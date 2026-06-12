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'బ్లాక్ హిల్స్'గా రూపుదిద్దుకుంటోన్న కర్రె గుట్టలు - పర్యాటక ప్రాంతంగా మారేందుకు వడివడిగా అడుగులు!

50 కిలోమీటర్ల పొడవు 37 కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరించిన గుట్టలు - అభివృద్ధి పనులను చేపడుతున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం - ఇప్పటికే పలుచోట్ల రహదారి నిర్మాణం పూర్తి - వ్యూ పాయింట్లకు స్థలాలు కేటాయింపు

కర్రె గుట్టల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు
Development works underway in Karre Guttalu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 12, 2026 at 8:18 AM IST

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Central Govt Plans To Transform Karre Guttalu Into Tourist Place : తుపాకీ తూటాలు, బాంబు పేలుళ్లతో దద్దరిల్లిన కర్రె గుట్టల దండకారణ్యంలో నేడు ప్రశాంత వాతావరణం సంతరించుకుంది. గత ఏడాది వరకు మావోయిస్టుల కంచుకోట అయిన అడవులు, కొండలు, లోయలు నేడు పర్యాటక ప్రాంతాలుగా మారే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఈ అడవిని సరికొత్తగా మార్చనున్నారు. దానికి అనుగుణంగానే అభివృద్ధి పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి.

బ్లాక్​ హిల్స్​ పేరుతో అభివృద్ధి : కర్రె గుట్టలు పేరు చెప్పగానే మావోయిస్టులకు కేంద్ర బిందువుగా అందరికీ గుర్తుకువస్తుంది. తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్​ సరిహద్దుల్లో 50 కిలోమీటర్ల పొడవు, 37 కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడ్డ ఈ గుట్టలను మావోయిస్టులు అడ్డాగా చేసుకుని తమ కార్యకలాపాలను సాగించారు. ఆపరేషన్ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పేరిట కర్రెగుట్టలను చుట్టుముట్టిన భద్రతా బలగాలు మావోయిస్టుల నుంచి ఈ గుట్టలకు విముక్తి కలిగించాయి. ఈ ఏడాది జనవరిలో కర్రెగుట్టల్లో భాగమైన పామునూరు తడపలలో సీఆర్​పీఎఫ్​ బేస్ క్యాంపులను ఏర్పాటు చేసి 'బ్లాక్ హిల్స్' పేరుతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాయి.

పూర్తైన రోడ్డు నిర్మాణం : సుమారు రూ.40 కోట్ల వ్యయంతో వాజేడు మండలం మురుమూరు నుంచి తెలంగాణ సరిహద్దు తడపల వరకు 40 కిలోమీటర్ల మేర రహదారి నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. పలుచోట్ల భారీ గుట్టలను బాంబులతో పేల్చివేసి, రెండు గుట్టల నడుమ రహదారిని నిర్మించారు. ఇంకా చేయాల్సిన అభివృద్ధి పనులను కొనసాగిస్తున్నారు.

అడుగడుగునా భద్రతా బలగాల మోహరింపు : మరోవైపు ఛత్తీస్‌గఢ్​ రాష్ట్రం బీజాపూర్ జిల్లా ఊసూరు బ్లాక్ పూజారి కాంకేర్ నుంచి తడపల వరకు పది కిలోమీటర్ల రహదారి పనులను అక్కడి ప్రభుత్వం చేపట్టింది. రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లో సుమారు 500 మీటర్ల రహదారి నిర్మాణం పనులు అటవీ శాఖ అనుమతులు రాకపోవడంతో నిలిచిపోయాయి. ఈ కొద్ది దూరం కూడా పూర్తయితే పూజారి కాంకేర్ నుంచి మురుమూరు వరకు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా ప్రయాణించవచ్చు. దీంతో వెంకటాపురం వాజేడు మండలాల ప్రజలకు ఛత్తీస్‌గఢ్ ప్రయాణం తేలికవుతుంది. భద్రతా బలగాల తుపాకీ నీడన జోరుగా నిర్మాణ పనులు సాగుతున్నాయి. పనులు సాగుతున్న 40 కిలోమీటర్ల మేర అడుగడుగునా భద్రతా బలగాలు మోహరించాయి. ప్రస్తుతం మట్టి రోడ్లు పూర్తయ్యాయి. వర్షాకాలం తర్వాత వాగులు, వంకలపై వంతెనలను నిర్మించి బీటీ రోడ్ల పనులను చేపట్టనున్నారు.

సుందరంగా మారనున్న కర్రెగుట్టలు : ఈ ప్రాంతాన్ని అటవీ శాఖ పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఇప్పటికే కొన్ని ఎంపిక చేసిన స్థలాల్లో వ్యూ పాయింట్లను నిర్మించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. సుందరమైన లోయలు, జల పాతాలతో అద్భుతమైన ప్రదేశాలు ఈ కర్రెగుట్టల సొంతం. రోడ్డు నిర్మాణ పనులు పూర్తయి పర్యాటక కేంద్రానికి కావలసిన వసతులు పూర్తయినట్లయితే ఈ ప్రాంతం పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. రహదారి సౌకర్యాలు కలుగుతుండటంతో ఆయా ప్రాంతాల గ్రామాల గిరిజనులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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పర్యాటకంగా మారనున్న కర్రె గుట్టలు
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