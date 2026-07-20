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అర్బన్​ 95 ప్రాజెక్ట్​ - నగరాల్లోని మూడేళ్ల పిల్లల ఎదుగుదల, మానోవికాసానికి తోడ్పాటు

స్మార్ట్​సిటీ కార్యక్రమాల్లో అర్బన్ 95 - కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే బెంగళూరు, ఇందౌర్​, కొచ్చితో పాటు సుమారు 10కి పైగా నగరాల్లో ఏర్పాటు - తొలిసారి నెదర్లాండ్స్​లో కార్యరూపం

URBAN 95 FOR CHILDREN DEVELOPMENT
URBAN 95 FOR CHILDREN DEVELOPMENT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 1:23 PM IST

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Urban 95 Project Theme : హైదరాబాద్​ నగరం అనగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది ఉరుకుల పరుగుల జీవవం. దీనికి తోడు నిత్యం ట్రాఫిక్​తో రణగొణ ధ్వనులు, ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉండే రహదారులు. అయితే దీనిని ఓ మూడేళ్ల చిన్నారి ఎలా చూస్తున్నాడు? ఆ పసిపిల్లవాడి అవవరం ఏంటి? అతనికి భద్రత ఎలా? అనే అంశంతో కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ అర్బన్ 95 అనే ప్రణాళికతో ముందుకు వచ్చింది. దీని ఉద్దేశం నగరంలో నివసించే పిల్లల వికాసానికి తోడ్పడటం. స్మార్ట్​సిటీ కార్యక్రమాల్లో అర్బన్ 95ను రూపొందించింది. దీని ప్రత్యేకతలు ఇవే!

అందుకే అర్బన్​ 95 : సాధారణంగా మూడేళ్ల చిన్నారి ఎత్తు 95 సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది. అందుకే ఈ ప్రణాళికకు అర్బన్​ 95 అనే పేరు పెట్టారు. ఈ అర్బన్​ 95కు తొలిసారిగా కార్యరూపం దాల్చింది నెదర్లాండ్స్​కు చెందిన బెర్నార్డ్​ వాన్​లీర్​ అనే ఫౌండేషన్​. దీని ద్వారా అసలు పిల్లల ప్రపంచం ఏంటి? వారి అవసరాలు ఏంటి? ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది వంటి విషయాలను తెలుసుకుంటారు. అనంతరం దానికి అనుగుణంగా వసతులు కల్పించటం, వారికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయటం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. అయితే దీనిని ఇప్పటికే ప్రపంచదేశాలు అనుసరిస్తున్నాయి.

ఎలాంటి వాతావరణంలో పెరుగుతున్నారు? : ఐదేళ్లలోపు ఉన్న చిన్నారుల మనోవికాసం, ఎదుగుదలకు కీలకమైన సమయం. అందుకు పిల్లలు పెరుగుతున్న వాతావరణంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించాలి. ఈ సమయంలో పిల్లల ఆరోగ్యం, ఇతరులతో కలసి పనిచేసే తత్వం, అభ్యసన సామర్థ్యం, విశ్లేషణ, ఆలోచన సామర్థ్యం వంటి లక్షణాలు గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ విషయం శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైంది. న్యూరో సైన్సెస్‌ ప్రకారం చిన్నారుల మెదడు ప్రతి సెకనుకు దాదాపు పదిలక్షల కొత్త న్యూరల్‌ కనెక్షన్లను ఏర్పరుచుకుంటుందని గుర్తించారు.

అర్బన్​ 95లో చేసేది ఇదే : ఐదేళ్లలోపు ఉన్న ప్రతి పిల్లల అవసరాలు, ఆలోచనలు, శారీరక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉండేలా వాతావరణాన్ని కల్పిస్తారు. వారు ఆడుకోవడానికి పచ్చని మైదానాలు, సురక్షితమైన పార్కులను ఏర్పాటుచేస్తారు. విశాలమైన ఫుట్​పాత్​లు, సురక్షితమైన వీధులు, వాహనాల స్పీడ్​ కంట్రోల్​ను అదుపు చేస్తారు. ప్రధానంగా జీబ్రా క్రాసింగ్​ ఏర్పాటుచేస్తారు. ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ప్రజారవాణా, ఆరోగ్య కేంద్రాలు, పోషకాహార కార్యక్రమాలూ, టీకా సేవలు వంటివి నిర్వస్తున్నారు.

దేశంలో ఎక్కడ ఏం చేశారంటే : పుణె నగరపాలక సంస్థ ఈ అర్బన్​ 95ను అత్యంత విజయవంతం చేసింది. ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారి చిన్న పిల్లల కోసం సెన్సరీ గార్డెన్స్​ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ గార్డెన్స్​లో మట్టితో ఉండే ఆట స్థలాలు, ఇసుక తిన్నెలు, రంగుల పూల మొక్కలు, విభిన్న శబ్దాలు వంటివి ఏర్పాటు చేశారు. ఇవన్నీ చిన్న పిల్లల జ్ఞానేంద్రియాల అభివృద్ధికి ఎంతగానో తోడ్పడేలా డిజైన్​ చేశారు. ఉద్యోగుల పిల్లలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అందుబాటులో శిశు సంరక్షణ కేంద్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

ప్రతి ఏటా కిడ్స్​ ఫెస్టివల్స్​ : చిన్న పిల్లల ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదలకు అనువుగా అర్బన్​ 95 ద్వారా నగరాల్లో మార్పులు చేస్తున్నారు. కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే బెంగళూరు, ఇందౌర్​, కొచ్చితో పాటు సుమారు 10కి పైగ నగరాలు దీనిని అవలంబించాయి. పిల్లలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఇళ్ల నుంచి నడిచే వెళ్లే దూరంలోనే సురక్షితమైన ఆట స్థలాలు, అంగన్​వాడీలు, పచ్చని ఉద్యానవనాలను నిర్మిస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా కిడ్స్​ ఫెస్టివల్స్​ నిర్వహిస్తున్నారు. దీని ద్వారా నగరంలోని లక్షలాది మంది తల్లులను, పిల్లలను ఒకేచోట చేరుస్తున్నారు. దేశంలో వివిధ అర్బన్‌ 95ను అమలు చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయి.

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దేశంలో అర్బన్​ 95 ప్రాజెక్ట్​
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