కుప్పం, శ్రీకాకుళం విమానాశ్రయాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ - 9 ఎయిర్పోర్టులపై ఏపీ సర్కార్ ఫోకస్
AP new airports clearance: ఏపీలో కుప్పం, శ్రీకాకుళం విమానాశ్రయాల ఏర్పాటుకు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ సైట్ క్లియరెన్స్ మంజూరు చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9 ఎయిర్పోర్టుల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:08 AM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త విమానాశ్రయాల ఏర్పాటుకు అడుగులు పడుతున్నాయి. కుప్పం, శ్రీకాకుళం విమానాశ్రయాల ఏర్పాటుకు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ (మోకా) గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి సైట్ క్లియరెన్స్ మంజూరు చేసింది. విమానాశ్రయాల నిర్మాణానికి అవసరమైన తదుపరి చర్యలు చేపట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ ఎయిర్పోర్టుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనువైన భూములను గుర్తించింది.
ఈ రెండు విమానాశ్రయాల నిర్మాణానికి సంబంధించి రాష్ట్ర విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీఏడీసీఎల్) ప్రభుత్వానికి పలు ప్రతిపాదనలు పంపింది. ల్యాండ్ లార్డ్ (ప్రభుత్వానికి పూర్తి హక్కులు ఉండేలా) విధానంలో ముందుకు వెళ్లాలా? లేదా పీపీపీ (పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టనర్షిప్) విధానంలో ఈ ప్రాజెక్టులను చేపట్టాలా? అనే అంశంపై ప్రభుత్వం చర్చిస్తోంది. దీనిపై ఒక స్పష్టత రాగానే కేంద్రానికి సమాచారం ఇవ్వనున్నారు. అనంతరం ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ ప్రకటన (ఆర్ఎఫ్పీ) జారీ చేస్తామని ఏపీఏడీసీఎల్ ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారు.
9 విమానాశ్రయాల అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 9 విమానాశ్రయాలను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కుప్పం, శ్రీకాకుళం, నాగార్జున సాగర్, తుని-అన్నవరం, తాడేపల్లిగూడెం, ఒంగోలు, అనంతపురం, అమరావతి, దగదర్తి ప్రాంతాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మొత్తం రూ.6,418 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. వీటిలో కుప్పం, శ్రీకాకుళం, అమరావతి స్థలాలకు క్లియరెన్స్ కోసం కేంద్రానికి పంపగా, రెండు చోట్లకు సైట్ క్లియరెన్స్ వచ్చింది. అలాగే, ఉడాన్ 2.0 పథకం కింద నాగార్జునసాగర్ ఎయిర్పోర్టు అభివృద్ధికి కూడా కేంద్రానికి దరఖాస్తు చేశారు.
2030 నాటికి శ్రీకాకుళం ఎయిర్పోర్టు పూర్తి : శ్రీకాకుళం విమానాశ్రయాన్ని తొలి దశలో రూ.750.52 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. దీనికోసం 1,185.56 ఎకరాల భూమితో ముసాయిదా మాస్టర్ప్లాన్ను అధికారులు సిద్ధం చేశారు. 2030 నాటికి ఈ ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టును ఏఏఐ (ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా), ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో చేయాలా? లేదా ఏఏఐ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిపి చేయాలా? లేక పూర్తిగా ఏఏఐ ద్వారానే అభివృద్ధి చేయాలా? అనే మూడు విధానాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
కుప్పం ఎయిర్పోర్టుకు 1,788 ఎకరాలు : కుప్పం విమానాశ్రయం మొదటి దశ పనులను రూ.734 కోట్లతో చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ ఎయిర్పోర్టు కోసం 1,788 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఇందులో ఇప్పటికే 1,300 ఎకరాలను సేకరించారు. భూసేకరణ కోసమే రూ.198.75 కోట్లు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.146 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. మొత్తంగా రెండు దశల్లో ఈ విమానాశ్రయ అభివృద్ధికి రూ.1,142.10 కోట్లు వెచ్చించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు.
తిరుపతి - తిరుచ్చి విమానాశ్రయాలు ప్రైవేటీకరణకు సిద్ధం
కుప్పం, శ్రీకాకుళం విమానాశ్రయాలకు సైట్ క్లియరెన్స్ - టెండర్లకు సిద్ధమైన ఏపీఏడీసీఎల్