ట్రాకింగ్ను సెప్టెంబర్ నాటికి పూర్తిగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ధాన్యం కొనుగోళ్లు పెంచిన నేపథ్యంలో కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్జోషికి బండి సంజయ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
గతంలో ఏం జరిగిందంటే : గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సేకరిస్తున్న ధాన్యం మొత్తాన్ని కొనుగోలు చేయాల్సిన బాధ్యత కేంద్రానిదేనని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. సేకరించే బాధ్యత తమదని, వాటిని కొనే బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వమే తీసుకోవాలన్నారు. ఒకవేళ ధాన్యం కొనుగోలు చేసేందుకు కేంద్రం ముందుకురాకుంటే ఆందోళన తప్పదని రేవంత్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. ఈ విషయంపై గతంలో కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్రెడ్డి కూడా మాట్లాడారు. ధాన్యం కొనుగోళ్లలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందని కిషన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తుందని మండిపడ్డారు. ఆరుగాలం కష్టించి రైతన్న ధాన్యం అమ్మేందుకు నానా యాతలు పడాల్సి వస్తుందని, కల్లాల దగ్గర కన్నీళ్లు పెడుతున్నారని కిషన్ రెడ్డి ఆక్షేపించారు. అన్నదాతలు ధర్నాలు చేసినా ఫలితం లేకుండా పోతుందని అన్నారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను కాంగ్రెస్ నెరవేర్చట్లేదని విమర్శించారు.