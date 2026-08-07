వంట గ్యాస్ వినియోగదారులకు ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ - తప్పనిసరి చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
డబుల్, మల్టిపుల్, చనిపోయిన వ్యక్తుల పేరిట ఉన్న కనెక్షన్లు, అనర్హులు, బోగస్ కనెక్షన్లన్నీ రద్దు - ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో 80 శాతం పూర్తి - ఈ నెల 16 వరకు గడువు
Published : August 7, 2026 at 4:43 PM IST
E-KYC For Gas Consumers : గ్యాస్ వినియోగదారులు ఈ-కేవైసీ చేయించుకోకపోతే ఎల్పీజీ బుకింగ్ క్యాన్సిల్, సబ్సిడీ కోల్పోయే ప్రమాదం పొంచి ఉండటంతో వినియోగదారులు డిస్టిబ్యూటర్ కేంద్రాల వద్దకు క్యూ కడుతున్నారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో ధరల సంక్షోభం నేపథ్యంలో అర్హులైన కుటుంబాలకు ఎల్పీజీ సరఫరా చేయాలన్న లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ- కేవైసీ తప్పనిసరి చేసింది. దేశంలో ప్రత్యేకించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఇచ్చిన గడువు పూర్తవడంతో మళ్లీ ఈ నెల 16వ తేదీలోగా బయోమెట్రిక్ పూర్తి చేయాలని ఆయిల్ కంపెనీలు నిర్ణయించాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు : వంట గ్యాస్ వినియోగదారులకు ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ గందరగోళంగా మారింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఎల్పీజీ వినియోగదారు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ-కేవైసీ చేయించుకోవడం తప్పనిసరి చేయడంతో ప్రభుత్వరంగ చమురు సంస్థలు చర్యలు వేగవంతం చేశాయి. అన్ని రాష్ట్రాల్లో దీర్ఘకాలంగా బోగస్ కనెక్షన్లు, అనర్హుల పేరిట ఉన్న కనెక్షన్లు, ఒకే కుటుంబంలో రెండు మూడు కనెక్షన్లు ఉండటంతో రాయితీ భారం కేంద్రంపై పడుతోంది. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యం నెరవేరకపోవడంతో పాటు ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు బ్లాక్ మార్కెట్లో దారిమళ్లుతున్నాయి. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాణిజ్య అవసరాలకు కూడా వినియోగిస్తున్న దృష్ట్యా ఆయా అవకతవకలకు చెక్ పెడుతూ ఈ-కేవైసీ ద్వారా కేంద్రం అర్హులను గుర్తించే పనిలో పడింది.
రాష్ట్రంలో 80 శాతం పూర్తి : దేశంలో ప్రత్యేకించి తెలుగురాష్ట్రాల్లో అధిక శాతం వినియోగదారులు బయోమెట్రిక్ చేయించుకుంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో 80 శాతం మాత్రమే ఈ ప్రక్రియ పూర్తైంది. మిగతా 20 శాతం కూడా పూర్తి చేసేందుకు సంబంధిత కంపెనీల నుంచి మొబైల్ ఫోన్కు సందేశాలు వస్తున్నాయి. తాజాగా జీహెచ్ఎంసీతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ-కేవైసీ చేయించుకునేందుకు వినియోగదారులు ఎల్పీజీ ఏజెన్సీల వద్దకు వెళ్లి బయోమెట్రిక్ చేయించుకుంటున్నారు. అవగాహన లేకపోయినా నేరుగా సంబంధిత కంపెనీ ఏజెన్సీల వద్దకొచ్చి ఈ-కేవైసీ చేయించుకున్నామని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు.
"అందరికీ కేవైసీ కచ్చితంగా చేయించాలి. ఎందుకంటే చనిపోయినవారు ఉంటారు. ఇలా అన్ని అప్డేట్ చేయడానికి కేవైసీలు చేస్తున్నారు. ఇంకా కనెక్షన్లు మీ పేరు మీదే ఉన్నాయా? లేదంటే వేరే వాళ్లు వాడుతున్నారా? అనేది తెలుస్తుంది. మీ గుర్తింపు కోసం కేవైసీ చేస్తున్నారు. అది చేయించుకుంటే మీరే సురక్షితంగా ఉంటారు. సమయానికి సిలిండర్లు వస్తాయి. కేవైసీ చేయించుకుంటే డబ్బులు కూడా ఎక్కువగా కావు" - సోనీసింగ్, భారత్ గ్యాస్ ప్రతినిధి
ఈ-కేవైసీని విస్తృతంగా అమలు : గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉన్న ప్రతి కుటుంబం తప్పనిసరిగా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయించుకోవాలని ఏజెన్సీలు సూచిస్తున్నాయి. వినియోగదారు ఆధార్, వేలి ముద్రలు లేదా కనుపాపలు బయోమెట్రిక్ వివరాలు అనుసంధానం చేయడం ద్వారా నిజమైన లబ్ధిదారును గుర్తించేందుకు ఈ-కేవైసీని విస్తృతంగా అమలు చేస్తున్నాయని ఏజెన్సీల సిబ్బంది చెబుతున్నారు. బయోమెట్రిక్ ప్రక్రియ పూర్తైతే మాత్రం డబుల్, మల్టిపుల్, చనిపోయిన వ్యక్తుల పేరిట ఉన్న కనెక్షన్లు, అనర్హులు, బోగస్ కనెక్షన్లన్నీ రద్దు చేసే యోచనలో కేంద్రం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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