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ఇంజినీరింగ్​, పాలిటెక్నిక్​ విద్యార్థుల కోసం 'మెరైట్'​ పథకం - ఉద్యోగ నైపుణ్యాల పెంపే లక్ష్యం

Central Govt Launched 'MERITE' Scheme దేశంలో 175 ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్, 100 పాలిటెక్నిక్‌ కళాశాలలను ఎంపిక చేశారు. ఈ పథకం కింద రాష్ట్రానికి రూ. 90 కోట్లు మంజూరు చేయనుంది.

MERITE Scheme to engineering and polytechnic students
ఇంజినీరింగ్​, పాలిటెక్నిక్​ విద్యార్థుల కోసం 'మెరైట్'​ పథకం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2026 at 1:27 PM IST

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Central Govt Launched 'MERITE' Scheme : ఇంజినీరింగ్ సీటు రావడం ఈ రోజుల్లో పెద్ద విషయం కాదు. కానీ, నాలుగు ఏళ్ల తర్వాత చేతిలో డిగ్రీతో పాటు మంచి ఉద్యోగం రావడం మాత్రం విద్యార్థులకు పెద్ద సవాల్​గా మారింది. దీంతో కాలేజీ పూర్తయ్యాక చాలామంది విద్యార్థులు ఖాళీగానే ఉంటున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం, కొత్తగా మల్టీ డిసిప్లినరీ ఎడ్యుకేషన్​ అండ్​ రీసెర్చ్​ ఇంప్రూవ్​మెంట్​ ఇన్​ టెక్నికల్​ ఎడ్యుకేషన్​ (మెరైట్​)ను ప్రవేశపెట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇంజినీరింగ్​, పాలిటెక్నిక్​ విద్యార్థులకు నైపుణ్యాలు పెంచి వారికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు అందించాలన్న లక్ష్యంతోనే మెరైట్​ను తీసుకొని వచ్చింది. మారిపోతున్న గ్లోబల్ టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా విద్యార్థులు నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకోవాలని తెలిపింది. ఈ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి రూ.90 కోట్ల వరకు మంజూరు చేయనుంది.

నాలుగు ఇంజినీరింగ్​, ఐదు పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలలు

దేశవ్యాప్తంగా 175 ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్​, 100 పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలలను ఎంపిక చేసి, సుమారు 7.5 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఉద్యోగానికి కావాల్సిన నైపుణ్యాలను పూర్తిస్థాయిలో అందించాలని కేంద్రం ప్రణాళిక వేసింది. ఆ ప్రకారమే రాష్ట్రం నుంచి ఇప్పటికే నాలుగు ఇంజినీరింగ్​, ఐదు పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలలను ఎంపిక చేసింది. ఈ మేరకు కేంద్ర విద్యాశాఖ ఆమోదం తెలిపింది.

ఒక్కో కాలేజీకి రూ.10 కోట్లు

ఈ పథకం కింద హైదరాబాద్​లోని జేఎన్​టీయూ, కొత్తగూడెంలోని ఎర్త్​ సైన్సెస్​ వర్సిటిలో ఉన్న ఇంజినీరింగ్​ కళాశాల, జగిత్యాల కళాశాలలు, ఆర్కిటెక్చర్​ కళాశాల (జేఎన్​ఏఎఫ్​ఏయూ) ఎంపికయ్యాయి. ఇక పాలిటెక్నిక్​ కాలేజీల్లో నిజామాబాద్​, వరంగల్​, మాసబ్​ట్యాంకు, మహబూబ్​నగర్​, సిరిసిల్లలో ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలలకు ఆమోదం తెలిపారు. ఈ ఒక్కో కళాశాలకు రూ.10 కోట్ల చొప్పున మొత్తం రూ. 90 కోట్లను విడుదల చేయనున్నారు. మెరైట్​ కింద విడుదల చేస్తున్న నిధులను ప్రధానంగా విద్యార్థుల నైపుణ్యాలను పెంచడం కోసమే కేటాయిస్తామని కేంద్రం తెలిపింది. దీని ద్వారా కాలేజీ ప్లేస్​మెంట్లలో విద్యార్థులకు అత్యధిక నియామకాలు దక్కుతాయని, అదే మెరైట్​ అసలైన లక్ష్యమని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్ర స్టీరింగ్‌ కమిటీ ఏర్పాటు

ఈ పథకం కోసం విద్యాశాఖ కార్యదర్శి నేతృత్వంలో యోగితా రాణా ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటయింది. అన్నిచోట్ల దీనిని సమర్థంగా అమలు చేసేందుకే ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రాజెక్టు కోఆర్డినేటర్​గా రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్​ ఉంటారు. వీరితోపాటు ఇద్దరు పరిశ్రమల నిపుణులతో పాటు విద్యాశాఖ నుంచి ఒకరిని తీసుకుంటారు. అలాగే ఇంజినీరింగ్​ విభాగం నుంచి ముగ్గురు నిపుణులను కేటాయిస్తారు.

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