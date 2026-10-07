ఇంజినీరింగ్, పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల కోసం 'మెరైట్' పథకం - ఉద్యోగ నైపుణ్యాల పెంపే లక్ష్యం
Central Govt Launched 'MERITE' Scheme దేశంలో 175 ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్, 100 పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలను ఎంపిక చేశారు. ఈ పథకం కింద రాష్ట్రానికి రూ. 90 కోట్లు మంజూరు చేయనుంది.
Published : October 7, 2026 at 1:27 PM IST
Central Govt Launched 'MERITE' Scheme : ఇంజినీరింగ్ సీటు రావడం ఈ రోజుల్లో పెద్ద విషయం కాదు. కానీ, నాలుగు ఏళ్ల తర్వాత చేతిలో డిగ్రీతో పాటు మంచి ఉద్యోగం రావడం మాత్రం విద్యార్థులకు పెద్ద సవాల్గా మారింది. దీంతో కాలేజీ పూర్తయ్యాక చాలామంది విద్యార్థులు ఖాళీగానే ఉంటున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం, కొత్తగా మల్టీ డిసిప్లినరీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ (మెరైట్)ను ప్రవేశపెట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇంజినీరింగ్, పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకు నైపుణ్యాలు పెంచి వారికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు అందించాలన్న లక్ష్యంతోనే మెరైట్ను తీసుకొని వచ్చింది. మారిపోతున్న గ్లోబల్ టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా విద్యార్థులు నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకోవాలని తెలిపింది. ఈ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి రూ.90 కోట్ల వరకు మంజూరు చేయనుంది.
నాలుగు ఇంజినీరింగ్, ఐదు పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు
దేశవ్యాప్తంగా 175 ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్, 100 పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలను ఎంపిక చేసి, సుమారు 7.5 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఉద్యోగానికి కావాల్సిన నైపుణ్యాలను పూర్తిస్థాయిలో అందించాలని కేంద్రం ప్రణాళిక వేసింది. ఆ ప్రకారమే రాష్ట్రం నుంచి ఇప్పటికే నాలుగు ఇంజినీరింగ్, ఐదు పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలను ఎంపిక చేసింది. ఈ మేరకు కేంద్ర విద్యాశాఖ ఆమోదం తెలిపింది.
ఒక్కో కాలేజీకి రూ.10 కోట్లు
ఈ పథకం కింద హైదరాబాద్లోని జేఎన్టీయూ, కొత్తగూడెంలోని ఎర్త్ సైన్సెస్ వర్సిటిలో ఉన్న ఇంజినీరింగ్ కళాశాల, జగిత్యాల కళాశాలలు, ఆర్కిటెక్చర్ కళాశాల (జేఎన్ఏఎఫ్ఏయూ) ఎంపికయ్యాయి. ఇక పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల్లో నిజామాబాద్, వరంగల్, మాసబ్ట్యాంకు, మహబూబ్నగర్, సిరిసిల్లలో ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలకు ఆమోదం తెలిపారు. ఈ ఒక్కో కళాశాలకు రూ.10 కోట్ల చొప్పున మొత్తం రూ. 90 కోట్లను విడుదల చేయనున్నారు. మెరైట్ కింద విడుదల చేస్తున్న నిధులను ప్రధానంగా విద్యార్థుల నైపుణ్యాలను పెంచడం కోసమే కేటాయిస్తామని కేంద్రం తెలిపింది. దీని ద్వారా కాలేజీ ప్లేస్మెంట్లలో విద్యార్థులకు అత్యధిక నియామకాలు దక్కుతాయని, అదే మెరైట్ అసలైన లక్ష్యమని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్ర స్టీరింగ్ కమిటీ ఏర్పాటు
ఈ పథకం కోసం విద్యాశాఖ కార్యదర్శి నేతృత్వంలో యోగితా రాణా ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటయింది. అన్నిచోట్ల దీనిని సమర్థంగా అమలు చేసేందుకే ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రాజెక్టు కోఆర్డినేటర్గా రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్ ఉంటారు. వీరితోపాటు ఇద్దరు పరిశ్రమల నిపుణులతో పాటు విద్యాశాఖ నుంచి ఒకరిని తీసుకుంటారు. అలాగే ఇంజినీరింగ్ విభాగం నుంచి ముగ్గురు నిపుణులను కేటాయిస్తారు.
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