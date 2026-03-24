ఆర్డీటీకి కేంద్రం ఎఫ్సీఆర్ఏ క్లియరెన్స్ - సీఎం చంద్రబాబు ధన్యవాదాలు
అనంత వాసులకు కేంద్రం శుభవార్త - ఆర్డీటీకి లైన్క్లియర్ చేస్తూ ఎఫ్సీఆర్ఏ అనుమతులు మంజూరు - వైద్య, సామాజిక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఆర్డీటీ - కృతజ్ఞతలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు
Published : March 24, 2026 at 12:55 PM IST
Central Govt Green Signal For RDT Services in Anantapur District: అనంతపురం జిల్లా వాసులకు కేంద్రం శుభవార్త చెప్పింది. అనంతపురం ఆర్డీటీ (రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్)కి కేంద్ర హోంశాఖ లైన్క్లియర్ చేస్తూ ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ (ఎఫ్సీఆర్ఏ) అనుమతులకు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు ఆర్డీటీకి కేంద్ర హోంశాఖ సమాచారం ఇచ్చింది.
అనంతపురం జిల్లాలో రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్టు పేరుతో పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఏడాది క్రితం ఎఫ్సీఆర్ఏ అనుమతులు కేంద్రం నిలిపివేసింది. అయితే మతమార్పిడిలకు పాల్పడుతున్నారంటూ సంస్థపై ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో వీటి సేవలను కేంద్రం తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. అనంతరం ఆరోపణలపై పూర్తిస్థాయిలో కేంద్ర హోంశాఖ విచారణ జరిపింది. అంతేకాకుండా కేంద్రానికి పలుమార్లు సీఎం, మంత్రులు, ఎంపీల విజ్ఞప్తులు చేశారు. ఆపై చివరకు ఆర్డీటీ మతమార్పిడిలకు పాల్పడలేదని కేంద్ర హోంశాఖకు రాష్ట్ర ప్రజాప్రతినిధులు చెప్పడంతో సమస్య సమసిపోయింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి, సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణతో అనుమతులు మంజూరు కావడం విశేషం. కేంద్ర హోంశాఖ విచారణలో కూడా సానుకూల నివేదికలు రావడంతో అనుమతులు లభించాయి. ఇక నుంచి ఆర్డీటీకి విదేశీ నిధులు పొందే అవకాశాన్ని కేంద్రం కల్పించింది.
ప్రధాని మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలిపిన సీఎం: కొన్ని దశాబ్దాలుగా పేదల కోసం అద్భుతమైన సేవలు అందిస్తున్న ఆర్డీటీ కి విదేశీ నిధుల అంశంలో ఉన్న సమస్య పరిష్కరించిన ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్లు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలను తెలిపారు. రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వేలాది గ్రామాల్లో పేదలకు వివిధ రకాల సేవలు అందిస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ కింద స్వచ్చంద సంస్థలకు విదేశాల నుంచి వస్తున్న నిధులను నిలిపివేస్తూ గతంలో తీసుకున్న నిర్ణయంతో సంస్థ సేవలకు అంతరాయం కలిగిందని గుర్తు చేశారు.
దశాబ్దాలుగా పేదల కోసం అద్భుతమైన సేవలు అందిస్తున్న ఆర్డీటీ (రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్) కు విదేశీ నిధుల అంశంలో ఉన్న సమస్య పరిష్కరించిన ప్రధాని మోదీ గారికి, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా గారికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్…— N Chandrababu Naidu (@ncbn) March 24, 2026
అయితే సంస్థ అందిస్తున్న సేవలను వివరించి, ఈ సమస్య పరిష్కారానికి కేంద్ర హోం మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేయగా ఆయన చూపిన ప్రత్యేక చొరవతో నేడు అడ్డంకులు తొలగిపోయాయని సీఎం చంద్రబాబు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ కింద నిధుల సేకరణకు ఆర్డీటీని కేంద్రం అనుమతించడం ద్వారా నిధుల రాకకు మార్గం సుగమం అయ్యిందని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విన్నపాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న లక్షలాది మంది పేద ప్రజల తరఫున సీఎం చంద్రబాబు ధన్యవాదాలను చెప్పారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు శుభవార్త.— Lokesh Nara (@naralokesh) March 24, 2026
లక్షలాది మంది సంతోషించే సమాచారం.
ఆర్డీటీ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. ప్రజల జీవితాల్లో ఒక భాగమైన రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ (ఆర్డీటీ) సేవలు నిరంతరాయంగా అందేలా చూస్తానని మాట ఇచ్చాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం తో సంప్రదింపులు జరిపాం. పేదల ఇళ్లలో…
కేంద్రానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసిన మంత్రి లోకేశ్: ప్రజల జీవితాల్లో ఒక భాగమైన రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ సేవలు నిరంతరాయంగా అందేలా చూస్తానని మాట ఇచ్చానని మంత్రి లోకేశ్ గుర్తు చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరిపామని మంత్రి వివరించారు. పేదల ఇళ్లలో వెలుగు, నిరుపేద పిల్లల చదువు, ఉపాధి, ఆర్థిక సాధికారత, వైద్య సేవలు అందించే ఆర్డీటీ దశాబ్దాలుగా చేస్తున్న కృషిని వివరించినట్లు మంత్రి లోకేశ్ చెప్పారు. ఆర్డీటీకి అడ్డంకులు తొలగిపోయాయని ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఆర్డీటీ రెన్యువల్ అయిందని ఈ సందర్భంగా లోకేశ్ వెల్లడించారు. ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేర్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు, అధికారులందరికీ కృతజ్ఞతలను తెలిపారు. దశాబ్దాల సేవాస్ఫూర్తి రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు మాంచో ఫెర్రర్కి మంత్రి లోకేశ్ అభినందనలను తెలియజేశారు.
మంత్రి సవిత హర్షం: అనంతపురం ఆర్డీటీకి హోంశాఖ లైన్క్లియర్ చేయడంపై మంత్రి సవిత హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆర్డీటీకి ఎఫ్సీఆర్ఏ అనుమతులు మంజూరు చేస్తూ కేంద్ర హోం శాఖ నిర్ణయం తీసుకుందని మంత్రి అన్నారు. ప్రధాని నరేంద్రమోదీకి, కేంద్రమంత్రి అమిత్ షాకు మంత్రి సవిత ధన్యవాదాలను తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ కృషి వల్లే ఆర్డీటీ సేవలు కొనసాగిస్తున్నారని గుర్తు చేశారు. సీఎం చంద్రబాబుకు, మంత్రి లోకేశ్ కు రుణపడి ఉంటామని అన్నారు. ఆర్డీటీ ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాల వైద్య, ఇతర సామాజిక కార్యక్రమాలు చేపడుతుందని వివరించారు. ఆర్జీటీ సేవలతో ఎందరో పేదలకు మేలు కలుగుతుందని మంత్రి సవిత వెల్లడించారు.
అనంతపురం జిల్లాలో ఆర్డీటి సంస్థకు ఎఫ్సీఆర్ఏ పునరుద్ధరణకు కృషి చేసిన మంత్రి నారా లోకేశ్ కు అనంతపురం ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్, మడకశిర నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెస్ రాజు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అనంతపురం జిల్లాలో 60 సంవత్సరాల క్రితం ఆర్టీసీ సంస్థను ఏర్పాటుచేసి పేద ప్రజలకు ఎన్నో సంక్షేమాలు, అభివృద్ధికి కృషి చేసిందని అన్నారు. గత కొంతకాలంగా ఆర్డిటి ఎఫ్సీఆర్ఏ రెన్యువల్ విషయంలో కొంతమంది గందరగోళ పరిస్థితిని సృష్టించారని గుర్తు చేశారు. వీటన్నిటికీ సమాధానం కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిందని వివరించారు.
ఇవాళ జిల్లాలో ఎంతోమంది పేదలకు ఇల్లు నిర్మించి, విద్యను దగ్గర చేసిన సంస్థ ఆర్డీటీ అని ఎమ్మెల్యేలు గుర్తు చేశారు. ఎంతోమంది క్రీడాకారులను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆర్డిటి సంస్థ పరిచయం చేసిందని పేర్కొన్నారు. ఎఫ్సీఆర్ఏ పునరుద్ధరణ విషయంలో గతంలో శాసనసభలోను ప్రస్తావించామని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా అనంతపురం జిల్లాకు సంబంధించిన ఎంపీలు ఈ విషయాన్ని ఢిల్లీలో ప్రస్తావించారని వెల్లడించారు.
అదే విధంగా సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్ లు ప్రత్యేకంగా ఈ అంశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఇవాళ ఎఫ్సీఆర్ఏ పునరుద్ధరణను సాధించామని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంలో ప్రత్యేకంగా మంత్రి నారా లోకేశ్ కు మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నట్టు ఎమ్మెల్యేలు దగ్గుపాటి ప్రసాద్, ఎమ్మెస్ రాజు చెప్పారు.
